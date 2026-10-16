ปิดตำนาน 16 ปี คิง เพาเวอร์ เปิดขาย เลสเตอร์ ซิตี้ 9 พันล้าน จับตากลุ่มไหนได้เป็นเจ้าของใหม่

กลุ่ม คิง เพาเวอร์ แจ้งขายสโมสร เลสเตอร์ ซิตี้ มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท เตรียมปิดตำนานหลังดูแลมากว่า 16 ปี พร้อมจับตาผู้ลงทุนรายใหม่
วันที่ 12 ตุลาคม 2569 สกายนิวส์ นายงานว่า กลุ่มคิง เพาเวอร์ (King Power) ภายใต้การบริหารของครอบครัวศรีวัฒนประภา เดินหน้ากระบวนการขาย เลสเตอร์ ซิตี้ (Leicester City) สโมสรดังในศึกอีเอฟแอล ลีกวัน อังกฤษ โดยตั้งมูลค่าไว้ที่กว่า 225 ล้านปอนด์(ประมาณ 8,800-9,000 ล้านบาท)
รายละเอียดการขาย เลสเตอร์ ซิตี้
รายงานระบุว่า การขายสโมสร เลสเตอร์ ซิตี้ เดินหน้าในชื่อโครงการ "Project Lineup" โดยมอบหมายให้ ซิตี้กรุ๊ป (Citigroup) ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลก เข้ามาดูแลกระบวนการหาผู้ลงทุนรายใหม่ และได้แจ้งกลุ่มผู้ที่แสดงความสนใจให้ส่งข้อเสนอเข้ามาภายในวันศุกร์นี้ (16 ตุลาคม) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาผู้ที่จะเข้ามารับช่วงต่อ แต่ยังคงไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้สนใจซื้อว่าเป็นกลุ่มใดบ้าง
มูลค่าที่ คิง เพาเวอร์ ตั้งไว้สำหรับการขาย สโมสร เลสเตอร์ ซิตี้ อยู่ที่มูลค่ามากกว่า 225 ล้านปอนด์ โดยเจ้าของใหม่จะได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทีมฟุตบอล ทรัพย์สินของสโมสรในส่วนต่าง ๆ ทั้งสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งนี้หากการซื้อขายสามารถปิดดีลได้ในระดับราคาดังกล่าว จะกลายเป็นสถิติการซื้อขายสโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในศึกลีกวัน ประเทศอังกฤษ โดยทันที
การบริหารภายใต้ครอบครัวศรีวัฒนประภา
ครอบครัวศรีวัฒนประภาเข้ามาเป็นเจ้าของ เลสเตอร์ ซิตี้ ตั้งแต่ปี 2553 หลังคิง เพาเวอร์เข้าซื้อกิจการจาก Milan Mandaric ด้วยมูลค่า 35 ล้านปอนด์ และบริหารสโมสรต่อเนื่องมาประมาณ 16 ปี
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เลสเตอร์ ซิตี้ เคยก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษ ก่อนสถานการณ์ของสโมสรจะเปลี่ยนแปลงไปและต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในเวลาต่อมา
หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของสโมสรเกิดขึ้นในปี 2561 เมื่อ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสร ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ทีม เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกบริเวณใกล้สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม
ภาพจาก jeafish Ping / Shutterstock.com
เกียรติประวัติและความสำเร็จของทีม
ช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของเลสเตอร์ ซิตี้ เกิดขึ้นในฤดูกาล 2015-2016 เมื่อทีมสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างเหนือความคาดหมาย หลังจากนั้นยังมีโอกาสลงเล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปรายการสำคัญ
ในปี 2017 เลสเตอร์ ซิตี้ สามารถผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ก่อนจะสร้างผลงานสำคัญอีกครั้งด้วยการคว้าแชมป์เอฟเอ คัพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรในปี 2021
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่คิง เพาเวอร์เข้ามาบริหารสโมสรและสามารถพาทีมก้าวจากการแข่งขันระดับประเทศขึ้นสู่เวทีฟุตบอลยุโรป
เผชิญวิกฤต จากแชมป์พรีเมียร์ลีก หล่นสู่ลีกวัน
หลังผ่านช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จ เลสเตอร์ ซิตี้ ต้องเผชิญกับปัญหาด้านผลงานอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการตกชั้นติดต่อกัน 2 ครั้ง และปัจจุบันอยู่ในอันดับ 17 ของฟุตบอลอังกฤษระดับดิวิชัน 3 หรือลีกวัน
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้สโมสรอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ ขณะที่คิง เพาเวอร์เดินหน้ากระบวนการหาผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามารับช่วงต่อ
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