เปิดจุดต่าง 5 ข้อของแชมพูยี่ห้อดัง ของจริง - ของปลอม แม่ค้าเผยความลำบากเรื่องนี้

ผู้บริโภคเตือนภัย ซื้อแชมพูยี่ห้อดังจากร้านชำราคาเท่าร้านสะดวกซื้อ ใช้แล้วรู้สึกแปลก ๆ พอซื้อของจริงมาเทียบถึงกับเจอจุดต่าง 5 ข้อ
กลายเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคต้องระวัง เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เตือนภัยว่าเจอแชมพูปลอมเป็นครั้งแรก หลังซื้อจากร้านชำใกล้บ้านมาใช้แล้วรู้สึกแปลก ๆ ทั้งที่ราคาเท่ากับร้านสะดวกซื้อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้โพสต์ในกลุ่มผู้บริโภคแห่งหนึ่ง เล่าว่าเมื่อใช้แล้วรู้สึกผิดปกติ จึงไปซื้อแชมพูขวดใหม่จากร้านสะดวกซื้อมาเปรียบเทียบกัน พบความแตกต่าง 5 จุด คือ ขวดปลอมใสกว่าของจริง เนื้อแชมพูปลอมใสและเหลวกว่า ขวดปลอมไม่มีวันผลิตและวันหมดอายุ ฉลากไม่มีรอยนูนเมื่อเทียบกับของจริง และสีของฉลากอ่อนกว่าของจริง
เจ้าของโพสต์ระบุว่าไม่โทษร้านค้า เพราะเจ้าของร้านอาจไม่รู้เหมือนกับที่ตัวเองก็ไม่รู้มาก่อน พร้อมชวนเพื่อน ๆ ลองเทียบดูว่าขวดไหนของจริง ขวดไหนของปลอม
ขณะเดียวกัน คนทำร้านค้าขายของชำ ยอมรับว่า ตั้งแต่มีเรื่องสินค้าปลอมขายกันเกลื่อน ทำให้ลูกค้าหายไปเยอะมาก เพราะไม่มั่นใจ ไม่กล้าซื้ออีกแล้ว