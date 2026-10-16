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ปิดตำนาน 16 ปี คิง เพาเวอร์ เปิดขาย เลสเตอร์ ซิตี้ 9 พันล้าน จับตากลุ่มไหนได้เป็นเจ้าของใหม่

           กลุ่ม คิง เพาเวอร์ แจ้งขายสโมสร เลสเตอร์ ซิตี้ มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท เตรียมปิดตำนานหลังดูแลมากว่า 16 ปี พร้อมจับตาผู้ลงทุนรายใหม่ 

คิง เพาเวอร์ แจ้งขาย เลสเตอร์ ซิตี้

           วันที่ 12 ตุลาคม 2569 สกายนิวส์ นายงานว่า กลุ่มคิง เพาเวอร์ (King Power) ภายใต้การบริหารของครอบครัวศรีวัฒนประภา เดินหน้ากระบวนการขาย เลสเตอร์ ซิตี้ (Leicester City) สโมสรดังในศึกอีเอฟแอล ลีกวัน อังกฤษ โดยตั้งมูลค่าไว้ที่กว่า 225 ล้านปอนด์(ประมาณ 8,800-9,000 ล้านบาท)

รายละเอียดการขาย เลสเตอร์ ซิตี้


           รายงานระบุว่า การขายสโมสร เลสเตอร์ ซิตี้ เดินหน้าในชื่อโครงการ "Project Lineup" โดยมอบหมายให้ ซิตี้กรุ๊ป (Citigroup) ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลก เข้ามาดูแลกระบวนการหาผู้ลงทุนรายใหม่ และได้แจ้งกลุ่มผู้ที่แสดงความสนใจให้ส่งข้อเสนอเข้ามาภายในวันศุกร์นี้ (16 ตุลาคม) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาผู้ที่จะเข้ามารับช่วงต่อ แต่ยังคงไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้สนใจซื้อว่าเป็นกลุ่มใดบ้าง

           มูลค่าที่ คิง เพาเวอร์ ตั้งไว้สำหรับการขาย สโมสร เลสเตอร์ ซิตี้ อยู่ที่มูลค่ามากกว่า 225 ล้านปอนด์ โดยเจ้าของใหม่จะได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทีมฟุตบอล ทรัพย์สินของสโมสรในส่วนต่าง ๆ ทั้งสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

           ทั้งนี้หากการซื้อขายสามารถปิดดีลได้ในระดับราคาดังกล่าว จะกลายเป็นสถิติการซื้อขายสโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในศึกลีกวัน ประเทศอังกฤษ โดยทันที

การบริหารภายใต้ครอบครัวศรีวัฒนประภา


           ครอบครัวศรีวัฒนประภาเข้ามาเป็นเจ้าของ เลสเตอร์ ซิตี้ ตั้งแต่ปี 2553 หลังคิง เพาเวอร์เข้าซื้อกิจการจาก Milan Mandaric ด้วยมูลค่า 35 ล้านปอนด์ และบริหารสโมสรต่อเนื่องมาประมาณ 16 ปี

           ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เลสเตอร์ ซิตี้ เคยก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษ ก่อนสถานการณ์ของสโมสรจะเปลี่ยนแปลงไปและต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในเวลาต่อมา

           หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของสโมสรเกิดขึ้นในปี 2561 เมื่อ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสร ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ทีม เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกบริเวณใกล้สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม

คิง เพาเวอร์ แจ้งขาย เลสเตอร์ ซิตี้
ภาพจาก jeafish Ping / Shutterstock.com

เกียรติประวัติและความสำเร็จของทีม


           ช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของเลสเตอร์ ซิตี้ เกิดขึ้นในฤดูกาล 2015-2016 เมื่อทีมสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างเหนือความคาดหมาย หลังจากนั้นยังมีโอกาสลงเล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปรายการสำคัญ

           ในปี 2017 เลสเตอร์ ซิตี้ สามารถผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ก่อนจะสร้างผลงานสำคัญอีกครั้งด้วยการคว้าแชมป์เอฟเอ คัพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรในปี 2021

           ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่คิง เพาเวอร์เข้ามาบริหารสโมสรและสามารถพาทีมก้าวจากการแข่งขันระดับประเทศขึ้นสู่เวทีฟุตบอลยุโรป

เผชิญวิกฤต จากแชมป์พรีเมียร์ลีก หล่นสู่ลีกวัน


           หลังผ่านช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จ เลสเตอร์ ซิตี้ ต้องเผชิญกับปัญหาด้านผลงานอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการตกชั้นติดต่อกัน 2 ครั้ง และปัจจุบันอยู่ในอันดับ 17 ของฟุตบอลอังกฤษระดับดิวิชัน 3 หรือลีกวัน

           สถานการณ์ดังกล่าวทำให้สโมสรอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ ขณะที่คิง เพาเวอร์เดินหน้ากระบวนการหาผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามารับช่วงต่อ


ขอบคุณข้อมูลจาก


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ปิดตำนาน 16 ปี คิง เพาเวอร์ เปิดขาย เลสเตอร์ ซิตี้ 9 พันล้าน จับตากลุ่มไหนได้เป็นเจ้าของใหม่ โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 10:21:10 6,523 อ่าน
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