เอารถไปเข้าศูนย์ แต่เหรียญ 10 ที่ใส่ในช่องเหรียญหายเกลี้ยง ใครผิดใครถูก

เอารถไปเข้าศูนย์ แต่เหรียญ 10 ที่ใส่ในช่องเหรียญหายเกลี้ยง ถกกันเสียงแตก ใครผิด ใครถูก ระหว่างเจ้าของรถหรือพนักงาน
วันที่ 2 สิงหาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง แชร์ประสบการณ์ นำรถเข้าศูนย์ แต่ลืมเหรียญ 10 บาทหลายเหรียญเอาไว้ภายในรถ และภาวนาว่าอย่าให้หาย สุดท้ายเหรียญหายจริง จนเกิดคำถามว่า ใครผิดใครถูก ข้อความทั้งหมด มีดังนี้
นัดเวลา 10:00 น. ก็นำรถเข้าไปที่ศูนย์ปกติ ระหว่าทางได้นึกขึ้นได้ว่าไม่ได้เก็บของอะไรเลย เลยตั้งใจหยิบเหรียญขึ้นมาจำนวนหนึ่ง ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วย ในใจก็คิดว่าอย่าหายนะ
หลังจากนั้น ช่วงบ่าย 3 เจ้าหน้าที่ก็ได้นำรถมา คือ ผมได้เดินไปเช็กที่ใส่เหรียญ เหรียญ 10 หายไป จากนั้นจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีของหาย โดยที่ยังไม่ได้บอกว่าอะไรหาย หัวหน้าแผนกเซอร์วิสก็เข้ามาคุย และได้ถามทีมงานว่ามีใครเอาอะไรของลูกค้าไปมั้ย ไม่มีใครรับ
หลังจากที่ถามหาไม่มีใครรับ ผมได้เอารูปถ่ายให้หัวหน้าเซอร์วิสดูและได้ส่งรูปให้ทางไลน์ บอกแค่ว่าจะกำชับให้ ทำได้แค่นี้ สุดท้ายผ่านไปหลายวันเรื่องก็เงียบหายไป
ชาวเน็ตมองว่า งานนี้เจ้าของรถผิดที่ไม่เอาเงินออกให้หมดเอง เพราะเขาก็เตือนกันแล้วให้เอาของมีค่าออกจากรถ แต่อีกมุมก็มองว่า ขโมยก็คือขโมย ต่อให้มีของวางตรงหน้าก็ไม่ควรเอาแต่อย่างใด