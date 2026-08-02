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ป้ายโรงเรียนธรรมดา แต่สำหรับคนใต้อ่านแล้วมีความหมาย พูดออกไปอาจเจอประชดกลับ


          ป้ายโรงเรียนธรรมดา แต่สำหรับคนใต้อ่านแล้วมีความหมาย ถ้าพูดออกไปอาจมีคนประชดกลับแบบขำ ๆ ได้ ป้ายนี้กลายเป็นไวรัลทันที



โรงเรียนสา

          วันที่ 2 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Soraphat Choosuwan มีการลงภาพป้ายหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง เรียกว่า "โรงเรียนสา" เห็นแล้วคนที่ได้ภาษาใต้อาจจะตีความหมายอีกแบบ ซึ่งคนภาคอื่นก็ไม่เข้าใจว่า มันแปลว่าอะไร

          สำหรับภาษาใต้ คำว่า "สา" หมายถึง รู้สึก, รู้สึกเหมือนว่า, คิดว่า, ดูเหมือนว่า ดังนั้นพอเป็นคำว่า "โรงเรียนสา" ก็จะหมายถึง รู้สึกเหมือนเป็นโรงเรียน คิดว่าเป็นโรงเรียน ดูเหมือนว่าเป็นโรงเรียน




        ดังนั้น คนที่ได้ภาษาก็อาจจะตอบแบบกวน ๆ กลับไปว่า คงเป็นโรงพยาบาลมั้ง (ประชด)โรงเรียนสา
  
โรงเรียนสา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Soraphat Choosuwan


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ป้ายโรงเรียนธรรมดา แต่สำหรับคนใต้อ่านแล้วมีความหมาย พูดออกไปอาจเจอประชดกลับ โพสต์เมื่อ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 15:47:43 1,496 อ่าน
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