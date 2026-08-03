ด่วน ! เกิดเหตุยิงปะทะ หลัง สภ.ลำใหม่ สั่งปิดพื้นที่ - ยกระดับความปลอดภัยสูงสุด

ด่วน เกิดเหตุยิงปะทะ หลัง สภ.ลำใหม่ จ.ยะลา คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่ม เจ้าหน้าที่ยังปิดกั้นพื้นที่ สั่งทุกหน่วยงาน ยกระดับความปลอดภัยสูงสุด
วันนี้ (3 สิงหาคม 2569) เมื่อเวลาประมาณ 07.57 น. เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ความมั่นคงยิงปะทะกับกลุ่มคนร้าย บริเวณด้านหลัง สภ.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา หลังกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่ สภ.ลำใหม่
พบว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังเข้าสนับสนุนและปิดล้อมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้ว ขณะเดียวกัน หน่วยความมั่นคงได้สั่งการด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยงานและจุดตรวจในพื้นที่ยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกอย่างเข้มงวด พร้อมเตรียมความพร้อมเต็มอัตราเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อน
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณเกิดเหตุ และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ขณะที่ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ ปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยไว้แล้ว เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์, Thai PBS