จับแก๊งกลโกง Black Money เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์ 200 ล้าน ระวังให้ดี

จับแก๊งกลโกง Black Money เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์ มูลค่า 200 ล้านบาทในไทย หลอกเหยื่อมิด แต่ไม่รู้ว่าเหยื่อที่ว่าคือตำรวจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 2 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ วางแผนจับกุมตัวผู้ต้องหา 4 ราย ดังนี้
1. นาย เรมี่ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี สัญชาติไลบีเรีย ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่
2. นายเดวิด (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี สัญชาติไลบีเรีย ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. นางสาวนากัว (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี สัญชาติแคเมอรูน ถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. นางสาวไคเซีย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี สัญชาติแคเมอรูน ถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตให้อยู่ราชอาณาจักรสิ้นสุด
ตรวจยึดของกลาง ดังนี้
1. ธนบัตรลักษณะคล้ายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ใบละ 100 ดอลลาร์ จำนวน 11 ใบ
2. ธนบัตรเคลือบสาร (เงินดำ) จำนวน 3 ใบ
3. กระดาษสีขาวขนาดเท่าธนบัตร จำนวน 60,000 ฉบับ
4. น้ำยาไม่ทราบชนิด (อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์) จำนวน 4 ขวด
5. อุปกรณ์การแปลงสภาพธนบัตรหลายรายการ
6. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง (พบข้อมูลคลิปเครื่องผลิตธนบัตรดอลลาร์ปลอม และกรรมวิธีในการหลอกลวงเหยื่อลักษณะการล้างธนบัตร หรือ Black Money Scam จำนวนมาก)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติชาวผิวสี มาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยไปที่งานรวมรถหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้อำพรางตัวเป็นผู้สนใจรถหรู เจอคนร้ายเสนอตัวจะหาเงินทุนมาซื้อรถยนต์หรูให้ คนร้ายพยายามหว่านล้อมสรรพคุณความร่ำรวยของตนเองว่าเป็นเงินทุนจากธุรกิจมืด มีเงินสดอยู่จำนวนประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) แต่ทว่าเงินสดเหล่านั้นติดอยู่ที่ด่านสรรพากร
ด้วยเหตุนี้ คนร้ายจึงชักชวนให้ชุดสืบสวนในคราบไฮโซเก๊ ร่วมลงทุนเป็นเงินสดไทยจำนวน 150,000 บาท อ้างเพื่อใช้สำหรับจ่ายใต้โต๊ะ พร้อมข้อเสนอว่าหากได้กระดาษจำนวนดังกล่าวออกมาแล้ว จะสามารถใช้กรรมวิธีเปลี่ยนสภาพจากกระดาษเปล่าให้กลายเป็นธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฉบับจริงได้ครบตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ โดยเสนอส่วนแบ่งให้จำนวน 40 เปอร์เซ็นต์
คนร้ายยังนัดหมายจะสาธิตกรรมวิธีการเปลี่ยนสภาพจากกระดาษเปล่าให้กลายเป็นธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฉบับจริงโชว์ให้ดูอีกด้วย โดยคนร้ายไม่ทราบเลยว่าแท้จริงแล้วคนที่สนทนาอยู่ด้วยคือ ตำรวจอำพราง
กระทั่งวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ตำรวจวางแผนปฏิบัติการหลอกซ้อนลวง ปฏิบัติการทลายขบวนการกลโกงสุดคลาสสิคที่ทำมาอย่างยาวนาน เพื่อจับกุมคนร้ายให้ได้แบบคาหนังคาเขา คนร้ายโชว์กระบวนการแปลงแบงก์หลากหลายวิธี หลังจบปาหี่เจ้าหน้าที่อำพรางจึงแปลงกายจากเหยื่อกลายเป็นผู้ล่า แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้คนร้ายทั้งสองรายตกอยู่ในอาการงุนงงเป็นอย่างมาก
ต่อมาขยายผลหลังการจับกุม พบพยานหลักฐาน เกี่ยวกับการผลิตธนบัตรดอลลาร์ปลอมเป็นจำนวนมาก จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัย พบของกลางเพิ่มเติมและผู้สมรู้ร่วมคิดชาวแคเมอรูน
แผนประทุษกรรมที่คนร้ายจะใช้หลอกลวงเหยื่อนั้นคือรูปแบบ Black Money Scam หรือสแกมธนบัตรดำ (หรือธนบัตรขาว) โดยใช้หลักการทางเคมีพื้นฐานบวกกับ มายากลต้มตุ๋น (ใช้ปฏิกิริยาของไอโอดีนและแป้ง หรือใช้สารละลายสีที่เคลือบไว้ออก) มาสร้างภาพลวงตาให้เหยื่อเชื่อว่ากระดาษเปล่ากลายเป็นเงินจริงได้ กลโกงนี้มีมาตั้งแต่ยุค 1990 และกระจายไปทั่วโลกทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย เมื่อเหยื่อหลงเชื่อว่าทำได้จริง มันจะมอบกระดาษขาวปึกใหญ่ (ซึ่งคราวนี้เป็นกระดาษเปล่าธรรมดา ไม่ใช่แบงก์จริงเคลือบ) พร้อมหลอดน้ำยาปลอม แล้วจะเชิดเงินหนีไป โดยการหลอกลวงลักษณะนี้ประชาชนโดยส่วนใหญ่เคยได้ยินหรือได้อ่านมาบ้างแล้ว ทว่ากลับไม่เคยมีใครได้เห็นกับตา ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโปง กลลวงนี้ได้ให้ประชาชนได้เห็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ