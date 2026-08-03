พี่ชาย ฮลุน โซโล่ อัปเดตความคืบหน้า หลังสถานทูตรับร่างเรียบร้อย รอประสานส่งกลับประเทศไทย ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงน้องชายและครอบครัว
พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Klose Mos เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 หลังได้รับข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตเกี่ยวกับการดำเนินการรับร่างของฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง โดยระบุว่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรับร่างฮลุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าเป็นฮลุนจริง หลังผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนของทางการจอร์เจีย
นอกจากนี้ทางนิติเวชยังได้เก็บตัวอย่างและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นไว้ เพื่อใช้ประกอบการชันสูตรและสรุปผลอย่างเป็นทางการในภายหลัง ขณะที่ร่างของฮลุนได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารสำหรับนำร่างกลับประเทศไทย
คุณมอส พี่ชายฮลุน โซโล่ ยังเผยอีกว่า เมื่อเอกสารทั้งหมดดำเนินการครบถ้วนแล้ว สถานเอกอัครราชทูตจะเร่งประสานเที่ยวบินเพื่อนำร่างของฮลุนกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ส่วนหนังสือเดินทางจะถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่าง ขณะที่ทรัพย์สินและสิ่งของส่วนตัวยังคงอยู่ในการดูแลของทางการจอร์เจีย เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน ก่อนจะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยในภายหลัง
สำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางครอบครัวจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบทันที
นอกจากนี้ คุณมอสยังกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยที่ส่งมาถึงน้องชายและครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมยืนยันว่าจะอัปเดตความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่