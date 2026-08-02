ป้ายโรงเรียนธรรมดา แต่สำหรับคนใต้อ่านแล้วมีความหมาย พูดออกไปอาจเจอประชดกลับ

ป้ายโรงเรียนธรรมดา แต่สำหรับคนใต้อ่านแล้วมีความหมาย ถ้าพูดออกไปอาจมีคนประชดกลับแบบขำ ๆ ได้ ป้ายนี้กลายเป็นไวรัลทันที
วันที่ 2 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Soraphat Choosuwan มีการลงภาพป้ายหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง เรียกว่า "โรงเรียนสา" เห็นแล้วคนที่ได้ภาษาใต้อาจจะตีความหมายอีกแบบ ซึ่งคนภาคอื่นก็ไม่เข้าใจว่า มันแปลว่าอะไร
สำหรับภาษาใต้ คำว่า "สา" หมายถึง รู้สึก, รู้สึกเหมือนว่า, คิดว่า, ดูเหมือนว่า ดังนั้นพอเป็นคำว่า "โรงเรียนสา" ก็จะหมายถึง รู้สึกเหมือนเป็นโรงเรียน คิดว่าเป็นโรงเรียน ดูเหมือนว่าเป็นโรงเรียน
ดังนั้น คนที่ได้ภาษาก็อาจจะตอบแบบกวน ๆ กลับไปว่า คงเป็นโรงพยาบาลมั้ง (ประชด)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Soraphat Choosuwan