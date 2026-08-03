สลด เด็ก 13 โดนพิษแมงกะพรุนกล่องดับ ขณะเล่นทะเล - ดร.ธรณ์ ย้ำโดนพิษ ต้องทำยังไง ?

สลด เด็กวัย 13 นักฟุตบอลดาวรุ่ง เสียชีวิตหลังถูกพิษแมงกะพรุนกล่อง ขณะลงเล่นน้ำทะเล เพื่อนชี้เจอล้อมอยู่ 3- 4 ตัว - ดร.ธรณ์ ย้ำห้ามใช้น้ำจืดล้างพิษ ต้องล้างด้วยน้ำส้มสายชู !
วันที่ 3 สิงหาคม 2569 ข่าวช่องวัน รายงานเหตุสลด เมื่อ น้องนิว เด็กชายวัย 13 ปี ถูกพิษแมงกะพรุนกล่อง (หรือแมงกะพรุนสายฟ้า) เสียชีวิตกะทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเล เมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่หาดบ้านฝายท่า ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนชายชั้น ม.1 มีร่องรอยถูกพิษบริเวณหน้าอก แขน และคอ รวมถึงพบรอยคล้ายเขี้ยวที่ข้อพับแขนซ้าย 2 รู เด็กมีอาการช็อกหมดสติและน้ำลายฟูมปากตั้งแต่อยู่ในที่เกิดเหตุ และระหว่างอยู่บนรถกู้ชีพ ก่อนเสียชีวิตลงอย่างรวดเร็ว
จากการสอบถามญาติและเพื่อน ๆ ทราบว่าผู้ตายไปร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลเตะจุดโทษที่ริมหาดฝายท่า ซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศล หลังแข่งเสร็จจึงลงเล่นน้ำกับเพื่อน ๆ ประมาณ 20 คน ห่างจากชายฝั่งเพียง 10 เมตร
นอกจากเด็กชายผู้เสียชีวิต พบว่ายังมีเพื่อนที่ลงเล่นน้ำและเข้าไปช่วยเหลือ จนได้รับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนอีก 2 คน แต่อาการปลอดภัยทุกคนแล้ว
ทั้งนี้ สำหรับงานศพของเด็กผู้เสียชีวิต จัดขึ้น ณ วัดประทุมทายการาม ตำบลสิชล บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ทราบว่าเด็กชายอาศัยอยู่กับปู่และย่า เป็นนักกีฬาฟุตบอลที่มีฝีมือยอดเยี่ยมและเคยได้รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัล โดยมีกำหนดการฌาปนกิจศพในวันพุธที่ 5 สิงหาคม
ด้านเด็กชายอีกคน ซึ่งเป็นนักฟุตบอลและเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตาย เผยว่า ผู้ตายร้องขอความช่วยเหลือหลังโดนพิษแมงกะพรุน ตนจึงวิ่งเข้าไปช่วยและพบแมงกะพรุนประมาณ 3-4 ตัวล้อมรอบตัวผู้ตายอยู่ จากนั้นผู้ตายก็เป็นลมหมดสติไป ตนจึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลที่จอดรอแสตนด์บายอยู่ในงาน ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิชล
ทั้งนี้ นายรอเหม นวน อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ชุมชนบ้านฝายท่า ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล เปิดเผยว่า ปกติแมงกะพรุนสายฟ้าชนิดนี้มักจะชุกชุมเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ในปีนี้กลับพบในเดือนสิงหาคม โดยเด็กชายที่เสียชีวิต นับเป็นรายแรกที่เสียชีวิตจากแมงกะพรุนสายฟ้าในพื้นที่ ซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติ ๆ ด้วย
ขณะที่ ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แสดงความเสียใจกับการสูญเสีย พร้อมให้ความรู้ว่า กรณีที่โดนพิษแมงกะพรุนกล่อง ให้ใช้น้ำส้มสายชู อย่าใช้น้ำจืดล้างเด็ดขาด
โดยเมื่อถูกพิษแมงกะพรุน ให้ปฐมพยาบาลดังนี้
1. เรียกให้ผู้อื่นช่วย และอย่าทิ้งผู้ป่วยให้อยู่ตามลำพังเพราะอาจหมดสติ
2. ห้ามขัดถูหรือราดน้ำจืด โดยที่ยังไม่ราดน้ำส้มสายชู
3. ราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสแมงกะพรุนให้ทั่วอย่างน้อย 30 วินาที
4. ถ้าหมดสติไม่มีชีพจร ให้ปั้มหัวใจก่อน
ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้น้ำจืดล้างเด็ดขาด เนื่องจากกระตุ้นกะเปาะพิษให้ยิ่งเพิ่มขึ้น
- ห้ามถูหรือขยี้ เพราะจะยิ่งทำให้พิษกระจาย
- หลีกเลี่ยงการใช้แทคนิคพันรัดแน่นด้วยผ้ายืด
- เมื่อนำน้ำส้มสายชูราดนาน 30 วินาที พบว่าจะช่วยหยุดการฉีดพิษเข้าไปเพิ่มได้
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน