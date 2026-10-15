HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลุงอึ้งเพิ่งรู้ในบ้านมีสมบัติซ่อนอยู่ ของในแฟ้มเก่าเก็บ 15 ปี อาจขายได้ถึง 12 ล้าน

            ลุงวัยเกษียณเจอขุมทรัพย์ในห้องใต้หลังคา เก็บมา 15 ปี ไม่เคยใส่ใจ ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินดู อึ้งอาจได้ราคากว่า 12 ล้าน ยกเป็นของสะสมมีค่าที่สุดที่เคยได้รับ

การ์ดโปเกมอน

            วันที่ 13 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า ชายวัยเกษียณชาวอังกฤษ เพิ่งค้นพบโดยบังเอิญว่า การ์ดโปเกมอนที่เขาเก็บไว้บนห้องใต้หลังคานานถึง 15 ปี อาจมีมูลค่าสูงถึง 270,000 ปอนด์ (ราว 12 ล้านบาท) ทั้งที่ตอนแรกเขาซื้อเก็บไว้เพียงเพราะเห็นลูกชายสะสมการ์ดตอนเด็ก และคิดว่าน่าจะนำมาลงทุนได้ 

            รายงานระบุว่า หลังจากเห็นลูกชายเก็บสะสมการ์ด เขาเห็นว่าดีไซน์การ์ดนั้นสวยดี น่าจะมีมูลค่าในการลงทุน จึงซื้อการ์ดต่อจากผู้ขายชาวมาเลเซียมาเก็บไว้แบบยกเซ็ต โดยนำการ์ดทั้งหมดใส่ไว้ในแฟ้มสำหรับเก็บการ์ดโดยเฉพาะ จากนั้นก็ทิ้งไว้ในห้องใต้หลังคา ไม่ได้แตะต้องอีกเลยนานถึง 15 ปี  

การ์ดโปเกมอน
ภาพจาก Kittyfly / Shutterstock.com

            ส่วนลูกชายแม้จะมีคอลเลกชั่นของตัวเอง แต่ก็ไม่เคยแตะต้องการ์ดชุดนี้เลย การ์ดจึงยังอยู่ในสภาพเกือบใหม่จนถึงทุกวันนี้ 

            จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เขาเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่ามีการ์ดโปเกมอนใบหนึ่งขายได้ในราคาสูงถึง 6,000 ปอนด์ (ราว 267,000 บาท) จึงเริ่มฉุกคิดว่าในบ้านของตัวเองก็อาจมีสมบัติซ่อนอยู่เช่นกัน

            ต่อมาเขาได้นำการ์ดบางส่วนไปให้บริษัทประมูล Ewbank’s ประเมิน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นคอลเลกชันดังกล่าว เพราะนอกจากการ์ดจะอยู่ในสภาพดีเยี่ยมแล้ว เขายังมีการ์ดครบชุด มากถึง 42 ชุด

            ด้าน เจมส์ สปูนเนอร์ หัวหน้าแผนกการ์ดสะสมของบริษัทประมูล เผยว่า การ์ดชุดนี้เป็นของสะสมที่มีค่าที่สุดที่บริษัทเคยรับมา โดยคาดว่าในการประมูลช่วงปลายเดือนนี้ อาจได้ราคาเกิน 250,000 ปอนด์ (ราว 11.1 ล้านบาท) และอาจทำราคาสูงสุดได้ถึง 270,000 ปอนด์ (ราว 12 ล้านบาท)

การ์ดโปเกมอน

            ด้านเจ้าของการ์ดเผยว่า "ใคร ๆ ก็ชอบพูดว่าจะเจอสมบัติบนห้องใต้หลังคา ไม่คิดเลยว่าผมจะเจอเข้าจริง ๆ" โดยเขายอมรับว่า เพิ่งรู้ว่าของสะสมของตัวเองมีมูลค่าสูงขนาดนี้ก็ตอนที่บริษัทประมูลบอก

            ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ Ewbank’s เคยประมูลการ์ดโปเกมอนหายาก 3 ใบของครูรายหนึ่ง ขายได้ในราคา 32,800 ปอนด์ (ราว 1.4 ล้านบาท) ทำให้เจ้าของมีเงินไปจ่ายค่างานแต่งงาน และครั้งนี้เมื่อการ์ด 42 ชุดกำลังจะขึ้นประมูล สุดท้ายจะทำราคาได้เท่าไร ก็เป็นที่จับตาของวงการนักสะสมเช่นกัน


ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลุงอึ้งเพิ่งรู้ในบ้านมีสมบัติซ่อนอยู่ ของในแฟ้มเก่าเก็บ 15 ปี อาจขายได้ถึง 12 ล้าน โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2569 เวลา 08:24:30 3,310 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัวขาว บัญชาเมฆ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว วันหยุดตุลาคม 2569 เงินเยียวยาน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี งานแต่งโอ๋ ภัคจีรา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 วันสำคัญ 2569 นาคี 3 ราคาน้ำมันล่าสุด เงินเยียวยาน้ำท่วม งานฮาโลวีน 2026 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 แต้ว ณฐพร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย