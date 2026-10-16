เช็กเส้นทางด่วน MRT แจ้งปิดสถานี ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ชั่วคราว วันนี้ (16 ต.ค.) เริ่ม 9 โมง

MRT สายสีน้ำเงิน ปิดบริการสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 16 ต.ค. เวลา 9 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น รักษาความปลอดภัยประชุม IMF
วันที่ 16 ตุลาคม 2569 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งว่า ในวันนี้ (16 ตุลาคม) BEM จะปิดการให้บริการชั่วคราวรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (สายสีน้ำเงิน) ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น.
ภาพจาก BEM
เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอความร่วมมือตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการประชุม "IMF-World Bank Group Annual Meeting 2026"
ทั้งนี้ผู้โดยสารยังคงสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สถานีอื่นๆ ได้ตามปกติ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
ภาพจาก Worchi Zingkhai / Shutterstock.com