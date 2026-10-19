มนุษย์ป้าแซงคิวร้านโดนัทดัง ถูกพนักงานปรามแล้วด่าไม่หยุด-ถูกปาโดนัทใส่ วีนของพังจนพนักงานโดดออกมาสวน งานนี้ชาวเน็ตเทใจเซฟพนักงาน
เป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจในไต้หวันขณะนี้ สำหรับเหตุการณ์ที่เว็บไซต์ SETN รายงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569 เกี่ยวกับความวุ่นวายที่ร้าน Curly Mama‘s ย่านซีเหมินติง กรุงไทเป เมื่อพนักงานกับลูกค้าปะทะกันเดือด จนเป็นประเด็นร้อนที่คนแห่เซฟพนักงาน
จากรายงานระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 ตุลาคม ลูกค้าหญิงที่ค่อนข้างมีอายุ รอนานจนหมดความอดทนจึงพยายามแซงคิว แต่ถูกพนักงานห้ามไว้ ทำให้เธอไม่พอใจ และเมื่อถึงคิวรับโดนัท ก็พูดจายั่วยุและเหน็บแนมพนักงานไม่หยุด จนพนักงานทนไม่ไหว ปาโดนัทใส่
ภาพจาก Threads
ฝั่งลูกค้าก็ไม่ยอม นอกจากปาโดนัทกลับแล้วยังหยิบเครื่องสแกนบาร์โค้ดของร้านขว้างใส่พนักงานจนพัง ทำให้พนักงานฉุนจัด กระโดดข้ามเคาน์เตอร์วิ่งตามลูกค้าไปทันที ฝั่งลูกค้าเห็นอีกฝ่ายเอาจริงก็รีบลนลานหนี จนสุดท้ายก็ไปซัดกันนัวที่ร้านข้าง ๆ สถานการณ์เป็นไปด้วยความวุ่นวาย
หลังเกิดเหตุ ทางร้านโพสต์ชี้แจงใน Threads พร้อมเปิดภาพกล้องวงจรปิด ระบุว่า ลูกค้ารายนี้ไม่ต่อคิวตามกฎ พนักงานจึงตักเตือนอย่างสุภาพ แต่ลูกค้าไม่พอใจและด่าทออย่างรุนแรงต่อเนื่อง
ภาพจาก Threads
"ภายใต้การถูกโจมตีด้วยคำพูดเป็นเวลานาน อารมณ์ของพนักงานหน้าร้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก ชั่ววูบหนึ่งจึงคุมตัวเองไม่อยู่ หยิบโดนัทขว้างใส่อีกฝ่าย จากนั้นลูกค้ารายดังกล่าวก็หยิบอุปกรณ์ในร้านปาใส่พนักงาน ทำให้อุปกรณ์ของร้านเสียหาย และสถานการณ์เกิดความวุ่นวาย"
ร้านยอมรับว่า ไม่ว่าสถานการณ์จะวุ่นวายหรือถูกยั่วยุแค่ไหน การที่พนักงานขว้างปาสิ่งของถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ร้านจะไม่ปัดความรับผิดชอบ และขอโทษลูกค้าที่อยู่ในเหตุการณ์ พร้อมจะอบรมพนักงานเรื่องการจัดการอารมณ์และการรับมือวิกฤต แต่ยืนยันจุดยืนรักษาความเป็นธรรมในการต่อคิวและความปลอดภัยของพนักงาน ส่วนความเสียหายของอุปกรณ์และการปะทะ จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนอย่างเป็นกลาง และจะปรับปรุงการจัดคิวในอนาคต
ภาพจาก Threads
อย่างไรก็ตาม ท่าทีของชาวเน็ตต่อเหตุการณ์นี้กลับเลือกที่จะอยู่ฝั่งร้าน ไม่ได้เห็นใจมนุษย์ป้าที่ถูกตามไปซัด และแค่วันเดียวหลังเกิดเหตุ ดูเหมือนคิวของร้านจะพีคกว่าเดิม มีผู้คนมากมายแห่มาอุดหนุนจนคิวยาวเหยียด ทำให้ร้านเล็ก ๆ กลายมาเป็นร้านดังในทันที
นอกจากนี้ชาวเน็ตยังพากันคอมเมนต์สนั่น เช่น "นี่คือตัวอย่างที่ดีของการรับมือลูกค้าป่วน ร้านนี้ห้ามไล่พนักงานออกเด็ดขาด" "ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าต้องต่อคิวดี ๆ" "ลูกค้าป่วนสมควรโดนสั่งสอน" "ขอบคุณพนักงานที่กำจัดภัยให้ผู้คน" "บ่ายนี้ไปอุดหนุนมาแล้วรอบหนึ่ง" บางคนก็แซวว่า "เปลี่ยนชื่อเป็นโดนัทหมัดเดียวได้เลย"
ขอบคุณข้อมูลจาก SETN