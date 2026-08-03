วิเคราะห์เคส ไอ้ป๋อง จะโดนโทษประหารไหม ติดที่อะไร - ดร.ธนกฤต ลั่น จะสู้ให้โดนประหาร

อดีตผู้พิพากษา ถกเคส ไอ้ป๋อง มีโอกาสโดนประหารไหม ติดที่อะไร - ดร.ธนกฤต ลั่น จะสู้ให้มันโดนประหาร ถ้านักสิทธิจะเรียกร้องก็ให้มาออกโหนกระแส
ล่าสุด (3 สิงหาคม 2569) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 ได้พูดคุยถึงกรณีของ ป๋อง เกี่ยวกับกระเด็นเรื่องโทษประหาร โดย ร.ต.อ. อมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ หรือ อาจารย์เบนซ์ ทนายความและอดีตผู้พิพากษา แสดงความคิดเห็นว่า จริง ๆ ถ้าตามข้อกล่าวหาที่ตำรวจแจ้งในตอนนี้ก็มีข้อหาหนักที่อัตราโทษถึงประหารชีวิตอยู่แล้ว ทั้งเรื่องการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หรือการฆ่าเพื่ออำพรางความผิด ซึ่งหากคดีนี้มีการส่งฟ้องถึงศาล และทางพนักงานอัยการ ตำรวจ สามารถรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดได้ ก็มีโอกาสที่จะถูกพิพากษาประหารชีวิต
อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ. อมรพันธุ์ ชี้ว่าปัญหาที่ต้องคุยกันต่อไป คือกระบวนการบังคับโทษภายหลังจากศาลพิพากษาแล้ว ว่าจะมีการประหารจริง ๆ หรือไม่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ด้าน ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ความเห็นว่า ในฐานะที่ตนเป็นประธานยกร่างกฎหมายเรื่องป้องกันการกระทำผิดซ้ำ มองว่าต้องมาทบทวนเรื่องนี้กันแล้วว่าเหตุใดเราจึงไม่นำเอากฎหมายนี้มาใช้ให้ชัดเจนมากขึ้น เพราะอะไรถึงไม่ใช้
ในส่วนของป๋อง 5 ศพ ดร.ธนกฤต ย้ำว่ากรณีของป๋อง เข้าเรื่องโทษประหารแน่นอน 100%
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ทั้งนี้ หากจะมีนักสิทธิต่าง ๆ ออกมาพูดอะไร ก็ให้มาเปิดเวทีคุยกันในโหนกระแสไปเลย แต่หากไม่ยอมมาก็เรื่องของเขา เราคงไปห้ามเขาไม่ได้ แต่ก็ต้องมาดูถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น แถมในเรื่องการกระทำผิดนั้นจะปฏิเสธยังไงว่าไม่ได้ทำ ในเมื่อจำเลยก็รับสารภาพด้วยตัวเอง อาวุธ พยานหลักฐานก็ครบสมบูรณ์ อีกทั้งไม่ได้ฆ่าแค่คนไทย แต่ไปฆ่าชาวต่างชาติ เรื่องดังไปทั่วโลกแล้ว ประเทศไทยก็ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย
ความคืบหน้ากรณีสะเทือนขวัญ ที่ 2 ผู้ต้องหา ป๋อง - ธง ก่อเหตุฆ่า 2 พี่น้องรัสเซีย ฝังศพที่เขาชีจรรย์ อีกทั้งยังพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุฆ่ายกครัว 3 ศพ พ่อ-แม่-ลูก ชาวไทย โดยมีการข่มขืน ทั้งที่เพิ่งออกจากคุก ซ้ำยังมีเหยื่ออีกรายที่ถูกทำร้ายและข่มขืน นับเป็นการกระทำความผิดซ้ำ ๆ จนสังคมเรียกร้องโทษประหาร
ล่าสุด (3 สิงหาคม 2569) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 ได้พูดคุยถึงกรณีของ ป๋อง เกี่ยวกับกระเด็นเรื่องโทษประหาร โดย ร.ต.อ. อมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ หรือ อาจารย์เบนซ์ ทนายความและอดีตผู้พิพากษา แสดงความคิดเห็นว่า จริง ๆ ถ้าตามข้อกล่าวหาที่ตำรวจแจ้งในตอนนี้ก็มีข้อหาหนักที่อัตราโทษถึงประหารชีวิตอยู่แล้ว ทั้งเรื่องการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หรือการฆ่าเพื่ออำพรางความผิด ซึ่งหากคดีนี้มีการส่งฟ้องถึงศาล และทางพนักงานอัยการ ตำรวจ สามารถรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดได้ ก็มีโอกาสที่จะถูกพิพากษาประหารชีวิต
อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ. อมรพันธุ์ ชี้ว่าปัญหาที่ต้องคุยกันต่อไป คือกระบวนการบังคับโทษภายหลังจากศาลพิพากษาแล้ว ว่าจะมีการประหารจริง ๆ หรือไม่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
โดยกระบวนการอื่น ๆ หลังจากศาลพิพากษาประหารชีวิตแล้วนั้น จะขึ้นอยู่กับการบังคับโทษของกรมราชทัณฑ์ว่าเขาจะประหารหรือไม่ ซึ่งประเทศไทยมีการประหารครั้งล่าสุดเมื่อปี 2561 และไม่ได้ประหารมา 8 ปีแล้ว แม้ว่า ณ ปัจจุบันจะมีนักโทษถูกพิพากษาโทษประหารชีวิต 480 ราย ที่ถูกคุมขังอยู่ก็ตาม
ด้าน ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ความเห็นว่า ในฐานะที่ตนเป็นประธานยกร่างกฎหมายเรื่องป้องกันการกระทำผิดซ้ำ มองว่าต้องมาทบทวนเรื่องนี้กันแล้วว่าเหตุใดเราจึงไม่นำเอากฎหมายนี้มาใช้ให้ชัดเจนมากขึ้น เพราะอะไรถึงไม่ใช้
ในส่วนของป๋อง 5 ศพ ดร.ธนกฤต ย้ำว่ากรณีของป๋อง เข้าเรื่องโทษประหารแน่นอน 100%
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
"แล้วผมจะบอกฝากไว้เลยว่า เรื่องไอ้ป๋องนี่นะ ผมจะสู้ให้มันโดนประหารชีวิต" ดร.ธนกฤต กล่าว
ทั้งนี้ หากจะมีนักสิทธิต่าง ๆ ออกมาพูดอะไร ก็ให้มาเปิดเวทีคุยกันในโหนกระแสไปเลย แต่หากไม่ยอมมาก็เรื่องของเขา เราคงไปห้ามเขาไม่ได้ แต่ก็ต้องมาดูถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น แถมในเรื่องการกระทำผิดนั้นจะปฏิเสธยังไงว่าไม่ได้ทำ ในเมื่อจำเลยก็รับสารภาพด้วยตัวเอง อาวุธ พยานหลักฐานก็ครบสมบูรณ์ อีกทั้งไม่ได้ฆ่าแค่คนไทย แต่ไปฆ่าชาวต่างชาติ เรื่องดังไปทั่วโลกแล้ว ประเทศไทยก็ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์