แม่ดา ตัดใจ ยกน้องฟ้าใสให้ พม. ลั่นเลี้ยงได้แต่ตัว คุมลูกไม่ได้ - ตอบปม 40 ล้าน

แม่ดา ประกาศยก น้องฟ้าใส ให้ พม. ดูแล ลั่นเลี้ยงได้แต่ตัว เลี้ยงใจไม่ได้ อ้างลูกดื้อ ประชดประชัน คุมไม่ได้ ล่าสุด ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ลงพื้นที่บ้านพักเด็กแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
แม่ดายืนยันว่ายังรักลูก ไม่ได้เกลียด ต่อให้ลูกจะอยู่อีกฝั่งก็ตาม
เมื่อนักข่าวถามว่า "ทำไมไม่ดูแลเองล่ะ เราเป็นแม่นะ" แม่ดา ตอบว่า "แม่คุ้มครองน้องไม่ได้ ตอนนี้น้องคุ้มครองแม่ เขาไม่ฟังแม่ เขาดื้อ สั่งสอนแต่น้องไม่ฟัง น้องเถียง น้องดื้อกับแม่มาก น้องจะเถียงแม่แล้วน้องจะทำประชดประชัน"
- อึดอัดใจที่มาอยู่กับนุ้งตี้
แม่ดา เผยว่า "การมาอยู่กับนุ้งตี้มันอึดอัดใจ มันละครอะ" พร้อมเล่าว่าตอนไปถ่ายคอนเทนต์กับฝรั่งที่ตนใส่ชุดสีส้ม ทางนั้นบรีฟให้ไปถ่าย จนตนโดนโซเชียลโจมตี จึงบ่นกับน้องว่าไม่อยากไปถ่าย ไม่อยากจะอยู่ในวงการนี้
แม่ดาบอกด้วยว่า ในสัญญาแม่จะถูกหัก 20-30% เงินก็ทยอยได้ ได้มากที่สุดคือ 15,000 บาท จากการรีวิวครีม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
แม่ดา บอกว่า สิ่งที่อึดอัดใจคือตนกับลูกถูกบ่นว่าไปไม่ตรงเวลา ทั้งที่โรงเรียนเลิก 15.30 น. กว่าจะเดินทางไปถึงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง และทางนั้นบอกว่าทุกคอนเทนต์ต้องมีแม่ ไม่งั้นช่องจะปลิว แต่กลับมาบอกว่าแม่อิจฉาน้อง ทั้งที่แม่ไม่อยากจะอยู่ในโซเชียล
แม่ดายังบอกว่าเสียใจกับคำว่า "เอาลูกมาหากิน" ตนถูกใส่ร้าย พร้อมตั้งคำถามว่าพาน้องไปโรงพักทำไม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
แม่ดา เล่าว่า วันแรกที่ทำงานที่ร้าน ถูกให้เข้างาน 16.00 น. ได้เงิน 300 บาท ส่วนน้องฟ้าใสได้ 200 บาท ถ้ามีคนรู้จักน้อง ทางร้านจะให้น้องไปถ่ายคลิปแทนการเสิร์ฟ ปล่อยให้แม่ทำทุกอย่างคนเดียว ทั้งล้างผัก เช็ดโต๊ะ
วันนั้นแม่เหนื่อยไม่ได้กินข้าว ขาล้าเดินแทบไม่ไหว ทำงานตั้งแต่ 13.00-02.00 น. แม่ดาบอกว่าเห็นน้องไม่เสิร์ฟจึงไปถาม น้องบอกว่าทางร้านไม่ให้ทำ ไม่ใช่ว่าแม่จะอิจฉาน้อง คือแม่เหนื่อย แม่ไม่ได้กินข้าว
- ปมเรียกเงิน 40 ล้าน พูดด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ส่วนเรื่องเงิน 40 ล้าน แม่ดา ชี้แจงว่า พูดด้วยอารมณ์ชั่ววูบ แม่ก็รู้ว่ามีสัญญากับเขา แม่ก็ไม่ได้จะเอาจริง ๆ แล้วเขาไปพูดได้ไงว่าฟ้าใสไม่ใช่ลูกแม่ แต่แม่ดายืนยันว่าเขาเป็นลูกที่คลอดออกมาเอง
ภาพจาก TikTok @nongfasai101
นักข่าวถามถึงกรณีเมื่อ 2 ปีก่อน ที่มีคนกล่าวหาว่าแม่ดาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเคยใช้คนรอบตัวไปเอายากับคนพม่า แม่ดา ตอบว่า "ที่ไหนแม่ไม่รู้จัก พม่าคนไหน แม่อยากให้เขาเอาหลักฐานมายืนยัน ถ้าแม่ผิดจะยอมเข้าคุกเอง"
ภาพจาก TikTok @nongfasai101
เป็นดราม่าที่ชาวเน็ตถกกันสนั่นขณะนี้ กรณีคลิป "แม่ดา" แม่ของ "น้องฟ้าใส" วีนแตก เขวี้ยงก้อนหินไปโดนชาวต่างชาติจนเกือบมีเรื่อง และยังด่าลูกสารพัด จน เจ๊เบียร์ คนละยำ ทนไม่ไหวเปิดศึกหยุมแม่ดา ก่อนที่แม่ดาจะซิ่งซาเล้งกลับไป ขณะเดียวกันพบว่าแม่ดายังโวยเรียกเงิน 40 ล้านจากซ้อนุ้งตี้ ผู้ดูแลฟ้าใส พร้อมประกาศตัดขาดลูก จนกลายเป็นดราม่าที่ชาวเน็ตพากันใส่ใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
ล่าสุด (14 ตุลาคม 2569) ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ได้เข้ามาดูแลเคสนี้แล้ว โดยโพสต์ภาพขณะมาพบแม่ดา พร้อมระบุว่า "ตอนนี้อ้อเดินทางถึงบ้านพักเด็ก จ.ชลบุรี แล้ว เบื้องต้นกำลังพูดคุยและสอบถามกับแม่ดาในสิ่งที่เกิดขึ้น รอติดตาม"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
ต้นอ้อยังลงคลิปแม่ดาขณะให้สัมภาษณ์นักข่าว แม่ดาเผยถึงเหตุผลที่ยกน้องฟ้าใสให้ พม. ดูแล ซึ่งแม่ดากล่าวว่า "แม่ยกให้ทางหน่วยงานไปดูแลน้อง เพราะว่าแม่ไม่สามารถจะดูแลน้องได้ เพราะว่าน้องก็โต แม่ก็เลี้ยงน้องได้แต่ตัว แม่เลี้ยงใจเขาไม่ได้ แม่กลัวเรื่องโซเชียลจะมาวนเวียนกับน้องอีก ถ้าน้องยังอยู่กับแม่"
แม่ดายืนยันว่ายังรักลูก ไม่ได้เกลียด ต่อให้ลูกจะอยู่อีกฝั่งก็ตาม
เมื่อนักข่าวถามว่า "ทำไมไม่ดูแลเองล่ะ เราเป็นแม่นะ" แม่ดา ตอบว่า "แม่คุ้มครองน้องไม่ได้ ตอนนี้น้องคุ้มครองแม่ เขาไม่ฟังแม่ เขาดื้อ สั่งสอนแต่น้องไม่ฟัง น้องเถียง น้องดื้อกับแม่มาก น้องจะเถียงแม่แล้วน้องจะทำประชดประชัน"
นอกจากนี้ แม่ดา ได้ชี้แจงประเด็นอื่น ๆ ผ่านการให้สัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้
- อึดอัดใจที่มาอยู่กับนุ้งตี้
แม่ดา เผยว่า "การมาอยู่กับนุ้งตี้มันอึดอัดใจ มันละครอะ" พร้อมเล่าว่าตอนไปถ่ายคอนเทนต์กับฝรั่งที่ตนใส่ชุดสีส้ม ทางนั้นบรีฟให้ไปถ่าย จนตนโดนโซเชียลโจมตี จึงบ่นกับน้องว่าไม่อยากไปถ่าย ไม่อยากจะอยู่ในวงการนี้
แม่ดาบอกด้วยว่า ในสัญญาแม่จะถูกหัก 20-30% เงินก็ทยอยได้ ได้มากที่สุดคือ 15,000 บาท จากการรีวิวครีม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
- ถูกบ่นเรื่องเวลา และถูกกล่าวหาว่าอิจฉาลูก
แม่ดา บอกว่า สิ่งที่อึดอัดใจคือตนกับลูกถูกบ่นว่าไปไม่ตรงเวลา ทั้งที่โรงเรียนเลิก 15.30 น. กว่าจะเดินทางไปถึงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง และทางนั้นบอกว่าทุกคอนเทนต์ต้องมีแม่ ไม่งั้นช่องจะปลิว แต่กลับมาบอกว่าแม่อิจฉาน้อง ทั้งที่แม่ไม่อยากจะอยู่ในโซเชียล
แม่ดายังบอกว่าเสียใจกับคำว่า "เอาลูกมาหากิน" ตนถูกใส่ร้าย พร้อมตั้งคำถามว่าพาน้องไปโรงพักทำไม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
- เล่าเหตุการณ์วันทำงานที่ร้านเจ๊เบียร์
แม่ดา เล่าว่า วันแรกที่ทำงานที่ร้าน ถูกให้เข้างาน 16.00 น. ได้เงิน 300 บาท ส่วนน้องฟ้าใสได้ 200 บาท ถ้ามีคนรู้จักน้อง ทางร้านจะให้น้องไปถ่ายคลิปแทนการเสิร์ฟ ปล่อยให้แม่ทำทุกอย่างคนเดียว ทั้งล้างผัก เช็ดโต๊ะ
วันนั้นแม่เหนื่อยไม่ได้กินข้าว ขาล้าเดินแทบไม่ไหว ทำงานตั้งแต่ 13.00-02.00 น. แม่ดาบอกว่าเห็นน้องไม่เสิร์ฟจึงไปถาม น้องบอกว่าทางร้านไม่ให้ทำ ไม่ใช่ว่าแม่จะอิจฉาน้อง คือแม่เหนื่อย แม่ไม่ได้กินข้าว
- ปมเรียกเงิน 40 ล้าน พูดด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ส่วนเรื่องเงิน 40 ล้าน แม่ดา ชี้แจงว่า พูดด้วยอารมณ์ชั่ววูบ แม่ก็รู้ว่ามีสัญญากับเขา แม่ก็ไม่ได้จะเอาจริง ๆ แล้วเขาไปพูดได้ไงว่าฟ้าใสไม่ใช่ลูกแม่ แต่แม่ดายืนยันว่าเขาเป็นลูกที่คลอดออกมาเอง
ภาพจาก TikTok @nongfasai101
- ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องยาเสพติด
นักข่าวถามถึงกรณีเมื่อ 2 ปีก่อน ที่มีคนกล่าวหาว่าแม่ดาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเคยใช้คนรอบตัวไปเอายากับคนพม่า แม่ดา ตอบว่า "ที่ไหนแม่ไม่รู้จัก พม่าคนไหน แม่อยากให้เขาเอาหลักฐานมายืนยัน ถ้าแม่ผิดจะยอมเข้าคุกเอง"
ภาพจาก TikTok @nongfasai101
จากนั้นนักข่าวได้เปิดเสียงที่มีเนื้อหาว่า "เคยให้หนูไปเอายาเสพติดกับพม่าค่ะ มีให้หนูไปซื้อเหล้าที่ร้านค้า หนูบอกว่า แม่เขาไม่ให้เด็กไปซื้อเหล้านะ แล้วแม่ก็ใช้เชือกฟาด" ซึ่งแม่ดาตอบว่า "ไม่มีเรื่องยาแม่สาบานได้ เงินจะซื้อกับข้าวแม่ยังไม่มีเลย แล้วแม่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อยา ยาเม็ดนึงก็ตั้งหลายบาท"
ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV, เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง