คืบอาการ 9 นักเตะ โดนฟ้าผ่าในสนาม ยังต้องเฝ้าระวัง เผยเหมือนถูกของแข็งฟาดหลัง-ชาทั้งตัว

9 นักเตะยังพักรักษาตัว หลังฟ้าผ่ากลางสนาม คร่าชีวิตเพื่อนร่วมทีม เผยเหมือนถูกของแข็งฟาดกลางหลัง ชาไปทั้งตัว แพทย์ยังเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน
ล่าสุด (5 สิงหาคม 2569) ครอบครัวข่าว 3 รายงานความคืบหน้าถึงอาการของ 9 นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บและต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากต้องติดตามอาการและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการถูกกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
จากการสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์ ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ขณะที่บริเวณสนามมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ก่อนจะเกิดฟ้าผ่าลงกลางสนามอย่างกะทันหัน จน ซอฟวัน อาแว ล้มหมดสติ จากนั้นเพื่อนร่วมทีมและคนที่อยู่ในสนามรีบเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจ แต่ไม่พบสัญญาณชีพ
ขณะเดียวกันมีนักเตะอีกหลายรายได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแสไฟฟ้า จึงประสานรถพยาบาลเข้ารับตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยเร่งด่วน
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FC YALA เอฟซี ยะลา
จากเหตุการณ์ช็อก นักฟุตบอลถูกฟ้าผ่าระหว่างแข่งขันในรายการ Golok FA Cup 2026 รอบรองชนะเลิศ ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธาวาส จนมีนักเตะได้รับบาดเจ็บ 9 ราย และเสียชีวิต 1 ราย คือ ซอฟวัน อาแว อายุ 24 ปี จากเอฟซี ยะลา ดังที่เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด (5 สิงหาคม 2569) ครอบครัวข่าว 3 รายงานความคืบหน้าถึงอาการของ 9 นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บและต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากต้องติดตามอาการและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการถูกกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
จากการสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์ ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ขณะที่บริเวณสนามมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ก่อนจะเกิดฟ้าผ่าลงกลางสนามอย่างกะทันหัน จน ซอฟวัน อาแว ล้มหมดสติ จากนั้นเพื่อนร่วมทีมและคนที่อยู่ในสนามรีบเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจ แต่ไม่พบสัญญาณชีพ
ขณะเดียวกันมีนักเตะอีกหลายรายได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแสไฟฟ้า จึงประสานรถพยาบาลเข้ารับตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยเร่งด่วน
โดยนักเตะที่ยังพักรักษาตัวอยู่ 9 ราย ประกอบด้วย
- นายสะการียา กอและ
- นายซากีรีน ตีกาสม
- นายฟาเฎล บากา
- นายฮามีรูล เจ๊ะอาแซ
- นายสมชาย หลงมีนา
- นายมะอีสรัน กาโซ
- นายสรนันท์ สถาวรณ์
- นายสูไฮมี รอหมาน
- นายชลธาร สาแมและ
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
ผู้บาดเจ็บหลายรายเปิดเผยตรงกันว่า รู้สึกเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทันทีที่เกิดฟ้าผ่า ทุกคนพยายามเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มกำลัง แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FC YALA เอฟซี ยะลา
หลายคนเล่าว่า รู้สึกเหมือนถูกของแข็งฟาดกลางหลัง ก่อนล้มลงและมีอาการชาทั้งร่างกาย ขณะนี้อาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังต้องรอการประเมินจากทีมแพทย์ก่อนอนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3