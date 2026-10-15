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ดราม่าเจ้าบ่าวโลก 2 ใบ โป๊ะจัดงานซ้อนงานฉลอง 100 วันลูก ฝั่งแม่เด็กรับอยู่เบื้องหลัง

           ดราม่าเจ้าบ่าวโลก 2 ใบ โป๊ะหลังมีงานฉลอง 100 วันลูก โผล่ทีเดียวกับงานแต่ง ที่แท้คนอยู่เบื้องหลังคือฝั่งแม่เด็ก รับจงใจจองที่เดียวกัน จนแขกมีปะทะ

คบซ้อน

           จากกรณีชวนอึ้งที่ถูกพูดถึงกันสนั่นโลกออนไลน์ หลังพบชายคนหนึ่งจัดพิธีแต่งงานกับเจ้าสาวที่จดทะเบียนสมรส โดยมีพิธีฉลองครบรอบ 100 วัน ของลูกตัวเองกับแฟนเก่า จัดอยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกัน ต่างกันเพียงอยู่คนละชั้น ทำให้บรรดาแขกออกมาปะทะกัน จนหลายคนมองว่ายิ่งกว่าพลอตซีรีส์แนวตั้ง

คบซ้อน
ภาพจาก X @paluyyds

           ล่าสุด (14 ตุลาคม 2569) เว็บไซต์ Jimu News มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องจริงที่ยิ่งกว่าละครนี้ เมื่อหญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างตัวว่าเป็นแม่เด็ก ได้ออกมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ยืนยันจงใจจองสถานที่จัดงานซ้อนกับฝั่งเจ้าสาว พร้อมย้ำคบหากับฝ่ายชายมานานจนมีลูกด้วยกัน แม้ไม่เคยแต่งงานจดทะเบียนก็ตาม

คบซ้อน
ภาพจาก X @paluyyds

           โดยระบุว่า เธอได้ยินข่าวลือว่าฝ่ายชายกำลังจะแต่งงาน และนึกขึ้นได้ว่าฝ่ายชายเคยพูดประมาณว่า เขาเคยจองโต๊ะจัดเลี้ยงไว้ที่นึง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้จัดงานแต่ง เธอจึงสงสัยว่างานแต่งงานน่าจะจัดที่เดิม และตั้งใจจองงานฉลอง 100 วันของลูกไว้ที่เดียวกัน กระทั่งเกิดการปะทะกันขึ้น และเรื่องก็ถูกนำไปโพสต์ลงโลกออนไลน์จนเป็นประเด็นร้อน

           ทั้งนี้ เธอได้กล่าวขอโทษที่จัดการเรื่องนี้อย่างบุ่มบ่าม พร้อมเตือนชาวเน็ตอย่าแต่งเรื่องหรือปล่อยข่าวลือใส่ร้าย

           สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในเมืองลิ่วผานสุ่ย มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ชั้นล่างเป็นงานแต่งงานของ นายอู๋ กับเจ้าสาวแซ่ข่ง  ส่วนชั้นบนเป็นงานฉลองครบ 100 วันของลูก ซึ่งนางสาวหลิน แฟนเก่าของนายอู๋เป็นผู้จัด 

คบซ้อน
ภาพจาก X @paluyyds

           เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ทางร้านได้ออกมายืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง งานเลี้ยงทั้ง 2 งานถูกจองโดยคนละครอบครัว และวันงานเกิดข้อพิพาทขึ้นจริงจนเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งตำรวจ

           ขณะที่ทางการยืนยันว่า นายอู๋กับเจ้าสาวได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ส่วนนายอู๋กับนางสาวหลินแม้มีลูกด้วยกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส การกระทำนี้จึงไม่เข้าข่ายความผิดฐานสมรสซ้อน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังมีข้อพิพาททางการเงิน ซึ่งหลายหน่วยงานกำลังร่วมกันจัดการ

คบซ้อน
ภาพจาก X @paluyyds

           ด้าน Jimu News ระบุว่า กฎหมายอาจตัดสินว่าเรื่องนี้ไม่มีความผิด เพราะความผิดฐานสมรสซ้อนต้องมีการจดทะเบียน 2 ครั้ง หรือต้องใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาในระยะยาว แต่การจัดการเรื่องความรักและการมีลูกที่แย่ขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มาก ชายคนหนึ่งสร้างโลก 2 ใบ และไปสร้างครอบครัวใหม่ทั้งที่ลูกยังแบเบาะ แถมปิดบังความจริงจนทั้ง 2 งานแทบเป็นสมรภูมิ สร้างความอับอายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

           แม้แม่ของเด็กจะยอมรับความผิดพลาด แต่การเผชิญหน้ากันในที่สาธารณะก็ทำร้ายทั้งคนอื่นและตัวเอง ที่น่าตั้งคำถามยิ่งกว่าคือ ทำไมพ่อของเด็กจึงไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบเลย ปล่อยให้แม่และทารกต้องรับแรงวิจารณ์จากสังคมแทน

 
ขอบคุณข้อมูลจาก Jimu News


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ดราม่าเจ้าบ่าวโลก 2 ใบ โป๊ะจัดงานซ้อนงานฉลอง 100 วันลูก ฝั่งแม่เด็กรับอยู่เบื้องหลัง โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2569 เวลา 10:07:41 3,628 อ่าน
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