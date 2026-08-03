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ไวรัล นทท. สวมชุดไทย - ย่อเคารพทหารม้ารักษาพระองค์ที่ลอนดอน คนชื่นชมมาก

          ไวรัลนักท่องเที่ยวไทย สวมชุดไทยดุสิต ย่อเคารพทหารม้ารักษาพระองค์ โชว์ภาพความงดงาม ชาวเน็ตแห่ชื่นชม ประทับใจความให้เกียรติอย่างสูง 

ชุดไทย

          เป็นคลิปไวรัลที่มีคนเข้ามาชมกว่า 4.7 ล้านวิวแล้ว เมื่อเพจ London Kings Guards LKG ที่มักนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกองทหารเกียรติยศและทหารม้ารักษาพระองค์ ได้เผยแพร่คลิปนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่สวมชุดไทยดุสิต เข้าไปถ่ายรูปคู่กับทหารม้ารักษาพระองค์ ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ก่อนจะย่อตัวลงแสดงความเคารพอย่างงดงาม พร้อมระบุข้อความ "นักท่องเที่ยวไทยแสดงความเคารพอย่างยิ่งต่อทหารม้ารักษาพระองค์"

ชุดไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก London Kings Guards LKG

ชุดไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก London Kings Guards LKG

          หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ก็กลายเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจ ทำให้มีผู้คนมากมายทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็น ชื่นชมในภาพความงดงามนี้ โดยหลายคนชี้ว่าม้าเองก็สัมผัสได้ถึงการแสดงออกด้วยความเคารพจากนักท่องเที่ยวรายนี้เช่นกัน

ชุดไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก London Kings Guards LKG

ชุดไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก London Kings Guards LKG

          ต่อมา (2 สิงหาคม) ทางเพจก็ได้เผยแพร่คลิปนักท่องเที่้ยวไทยอีกรายที่สวมชุดไทยอย่างดงาม เข้ามาย่อตัวแสดงความเคารพต่อทหารม้ารักษาพระองค์ขณะถ่ายรูปด้วยเช่นกัน ซึ่งภายในคลิปยังเผยให้เห็นนักท่องเที่ยวไทยจากคลิปแรกที่เป็นไวรัล จึงคาดว่าทั้งคู่อาจจะมาด้วยกัน 

ชุดไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก London Kings Guards LKG

ชุดไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก London Kings Guards LKG


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ไวรัล นทท. สวมชุดไทย - ย่อเคารพทหารม้ารักษาพระองค์ที่ลอนดอน คนชื่นชมมาก โพสต์เมื่อ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 13:55:23 1,613 อ่าน
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