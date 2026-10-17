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เปิดความหมายเลขบัตร 14 หลักใต้รูปบัตรประชาชน คืออะไร ดูแล้วรู้เรามีบัตรกี่ใบแล้ว

          เปิดความหมายเลขบัตร 14 หลักใต้รูปบัตรประชาชน คืออะไร โหนกระแสทำให้รู้ มันมีความหมายมากกว่าที่คิด ใกล้ตัวมาก ๆ



          ปกติบัตรประชาชนมักจะมีข้อมูลตัวเราครบถ้วนอยู่ในบัตรใบเดียว แต่หลายคนคงไม่เคยสังเกต หรือสังเกตแต่อาจไม่เฉลียวใจว่า เลขใต้รูปในบัตรประชาชน คืออะไรกันแน่

          วันที่ 17 ตุลาคม 2569 กระปุกดอทคอม มีคำอธิบายเลข 14 หลัก ที่เขียนในรูปแบบ XXXX-XX-XXXXXXXX หมายถึงอะไร ดังนี้

          - XXXX เลข 4 ตัวแรกคือ รหัสจังหวัด

          - XX เลข 2 ตัวตรงกลาง คือ จำนวนครั้งที่ออกบัตร ถ้าหากเป็นเลข 03 เท่ากับว่า ในอดีตเคยมีบัตรประชาชน 3 ใบ และใบปัจจุบันคือใบที่ 4

          - XXXXXXXX เลข 8 ตัวตรงกลาง หมายถึงวันที่และเวลาที่ออกบัตร เช่น ออกบัตรในวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 11.20 น. ก็จะเป็น 10171120 นั่นเอง


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เปิดความหมายเลขบัตร 14 หลักใต้รูปบัตรประชาชน คืออะไร ดูแล้วรู้เรามีบัตรกี่ใบแล้ว โพสต์เมื่อ 17 ตุลาคม 2569 เวลา 15:00:20 20,870 อ่าน
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