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พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ

          พระราชินี เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น ทรงทำการบินด้วยพระองค์เอง เพื่อร่วมทอดพระเนตรการแข่งฮอกกี้น้ำแข็งหญิง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ
พระราชินี เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น

          วันที่ 14 ตุลาคม 2569 เวลา 10.05 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง ถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เอง ซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทย ประมาณ 7 ชั่วโมง
พระราชินี เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น

ภาพจาก ข่าวในพระราชสำนัก

          สำหรับท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เป็นท่าอากาาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโด และมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง โอกาสนี้ นางกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้ 
พระราชินี เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น

ภาพจาก ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินี เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น

ภาพจาก ข่าวในพระราชสำนัก

          จากนั้น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ทหารเรือ และทหารบก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

          จากนั้น ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

พระราชินี เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น

ภาพจาก ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินี เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น

ภาพจาก ข่าวในพระราชสำนัก

          การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2569 เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2027 (The 2027 IIHF Ice Hockey Women’s Asia Championship) ณ สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง พร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลก ของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ
พระราชินี เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น

ภาพจาก ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินี เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น

ภาพจาก ข่าวในพระราชสำนัก

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวในพระราชสำนัก
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พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2569 เวลา 09:39:35 37,929 อ่าน
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