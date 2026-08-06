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คืบอาการ 9 นักเตะ โดนฟ้าผ่าในสนาม ยังต้องเฝ้าระวัง เผยเหมือนถูกของแข็งฟาดหลัง-ชาทั้งตัว

          9 นักเตะยังพักรักษาตัว หลังฟ้าผ่ากลางสนาม คร่าชีวิตเพื่อนร่วมทีม เผยเหมือนถูกของแข็งฟาดกลางหลัง ชาไปทั้งตัว แพทย์ยังเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน 

ฟ้าผ่านักฟุตบอล

          จากเหตุการณ์ช็อก นักฟุตบอลถูกฟ้าผ่าระหว่างแข่งขันในรายการ Golok FA Cup 2026 รอบรองชนะเลิศ ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธาวาส จนมีนักเตะได้รับบาดเจ็บ 9 ราย และเสียชีวิต 1 ราย คือ ซอฟวัน อาแว อายุ 24 ปี จากเอฟซี ยะลา ดังที่เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ 

          ล่าสุด (5 สิงหาคม 2569) ครอบครัวข่าว 3 รายงานความคืบหน้าถึงอาการของ 9 นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บและต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากต้องติดตามอาการและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการถูกกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่า

          จากการสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์ ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ขณะที่บริเวณสนามมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ก่อนจะเกิดฟ้าผ่าลงกลางสนามอย่างกะทันหัน จน ซอฟวัน อาแว ล้มหมดสติ จากนั้นเพื่อนร่วมทีมและคนที่อยู่ในสนามรีบเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจ แต่ไม่พบสัญญาณชีพ

          ขณะเดียวกันมีนักเตะอีกหลายรายได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแสไฟฟ้า จึงประสานรถพยาบาลเข้ารับตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยเร่งด่วน

          โดยนักเตะที่ยังพักรักษาตัวอยู่ 9 ราย ประกอบด้วย 

          - นายสะการียา กอและ
          - นายซากีรีน ตีกาสม
          - นายฟาเฎล บากา
          - นายฮามีรูล เจ๊ะอาแซ
          - นายสมชาย หลงมีนา
          - นายมะอีสรัน กาโซ
          - นายสรนันท์ สถาวรณ์
          - นายสูไฮมี รอหมาน
          - นายชลธาร สาแมและ

ฟ้าผ่านักฟุตบอล
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3

          ผู้บาดเจ็บหลายรายเปิดเผยตรงกันว่า รู้สึกเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทันทีที่เกิดฟ้าผ่า ทุกคนพยายามเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มกำลัง แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด 

ฟ้าผ่านักฟุตบอล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FC YALA เอฟซี ยะลา

          หลายคนเล่าว่า รู้สึกเหมือนถูกของแข็งฟาดกลางหลัง ก่อนล้มลงและมีอาการชาทั้งร่างกาย ขณะนี้อาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังต้องรอการประเมินจากทีมแพทย์ก่อนอนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน



ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3



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คืบอาการ 9 นักเตะ โดนฟ้าผ่าในสนาม ยังต้องเฝ้าระวัง เผยเหมือนถูกของแข็งฟาดหลัง-ชาทั้งตัว โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 10:44:31 1,977 อ่าน
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