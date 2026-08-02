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บริษัท ฮลุน โซโล่ จำกัด ปีแรกสร้างรายได้ 1.88 ล้าน ความทุ่มเทส่งต่อถึงครอบครัว


           เปิดข้อมูล บริษัท ฮลุน โซโล่ จำกัด อีกหนึ่งความตั้งใจของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวผู้จากไป รายได้ปีแรกกว่า 1.88 ล้านบาท


ฮลุน โซโล่

          การเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง สร้างความใจหายสำหรับผู้คนที่ติดตามเรื่องราวการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ยังพอทำให้หลายคนรู้สึกโล่งใจคือ เรื่องของลิขสิทธิ์ช่อง ที่แม้เจ้าตัวจะจากไปแล้ว แต่รายได้จะยังคงตกเป็นของครอบครัวและคุณย่าต่อไปอีกยาวนานหลายสิบปี

           นอกจากนี้ จากข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พบว่า ฮลุน โซโล่ ได้จดทะเบียนบริษัทชื่อ บริษัท ฮลุน โซโล่ จำกัด (HLUN SOLO CO., LTD.) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท และมีสถานะ ยังดำเนินกิจการอยู่ ตามข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลนิติบุคคล

           สำหรับวัตถุประสงค์ของบริษัท ระบุว่า ประกอบกิจการผลิต จัดทำ และเผยแพร่สื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย วิดีโอ รายการโทรทัศน์ รวมถึงช่องทาง YouTube, Facebook และสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในหมวดธุรกิจ กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่




          ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ยังระบุว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้น 2 คน ได้แก่ นายบวรทัต เป็งสุข ถือหุ้น 1,800 หุ้น คิดเป็น 90% ของบริษัท และ นางสาวบวรลักษณ์ เป็งสุข ถือหุ้น 200 หุ้น หรือ 10% รวมเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยทั้งหมด

          ขณะเดียวกัน ข้อมูลงบการเงินของบริษัทระบุว่า มีสินทรัพย์รวม 1,033,419 บาท หนี้สินรวม 168,382 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 865,037 บาท และมีรายได้รวม 1,883,758 บาท ขณะที่ต้นทุนหลักอยู่ที่ 512,681 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 641,102 บาท รวมค่าใช้จ่าย 1,154,303 บาท

          ส่วนผลประกอบการ บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 729,455 บาท เสียภาษีเงินได้ 64,418 บาท และมีกำไรสุทธิ 655,037 บาท

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่



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บริษัท ฮลุน โซโล่ จำกัด ปีแรกสร้างรายได้ 1.88 ล้าน ความทุ่มเทส่งต่อถึงครอบครัว โพสต์เมื่อ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 19:55:58 2,689 อ่าน
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