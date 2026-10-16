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เปิดจุดต่าง 5 ข้อของแชมพูยี่ห้อดัง ของจริง - ของปลอม แม่ค้าเผยความลำบากเรื่องนี้

          ผู้บริโภคเตือนภัย ซื้อแชมพูยี่ห้อดังจากร้านชำราคาเท่าร้านสะดวกซื้อ ใช้แล้วรู้สึกแปลก ๆ พอซื้อของจริงมาเทียบถึงกับเจอจุดต่าง 5 ข้อ

แชมพูปลอม

          กลายเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคต้องระวัง เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เตือนภัยว่าเจอแชมพูปลอมเป็นครั้งแรก หลังซื้อจากร้านชำใกล้บ้านมาใช้แล้วรู้สึกแปลก ๆ ทั้งที่ราคาเท่ากับร้านสะดวกซื้อ

แชมพูปลอม

          วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้โพสต์ในกลุ่มผู้บริโภคแห่งหนึ่ง เล่าว่าเมื่อใช้แล้วรู้สึกผิดปกติ จึงไปซื้อแชมพูขวดใหม่จากร้านสะดวกซื้อมาเปรียบเทียบกัน พบความแตกต่าง 5 จุด คือ ขวดปลอมใสกว่าของจริง เนื้อแชมพูปลอมใสและเหลวกว่า ขวดปลอมไม่มีวันผลิตและวันหมดอายุ ฉลากไม่มีรอยนูนเมื่อเทียบกับของจริง และสีของฉลากอ่อนกว่าของจริง

แชมพูปลอม

          เจ้าของโพสต์ระบุว่าไม่โทษร้านค้า เพราะเจ้าของร้านอาจไม่รู้เหมือนกับที่ตัวเองก็ไม่รู้มาก่อน พร้อมชวนเพื่อน ๆ ลองเทียบดูว่าขวดไหนของจริง ขวดไหนของปลอม

แชมพูปลอม

          ขณะเดียวกัน คนทำร้านค้าขายของชำ ยอมรับว่า ตั้งแต่มีเรื่องสินค้าปลอมขายกันเกลื่อน ทำให้ลูกค้าหายไปเยอะมาก เพราะไม่มั่นใจ ไม่กล้าซื้ออีกแล้ว

แชมพูปลอม

แชมพูปลอม


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เปิดจุดต่าง 5 ข้อของแชมพูยี่ห้อดัง ของจริง - ของปลอม แม่ค้าเผยความลำบากเรื่องนี้ โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 11:55:42 2,152 อ่าน
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