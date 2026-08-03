หนุ่มดับเพลิงอ้างติดงาน ทิ้งลูก 4 ขวบเป่าเค้กวันเกิดสุดเหงา โป๊ะที่แท้กกกิ๊กใน รร.

บอยนักสืบ เปิดเคสสะเทือนใจ แม่ลูกเป่าเค้กทั้งน้ำตา ส่วนพ่อพาสาวอีกคนเข้า รร. ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ลูกโทร. มาขอของขวัญยังอ้างติดงาน
วันที่ 3 สิงหาคม 2569 เพจ อีป้า 5.0 V2 เปิดเผยเคสสะเทือนใจที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ เมื่อทีมบอยนักสืบ ออกมาเล่าเคสที่ได้รับการว่าจ้างจากหญิงรายหนึ่ง ให้ติดตามพฤติกรรมของสามีที่เป็นนักดับเพลิง เพราะสงสัยว่าสามีอาจมีผู้หญิงอีกคน ก่อนพบความจริงสะเทือนใจเมื่อฝ่ายสามีปล่อยให้ภรรยากับลูกสาววัย 4 ขวบ นั่งเป้าเค้กกันทั้งน้ำตา ขณะที่ตัวเองกำลังใช้เวลากับผู้หญิงอีกคน
ภาพจาก TikTok @monanza822
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเกิดของลูกสาววัย 4 ขวบ สามีบอกครอบครัวว่าติดงานด่วน กลับบ้านไม่ได้ จึงไม่สามารถมาฉลองวันเกิดกับลูกได้ แต่ภรรยารู้สึกผิดสังเกต จึงจ้างนักสืบให้ไปติดตามตลอดทั้งวัน จนพบความจริงว่าสามีไม่ได้ไปทำงานตามที่บอก แต่ไปรับพยาบาลสาวในจังหวัดเดียวกัน พาไปกินข้าว เดินเที่ยว ก่อนขับรถเข้าโรงแรมใน จ.ชลบุรี ด้วยกัน ในเวลาประมาณ 21.05 น.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2
ทางทีมงานบอยนักสืบ ระบุว่าสามารถบันทึกภาพและหลักฐานไว้ได้หมด แต่ที่จุกสุด ๆ คือระหว่างที่พ่ออยู่กับหญิงอื่น ลูกสาวยังโทรศัพท์ไปหาพ่อ เพราะคิดถึงและอยากได้ของขวัญวันเกิด แต่พ่อกลับอ้างว่า "ติดงาน" กลับบ้านไม่ได้
ภาพจาก TikTok @monanza822
จากที่ลูกสาวขอของขวัญ แต่สิ่งที่ได้รับคือพ่อนอกใจแม่ไปมีคนอื่น สุดท้ายวันที่ควรเป็นวันแห่งความสุข กลับเหลือแค่แม่ลูกนั่งเป่าเค้กกัน 2 คน ทำให้หลายคนมองว่านี่คือสิ่งที่ทำให้สะเทือนใจยิ่งกว่าการจับได้ว่านอกใจ และภาพของเด็กหญิงวัย 4 ขวบที่นั่งรอพ่อในวันเกิดของตัวเอง ก็ยังเป็นภาพที่ติดอยู่ในใจของทีมนักสืบเช่นกัน
ทั้งนี้ ทางบอยนักสืบเผยว่าได้คลิปวงจรปิด ทั้งตอนพาเข้าโรงแรม ไปกินอาหาร ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ตอนนี้มีหลักฐานเกิน 80% แล้ว ก็อยากฝากถึงทางเมียหลวงให้อดทนหน่อย อีกแค่ไม่นาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2