HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

มท.2 จับมือ MEA-PEA ยกมาตรฐาน Solar Rooftop สร้างความมั่นใจประชาชน

          มท.2 ผนึก MEA PEA ยกระดับมาตรฐาน Solar Rooftop เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งและอุปกรณ์ สร้างความมั่นใจประชาชน
          วันที่ 3 สิงหาคม 2569 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้ง Solar Rooftop และการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ โดยมี นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล กรรมการ MEA และ นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว รองผู้ว่าการ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าว ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop ทั้งระบบให้มีความปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการเลือกใช้บริการ 
มท.2 ผนึก MEA PEA ยกระดับมาตรฐาน Solar Rooftop

          การดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย “มหาดไทย ทำ ทัน ที Action 5 PLUS” ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ผนึกกำลังกับ MEA และ PEA ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจในมาตรฐาน สามารถนำพลังงานสะอาดมาใช้ลดค่าไฟฟ้าในระยะยาว พร้อมมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม
          การเปิดขึ้นทะเบียนครอบคลุม 2 ด้านสำคัญ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop หรือ Vendor และการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์ Solar เพื่อกำกับดูแลคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ผู้ประกอบการ บุคลากร อุปกรณ์ การออกแบบและติดตั้ง ไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับโครงข่าย โดยผู้ให้บริการติดตั้งจะได้รับการพิจารณาคุณสมบัติทั้งด้านทีมบริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกรและช่างติดตั้ง ฐานะทางการเงิน ประสบการณ์และผลงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงความน่าเชื่อถือและศักยภาพในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับบริการจากผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถติดตั้งระบบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
มท.2 ผนึก MEA PEA ยกระดับมาตรฐาน Solar Rooftop

          สำหรับผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์ Solar จะต้องนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาขึ้นทะเบียน ครอบคลุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าฯ ก่อนเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่าย รวมถึงต้องมีระบบตัดการจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน และต้องจ่ายไฟฟ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง
          ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA พร้อมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยนำความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า บุคลากรทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถเข้าถึงการติดตั้ง Solar Rooftop ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โปร่งใส และมั่นใจในมาตรฐาน โดย MEA มีบทบาทตั้งแต่การร่วมกำหนดคุณสมบัติผู้ให้บริการ การทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ การกำกับมาตรฐานการติดตั้ง ไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับโครงข่าย เพื่อให้ระบบ Solar Rooftop ทำงานร่วมกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าโดยรวม
มท.2 ผนึก MEA PEA ยกระดับมาตรฐาน Solar Rooftop

          นอกจากนี้ MEA และ PEA ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ Solar Rooftop หลักการติดตั้งที่ถูกต้อง และมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแก่ช่างติดตั้ง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น การดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานวิศวกรรม ลดความเสี่ยงจากผู้ประกอบการที่ขาดความเชี่ยวชาญหรือการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนผ่านการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ
มท.2 ผนึก MEA PEA ยกระดับมาตรฐาน Solar Rooftop

          สำหรับพื้นที่ให้บริการของ MEA ประชาชนสามารถรับบริการผ่าน MEA Solar One Stop Service ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การประเมินความเหมาะสมของระบบ การสำรวจ ออกแบบและติดตั้ง การยื่นคำขอผ่านระบบ MyEnergy การติดตามสถานะ ไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18 ที่ทำการ 
          โดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2569 ตรวจสอบเอกสารและสรุปผลระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2569 และเริ่มประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ รายชื่อผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนได้ทางเว็บไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์ของ MEA และ PEA
มท.2 ผนึก MEA PEA ยกระดับมาตรฐาน Solar Rooftop

          #MEA #การไฟฟ้านครหลวง #กระทรวงมหาดไทย #มหาดไทยทำทันที #Action5PLUS #PEA #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #SolarRooftop #Solarภาคประชาชน #MEASolarOneStopService #MyEnergy #พลังงานสะอาด #MEASPARK #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มท.2 จับมือ MEA-PEA ยกมาตรฐาน Solar Rooftop สร้างความมั่นใจประชาชน อัปเดตล่าสุด 3 สิงหาคม 2569 เวลา 15:14:47
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า คุณหนูแอลลี่ คือใคร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย