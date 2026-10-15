ลุงอึ้งเพิ่งรู้ในบ้านมีสมบัติซ่อนอยู่ ของในแฟ้มเก่าเก็บ 15 ปี อาจขายได้ถึง 12 ล้าน

ลุงวัยเกษียณเจอขุมทรัพย์ในห้องใต้หลังคา เก็บมา 15 ปี ไม่เคยใส่ใจ ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินดู อึ้งอาจได้ราคากว่า 12 ล้าน ยกเป็นของสะสมมีค่าที่สุดที่เคยได้รับ
วันที่ 13 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า ชายวัยเกษียณชาวอังกฤษ เพิ่งค้นพบโดยบังเอิญว่า การ์ดโปเกมอนที่เขาเก็บไว้บนห้องใต้หลังคานานถึง 15 ปี อาจมีมูลค่าสูงถึง 270,000 ปอนด์ (ราว 12 ล้านบาท) ทั้งที่ตอนแรกเขาซื้อเก็บไว้เพียงเพราะเห็นลูกชายสะสมการ์ดตอนเด็ก และคิดว่าน่าจะนำมาลงทุนได้
รายงานระบุว่า หลังจากเห็นลูกชายเก็บสะสมการ์ด เขาเห็นว่าดีไซน์การ์ดนั้นสวยดี น่าจะมีมูลค่าในการลงทุน จึงซื้อการ์ดต่อจากผู้ขายชาวมาเลเซียมาเก็บไว้แบบยกเซ็ต โดยนำการ์ดทั้งหมดใส่ไว้ในแฟ้มสำหรับเก็บการ์ดโดยเฉพาะ จากนั้นก็ทิ้งไว้ในห้องใต้หลังคา ไม่ได้แตะต้องอีกเลยนานถึง 15 ปี
ภาพจาก Kittyfly / Shutterstock.com
ส่วนลูกชายแม้จะมีคอลเลกชั่นของตัวเอง แต่ก็ไม่เคยแตะต้องการ์ดชุดนี้เลย การ์ดจึงยังอยู่ในสภาพเกือบใหม่จนถึงทุกวันนี้
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เขาเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่ามีการ์ดโปเกมอนใบหนึ่งขายได้ในราคาสูงถึง 6,000 ปอนด์ (ราว 267,000 บาท) จึงเริ่มฉุกคิดว่าในบ้านของตัวเองก็อาจมีสมบัติซ่อนอยู่เช่นกัน
ต่อมาเขาได้นำการ์ดบางส่วนไปให้บริษัทประมูล Ewbank’s ประเมิน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นคอลเลกชันดังกล่าว เพราะนอกจากการ์ดจะอยู่ในสภาพดีเยี่ยมแล้ว เขายังมีการ์ดครบชุด มากถึง 42 ชุด
ด้าน เจมส์ สปูนเนอร์ หัวหน้าแผนกการ์ดสะสมของบริษัทประมูล เผยว่า การ์ดชุดนี้เป็นของสะสมที่มีค่าที่สุดที่บริษัทเคยรับมา โดยคาดว่าในการประมูลช่วงปลายเดือนนี้ อาจได้ราคาเกิน 250,000 ปอนด์ (ราว 11.1 ล้านบาท) และอาจทำราคาสูงสุดได้ถึง 270,000 ปอนด์ (ราว 12 ล้านบาท)
ด้านเจ้าของการ์ดเผยว่า "ใคร ๆ ก็ชอบพูดว่าจะเจอสมบัติบนห้องใต้หลังคา ไม่คิดเลยว่าผมจะเจอเข้าจริง ๆ" โดยเขายอมรับว่า เพิ่งรู้ว่าของสะสมของตัวเองมีมูลค่าสูงขนาดนี้ก็ตอนที่บริษัทประมูลบอก
ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ Ewbank’s เคยประมูลการ์ดโปเกมอนหายาก 3 ใบของครูรายหนึ่ง ขายได้ในราคา 32,800 ปอนด์ (ราว 1.4 ล้านบาท) ทำให้เจ้าของมีเงินไปจ่ายค่างานแต่งงาน และครั้งนี้เมื่อการ์ด 42 ชุดกำลังจะขึ้นประมูล สุดท้ายจะทำราคาได้เท่าไร ก็เป็นที่จับตาของวงการนักสะสมเช่นกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT