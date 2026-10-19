หัวจะปวดกับลูกค้า เมื่อพ่อค้ารับออร์เดอร์ลูกค้า เจอลูกค้าสั่งมาแบบนี้ ถึงกับไปไม่เป็น
สมาชิกเฟซบุ๊ก กลุ่มที่เราจะให้กำลังใจทุกเรื่องแบบงง ๆ อิหยังวะ ได้เผยภาพพ่อค้าร้านส้มตำ รับออร์เดอร์ลูกค้าจากแอปฯ สั่งอาหาร กำลังเตรียมวัตถุดิบทำอาหารให้ลูกค้า แต่ดันมาสะดุดตรงที่ลูกค้าพิมพ์ระบุมาเพิ่มเติม สั่งไก่ทอดขอน้ำจิ้มไม่เผ็ด สิ่งที่ลูกค้าขอมานั้น มันสวนทางกันพอสมควร จนพ่อค้าอ่านถึงกับปวดหัวไปเลยทีเดียว ทางด้านชาวเน็ตคอมเมนต์ ถ้าเจอลูกค้าแบบนี้ บอกของหมดไปให้จบ ๆ
ภาพจากสมาชิกเฟซบุ๊ก กลุ่มที่เราจะให้กำลังใจทุกเรื่องแบบงง ๆ อิหยังวะ