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เปิดภาพ แอ๊น วัยย์ธยา ขี่ จยย. ตกหลุมวางท่อเสียชีวิต พื้นที่ก่อสร้างไร้ป้ายเตือน

          แอ๊น วัยย์ธยา ศิลปินนักร้องวัย 29 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกหลุมวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ก่อสร้าง จ.สงขลา ขณะที่ญาติเรียกร้องให้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งไม่มีป้ายเตือนและแสงสว่างไม่เพียงพอ

แอ๊น วัยย์ธยา นักร้องเพลงใต้ เสียชีวิต

          ข่าวการจากไปของ แอ๊น วัยย์ธยา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 สร้างความตกใจให้กับแฟนเพลงและผู้ที่ติดตามผลงานเป็นอย่างมาก โดยอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณริมถนนตรงข้ามสำนักสงฆ์บ้านท่าท้อน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจุดที่มีการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่

          ญาติของผู้เสียชีวิตระบุว่า พื้นที่ก่อสร้างบริเวณดังกล่าวไม่มีป้ายแจ้งเตือน และมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้ แอ๊น วัยย์ธยา ขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปในหลุมวางท่อจนเสียชีวิต พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัว

แอ๊น วัยย์ธยา นักร้องเพลงใต้ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้

แอ๊น วัยย์ธยา นักร้องเพลงใต้ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้

          สำหรับ แอ๊น วัยย์ธยา เป็นศิลปินอิสระและนักแสดงมิวสิกวิดีโอ มีผลงานเพลงที่แฟนเพลงภาคใต้รู้จัก อาทิ รอได้หม้าย, ขูดพร้าวรอ, ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง, คิดถึงอีตาย และ โสดหม้ายสาว โดยมีผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กราว 7,600 คน
          
แอ๊น วัยย์ธยา นักร้องเพลงใต้ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้

          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้หลายคนยิ่งสะเทือนใจ คือโพสต์ล่าสุดของ แอ๊น วัยย์ธยา เมื่อไม่กี่วันก่อน เจ้าตัวเพิ่งโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของยูทูบเบอร์ชื่อดัง "ฮลุน โซโล่" พร้อมอวยพรให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี หลังข่าวการเสียชีวิตของแอ๊นถูกเผยแพร่ออกไป แฟนเพลงและเพื่อนร่วมวงการต่างเข้าไปแสดงความอาลัยใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 

แอ๊น วัยย์ธยา นักร้องเพลงใต้ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้

          ขณะที่เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ญาติและเพื่อนของ แอ๊น วัยย์ธยา ได้เดินทางไปรวมตัวกันที่จุดเกิดเหตุบริเวณหน้าปั๊ม CALTEX เพื่อนำดอกกุหลาบสีขาว อาหาร และเครื่องดื่มมาวางไว้อาลัย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า

แอ๊น วัยย์ธยา นักร้องเพลงใต้ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แอ๊น วัยย์ธยา

          เพื่อนและคนใกล้ชิดของ แอ๊น วัยย์ธยา บางคนยังทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกะทันหันของศิลปินหนุ่มวัย 29 ปี การสูญเสียครั้งนี้เกิดขึ้นเร็วเกินไป และไม่มีใครคาดคิดว่าจะต้องมาส่ง แอ๊น วัยย์ธยา เป็นครั้งสุดท้ายในสถานที่แห่งนี้

แอ๊น วัยย์ธยา นักร้องเพลงใต้ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แอ๊น วัยย์ธยา

แอ๊น วัยย์ธยา นักร้องเพลงใต้ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แอ๊น วัยย์ธยา

แอ๊น วัยย์ธยา นักร้องเพลงใต้ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แอ๊น วัยย์ธยา


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เปิดภาพ แอ๊น วัยย์ธยา ขี่ จยย. ตกหลุมวางท่อเสียชีวิต พื้นที่ก่อสร้างไร้ป้ายเตือน โพสต์เมื่อ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 10:47:48
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