ซื้อขนมจากมากิน เจอสิ่งนี้กลัดห่อใบมะพร้าว จนต้องรีบโทรศัพท์บอกแม่ให้หยุดกิน

ซื้อขนมจากที่บางแสน กลับบ้านมาเจอสิ่งนี้กลัดห่อใบมะพร้าว จนต้องรีบโทรศัพท์บอกแม่ให้หยุดกินทันที คนแก่กินเสี่ยงมาก
วันที่ 18 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ว่าวันนี้ผ่านบางแสนแล้วนึกอยากกินขนมจาก จึงแวะซื้อ ตอนซื้อไม่ทันสังเกตว่าใช้อะไรกลัดใบมะพร้าว พอกลับถึงบ้านเห็นว่าใช้ลวดเย็บกระดาษหรือแม็กซ์แทนไม้กลัดก็ตกใจมาก รีบโทรศัพท์ไปบอกคุณแม่ที่ซื้อฝากไว้สองมัดให้หยุดกิน เพราะกลัวมองไม่เห็นลูกแม็กซ์แล้วเผลอกลืนไปติดคอ ซึ่งอันตรายมาก
พร้อมกันนั้น ทางเจ้าตัวก็มีการลงรูปแม็กซ์กลัดใบมะพร้าวให้เห็นชัด ๆ ซึ่งมันเล็กมาก หากไม่สังเกตอาจมีไม่เห็นได้
นอกจากนี้ ผู้โพสต์สงสัยว่าคนทำขนมที่ชอบใช้แม็กซ์กลัดห่อ อาจไม่ได้คิดว่ามันอันตราย เพราะทำเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปรับหนัก ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคไม่ต้องกลัวเวลาซื้อกิน พร้อมระบุว่าสงสัยว่าจะมีการจริงจังกับเรื่องนี้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุจนเป็นข่าวดังแล้วเท่านั้น