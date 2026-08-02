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จับแก๊งกลโกง Black Money เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์ 200 ล้าน ระวังให้ดี

          จับแก๊งกลโกง Black Money เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์ มูลค่า 200 ล้านบาทในไทย หลอกเหยื่อมิด แต่ไม่รู้ว่าเหยื่อที่ว่าคือตำรวจ

Black Money
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


          วันที่ 2 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ วางแผนจับกุมตัวผู้ต้องหา 4 ราย ดังนี้

          1. นาย เรมี่ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี สัญชาติไลบีเรีย ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่

          2. นายเดวิด (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี สัญชาติไลบีเรีย ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต

          3. นางสาวนากัว (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี สัญชาติแคเมอรูน ถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

          4. นางสาวไคเซีย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี สัญชาติแคเมอรูน ถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตให้อยู่ราชอาณาจักรสิ้นสุด


ตรวจยึดของกลาง ดังนี้ 

          1. ธนบัตรลักษณะคล้ายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ใบละ 100 ดอลลาร์ จำนวน 11 ใบ

          2. ธนบัตรเคลือบสาร (เงินดำ) จำนวน 3 ใบ

          3. กระดาษสีขาวขนาดเท่าธนบัตร จำนวน 60,000 ฉบับ 

          4. น้ำยาไม่ทราบชนิด (อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์) จำนวน 4 ขวด

          5. อุปกรณ์การแปลงสภาพธนบัตรหลายรายการ

          6. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง (พบข้อมูลคลิปเครื่องผลิตธนบัตรดอลลาร์ปลอม และกรรมวิธีในการหลอกลวงเหยื่อลักษณะการล้างธนบัตร หรือ Black Money Scam จำนวนมาก)

Black Money
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติชาวผิวสี มาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยไปที่งานรวมรถหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้อำพรางตัวเป็นผู้สนใจรถหรู เจอคนร้ายเสนอตัวจะหาเงินทุนมาซื้อรถยนต์หรูให้ คนร้ายพยายามหว่านล้อมสรรพคุณความร่ำรวยของตนเองว่าเป็นเงินทุนจากธุรกิจมืด มีเงินสดอยู่จำนวนประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) แต่ทว่าเงินสดเหล่านั้นติดอยู่ที่ด่านสรรพากร

          ด้วยเหตุนี้ คนร้ายจึงชักชวนให้ชุดสืบสวนในคราบไฮโซเก๊ ร่วมลงทุนเป็นเงินสดไทยจำนวน 150,000 บาท อ้างเพื่อใช้สำหรับจ่ายใต้โต๊ะ  พร้อมข้อเสนอว่าหากได้กระดาษจำนวนดังกล่าวออกมาแล้ว จะสามารถใช้กรรมวิธีเปลี่ยนสภาพจากกระดาษเปล่าให้กลายเป็นธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฉบับจริงได้ครบตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้ โดยเสนอส่วนแบ่งให้จำนวน 40 เปอร์เซ็นต์

          คนร้ายยังนัดหมายจะสาธิตกรรมวิธีการเปลี่ยนสภาพจากกระดาษเปล่าให้กลายเป็นธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฉบับจริงโชว์ให้ดูอีกด้วย โดยคนร้ายไม่ทราบเลยว่าแท้จริงแล้วคนที่สนทนาอยู่ด้วยคือ ตำรวจอำพราง

          กระทั่งวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ตำรวจวางแผนปฏิบัติการหลอกซ้อนลวง ปฏิบัติการทลายขบวนการกลโกงสุดคลาสสิคที่ทำมาอย่างยาวนาน เพื่อจับกุมคนร้ายให้ได้แบบคาหนังคาเขา คนร้ายโชว์กระบวนการแปลงแบงก์หลากหลายวิธี หลังจบปาหี่เจ้าหน้าที่อำพรางจึงแปลงกายจากเหยื่อกลายเป็นผู้ล่า แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้คนร้ายทั้งสองรายตกอยู่ในอาการงุนงงเป็นอย่างมาก

          ต่อมาขยายผลหลังการจับกุม พบพยานหลักฐาน เกี่ยวกับการผลิตธนบัตรดอลลาร์ปลอมเป็นจำนวนมาก จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัย พบของกลางเพิ่มเติมและผู้สมรู้ร่วมคิดชาวแคเมอรูน

          แผนประทุษกรรมที่คนร้ายจะใช้หลอกลวงเหยื่อนั้นคือรูปแบบ Black Money Scam หรือสแกมธนบัตรดำ (หรือธนบัตรขาว) โดยใช้หลักการทางเคมีพื้นฐานบวกกับ มายากลต้มตุ๋น (ใช้ปฏิกิริยาของไอโอดีนและแป้ง หรือใช้สารละลายสีที่เคลือบไว้ออก) มาสร้างภาพลวงตาให้เหยื่อเชื่อว่ากระดาษเปล่ากลายเป็นเงินจริงได้ กลโกงนี้มีมาตั้งแต่ยุค 1990 และกระจายไปทั่วโลกทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย เมื่อเหยื่อหลงเชื่อว่าทำได้จริง มันจะมอบกระดาษขาวปึกใหญ่ (ซึ่งคราวนี้เป็นกระดาษเปล่าธรรมดา ไม่ใช่แบงก์จริงเคลือบ) พร้อมหลอดน้ำยาปลอม แล้วจะเชิดเงินหนีไป โดยการหลอกลวงลักษณะนี้ประชาชนโดยส่วนใหญ่เคยได้ยินหรือได้อ่านมาบ้างแล้ว ทว่ากลับไม่เคยมีใครได้เห็นกับตา ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโปง กลลวงนี้ได้ให้ประชาชนได้เห็น

Black Money
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


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จับแก๊งกลโกง Black Money เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์ 200 ล้าน ระวังให้ดี โพสต์เมื่อ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 19:00:33 1,024 อ่าน
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