มนุษย์ป้าด่าลั่นรถไฟฟ้า เจอหนุ่มรับมือสุดกวน ทั้งตู้ขำลั่น พบเบื้องหลังความกวนคือฮีโร่

มนุษย์ป้าด่าหนุ่มกลางรถไฟฟ้าฮ่องกงไม่ยั้ง แต่เจ้าตัวกลับนิ่ง สวนกลับแบบกวน ๆ จนคนทั้งตู้กลั้นขำไม่อยู่ ก่อนเฉลยความจริง ที่แท้ไม่ใช่แค่กวน แต่คือฮีโร่
วันที่ 18 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ HK01 รายงานกรณีคลิปไวรัลที่กำลังถูกแชร์ใน Threads ขณะนี้ กับเหตุการณ์ในตู้รถไฟฟ้า MTR สาย Island Line ของฮ่องกง เมื่อมนุษย์ป้ารายหนึ่งสวมบทเครื่องด่า ด่าชายหนุ่มคนหนึ่งเสียงดังลั่นไม่ยั้ง พร้อมสบถคำหยาบอย่าง "ไอ้จน" "ขยะ" "ขอทาน" แต่หนุ่มคนนี้กลับไม่สะทกสะท้าน ทำหน้านิ่งตลอด แถมรับมือแบบหนามยอกเอาหนามบ่ง ด้วยการพูดทวนคำของป้าซ้ำไปซ้ำมา จนกลายเป็นไวรัลการรับมือสไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ทำเอามนุษย์ป้าเจ็บใจแทน
ภาพจาก Threads @time_goes_on_well
ในคลิปจาก Threads มีบทสนทนาบางส่วน ดังนี้
หนุ่ม : ผมเป็นคนฮ่องกงนะ
ป้า : แกเป็นคนฮ่องกงเหรอ
หนุ่ม : คนอังกฤษ
ป้า : อังกฤษเหรอ แกพูดอะไรของแก
หนุ่ม : พูดกวางตุ้งไง
ป้า : แกพูดกวางตุ้งสิ ไอ้ขยะ ไอ้คนจน ๆ อย่างแก คิดว่าเก่งหรือไง เก่งแต่ภาษาอังกฤษ พวกเราเป็นคนจีนนะเว้ย
ภาพจาก Threads @time_goes_on_well
จากนั้นหนุ่มถามป้าว่า
หนุ่ม : ป้าลงสถานีไหน ?"
ป้า : ฉันลงที่ไหนมันเกี่ยวอะไรกับแก ?
หนุ่ม : เปล่าครับ ผมกลัวเดี๋ยวจะไม่ได้คุยกับป้าแล้ว
จากนั้นฝ่ายป้ายังคงด่าหนุ่มคนนี้ รวมถึงด่าว่า "ไอ้ขอทาน !" งานนี้ทางเด็กหนุ่มจึงกวนกลับด้วยการทำหน้าทะเล้น แกล้งทำเป็นชักกระตุก แถมยังยียวน ป้าด่าอะไรมา ก็สวนกลับด้วยคำพูดของป้า จนฝ่ายมนุษย์ป้ายิ่งเดือดจัด สุดท้ายบรรยากาศที่ตึงเครียดในทีแรกก็เริ่มผ่อนคลาย หลายคนถึงกับกลั้นเสียงหัวเราะไม่อยู่
ภาพจาก Threads @time_goes_on_well
แต่ความจริงแล้ว นี่ไม่ใช่แค่ความกวนธรรมดา เพราะมีผู้ใช้ Threads อีกราย เผยคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น พบว่าป้ารายนี้ด่าแม่ลูกคู่หนึ่งในตู้อย่างหนัก หนุ่มคนนี้จึงเข้ามายืนขวาง และรับมือกับป้าอย่างใจเย็น
ต่อมา หนุ่มในคลิปนี้ได้โพสต์ชี้แจงผ่าน Threads @mickeytoes67 ระบุว่า "ขอชี้แจงตรงนี้นะครับ คุณป้าน่าจะมีปัญหาทางจิต อยู่ดี ๆ ก็เที่ยวด่าคนรอบข้างในตู้รถไฟ ผมเห็นเด็กคนหนึ่งถูกเธอด่า จึงเข้าไปห้ามและเผชิญหน้ากับคุณป้า ผมไม่ได้รับบาดเจ็บ คุณป้าก็ไม่ได้ทำร้ายใคร ขออภัยที่สร้างความรบกวนไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ"
ภาพจาก Threads @time_goes_on_well
นอกจากนี้ หนุ่มยังถ่ายคลิปจากมุมมองของตัวเองไว้ด้วย โดยหลังลงจากรถที่สถานีแอดมิรัลตี ป้าก็ยังลงตามมาราวีต่อถึงชานชาลา ชี้หน้าด่าไม่หยุด แต่หนุ่มกลับถ่ายคลิปเซลฟี่กับคุณป้าแบบชิล ๆ
งานนี้ชาวเน็ตต่างชื่นชมวิธีรับมือของหนุ่มกันสนั่น "ยอดฝีมือต้องนิ่ง" "โดนชี้หน้าด่ายังสงบนิ่งได้ขนาดนี้ เป็นคนมีแวว" "ตลกมาก ที่บ้านต้องสอนมาดีแน่ ๆ"
ภาพจาก Threads @mickeytoes67
ภาพจาก Threads @mickeytoes67
ภาพจาก Threads @mickeytoes67
ขอบคุณข้อมูลจาก HK01