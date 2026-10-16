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เช็กรายชื่อ 26 จังหวัด ฝนตกหนัก-หนักมาก วันนี้ (16 ต.ค.) กรมอุตุฯ เผยภาคไหนเสี่ยงบ้าง

           กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรายชื่อ 26 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก วันนี้ (16 ต.ค.) ครอบคลุม 4 ภาค เช็กเลยจังหวัดไหนบ้าง

ฝนตกหนัก

           วันที่ 16 ตุลาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ พื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัย ฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 06.00 น.

ฝนตกหนัก
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก 


ภาคเหนือ

           จังหวัดตาก และ กำแพงเพชร

ภาคกลาง

           จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

ฝนตกหนัก
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาคตะวันออก

           จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด

ภาคใต้

           จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา นราธิวาส พังงา กระบี่ ตรัง และ สตูล

ฝนตกหนัก
ภาพจาก Popkorn1728 / Shutterstock.com



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เช็กรายชื่อ 26 จังหวัด ฝนตกหนัก-หนักมาก วันนี้ (16 ต.ค.) กรมอุตุฯ เผยภาคไหนเสี่ยงบ้าง โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 09:53:28 2,953 อ่าน
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