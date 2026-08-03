เปิดอีกวีรกรรมโหด ไอ้ป๋อง จับเหยื่อใส่กุญแจมือ บังคับกินยาก่อนขืนใจ ขังไว้เป็นเดือน

เปิดอีกวีรกรรมโหด ป๋อง 5 ศพ จับเหยื่อใส่กุญแจมือ คลุมถุงดำ ทำร้าย-ข่มขืนสาว LGBTQ ถูกขังเป็นเดือน ซ้ำถูกขู่เอาชีวิตหลังพ้นคุก
ความคืบหน้ากรณีสะเทือนขวัญ ที่ 2 ผู้ต้องหา ป๋อง - ธง ก่อเหตุฆ่า 2 พี่น้องรัสเซีย ฝังศพที่เขาชีจรรย์ เพียงเพื่อจะชิงรถจักรยานยนต์ไปขายและฝังทำลายหลักฐาน อีกทั้งยังพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุฆ่ายกครัว 3 ศพ พ่อ-แม่-ลูก ชาวไทย โดยมีการข่มขืน ทั้งที่เพิ่งออกจากคุกด้วย ทำให้สังคมเรียกร้องโทษประหาร
ล่าสุด (3 สิงหาคม 2569) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 เปิดเผยว่า นอกเหนือจากคดีข้างต้น ยังมีหญิงวัย 22 ปี ที่ตกเป็นเหยื่อของป๋อง อ้างว่าของหายจนมีการจับเธอใส่กุญแจมือ คลุมถุงดำ พาไปกักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายร่างกาย บังคับกินยาโดยหลอกว่าเป็นยาแก้แพ้ ก่อนจะข่มขืน และจับขังไว้นานนับเดือน จนกระทั่ง ป๋อง ถูกจับ ถึงได้เป็นอิสระ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
แต่หลังจากป๋องพ้นโทษออกมา กลับมีการส่งคนออกมาตามหาและข่มขู่จะเอาชีวิตเธอหลังจากที่พ้นโทษ
โดยเมื่อปี 2561 เธอได้รู้จักกับ ป๋อง และเข้าใจว่าอีกฝ่ายเป็นตำรวจ หรือมีลักษณะคล้ายสายตรวจ จากนั้นแค่ 3 วันป๋องก็ทักเฟซบุ๊กมาทำความรู้จัก และขอวิดีโอคอลเพื่อดูหน้า แต่เธอไม่เคยคิดกับป๋องในเชิงชู้สาวเพราะตัวเองเป็นทอม จึงพูดคุยแค่เรื่องทั่วไป แต่ป๋องก็มักจะชวนไปกินข้าว แต่เธอปฏิเสธ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ต่อมาป๋องมากดดันชวนเธออีก บอกว่าปฏิเสธไม่ได้แล้ว เธอจึงชวนเพื่อนผู้หญิงไปด้วยกัน แต่เมื่อไปถึงมีตำรวจมากวดขัน แต่ละคนเลยแยกย้ายกันกลับบ้าน จากนั้น ป๋อง อ้างว่ามีทรัพย์สินที่อู่หายไป ถามว่าเธอเอาไปหรือไม่ และเรียกให้กลับไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ โดยส่งลูกน้องมารับทั้งเธอและเพื่อนผู้หญิงไป
แต่ลูกน้องของป๋องกลับพาเธอไปที่เปลี่ยว แทนที่จะเป็นอู่ เมื่อไปถึงป๋องก็มาดักรออยู่แล้วพร้อมปืน บังคับจะให้ทั้งคู่อยู่ต่อถึงเช้า แต่เพื่อนของเหยื่อขอกลับก่อนเพราะกลัวที่บ้านเป็นห่วง ป๋องเลยปล่อยตัวเพื่อนกลับ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากนั้นลูกน้องของป๋องจับเธอใส่กุญแจมือ พาเธอขึ้นรถ ขับวนไปอยู่นานจนไปถึงบ้านเช่าของป๋อง จากนั้นเธอถูกล่ามกุญแจมือไว้กับหัวเตียง ถูกบังคับให้กินยาเม็ดสีฟ้า 2 เม็ด ที่ป๋องอ้างว่าเป็นยาแก้แพ้ หลังจากนั้นไม่นานเธอมีอาการง่วงซึม สะลืมสะลือ ระหว่างนั้นป๋องยังอ้างว่าไม่ทำอะไร เพราะมองเธอเป็นน้อง
แต่เมื่อตืนมากลับพบว่าป๋องลวนลามเธออยู่ เธอจึงขัดขืนสุดกำลังและร้องขอความช่วยเหลือ แต่กลับถูกป๋องทำร้ายร่างกาย บีบคอ ถูกชกที่ตัวหลายครั้งและหักนิ้ว จนเธอหมดแรงจะต่อสู้และก็ถูกข่มขืน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ต่อมาเธอยังถูกทำร้ายและข่มขืนซ้ำ ถูกขังไว้ที่บ้านอีกเป็นเดือน จนเธอจำใจต้องอยู่กับป๋องในฐานะแฟนเพราะหวาดกลัวอันตราย กระทั่งปลายปี 2561 ป๋องถูกจับในคดียิงผู้อื่น เธอเลยเป็นอิสระ แต่ปลายปี 2568 กลับมีลูกน้องของป๋องมาพยายามติดตามหาเธอ พร้อมส่งข้อความข่มขู่เอาชีวิต ทำให้ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์