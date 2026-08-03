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ถกสนั่น เบื้องหลังร้านเดลิเวอรี่ บอกทำโดยเชฟ แต่ครัวสภาพอี๋ อร่อยถูกใจ อนามัยถูกลืม

          เปิดสภาพสุดอี๋ ร้านเดลิเวอรี่ สภาพในครัวอย่างสะพรึง เจอแฉของตกพื้นยังใช้ซ้ำ เนื้อไม่สด คนกินอึ้งหนัก โฆษณาว่าทำโดยเชฟ ใครจะคิดว่าสภาพนี้ 

ร้านเดลิเวอรี่

          เป็นภาพความสยองที่ถูกแชร์กันในวงกว้าง เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพลงกลุ่มเดลิเวอรี่ เตือนสภาพเบื้องหลังร้านอาหารตามสั่งเจ้าหนึ่ง ที่มีการทำเพจร้านดูดี บอกว่าเป็นฝีมือเชฟระดับโรงแรม แต่สภาพที่ลูกค้าไม่เห็นกลับเป็นอะไรที่ชวนสะพรึงหนักมาก จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์

ร้านเดลิเวอรี่

          ภาพที่ถูกเผยแพร่เผยให้เห็นมุมภายในร้านและบริเวณครัว ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างรก เนื้อดิบถูกแช่น้ำแข็งเก็บในถังที่เต็มไปด้วยคราบสกปรก บางส่วนถูกแช่ไว้ในน้ำที่ดูไม่ค่อยสะอาดนัก โดยผู้โพสต์ระบุว่า ของร้านนี้ไม่สด สกปรกมาก หมูเน่า ของตกพื้นก็ยังเก็บมาทำให้ลูกค้า โดยตนได้รับข้อมูลจากคนในร้านที่ฝากมาเตือนภัย 

          สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยของร้านอาหารเดลิเวอรี่ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง

ร้านเดลิเวอรี่

ร้านเดลิเวอรี่

          ขณะเดียวกันกระแสในโลกออนไลน์ก็วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง หลายคนยอมรับว่าหลังเห็นภาพแล้วรู้สึกไม่กล้าสั่งอาหารจากร้านที่ไม่คุ้นเคย บางส่วนระบุว่า ต่อไปคงต้องหาข้อมูลหรือเข้าไปดูหน้าเพจของร้านก่อนทุกครั้ง ขณะที่บางความเห็นมองว่า ร้านอาหารในแอปฯ เดลิเวอรี่เปรียบเหมือนวัดดวง เพราะผู้บริโภคไม่สามารถเห็นสภาพครัวจริงได้

          นอกจากนี้ยังมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า หากรับประทานอาหารจากร้านใดแล้วมีอาการผิดปกติ อาจต้องย้อนกลับไปพิจารณาเรื่องความสะอาดของกระบวนการผลิต ขณะที่บางคนมองว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ยิ่งทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการร้านแบรนด์ใหญ่หรือร้านที่มีมาตรฐานมากขึ้น แม้จะมีราคาสูงกว่า เนื่องจากรู้สึกมั่นใจในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยมากกว่า



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ถกสนั่น เบื้องหลังร้านเดลิเวอรี่ บอกทำโดยเชฟ แต่ครัวสภาพอี๋ อร่อยถูกใจ อนามัยถูกลืม อัปเดตล่าสุด 3 สิงหาคม 2569 เวลา 16:48:22
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