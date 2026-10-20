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สส.ออสเตรเลีย ถูกรถพุ่งชนหน้าสำนักงาน อาการสาหัส เจออาวุธในรถคนชน
           เฮเลน เฮนส์ สส.หญิงออสเตรเลีย ถูกรถพุ่งชนหน้าสำนักงานในรัฐวิกตอเรีย บาดเจ็บสาหัส ตำรวจรวบคนขับวัย 43 ปี พบมีดในรถ ทีมต่อต้านการก่อการร้ายร่วมสอบสวน



           วันที่ 19 ตุลาคม 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุระทึกขึ้นที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ เฮเลน เฮนส์ (Helen Haines) สส.อิสระ เขตอินดี รัฐวิกตอเรีย วัย 65 ปี ถูกรถโฟร์วีลพุ่งชนบริเวณลานจอดรถใกล้สำนักงานเขตเลือกตั้งของเธอ ในเมืองวังการัตตา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครเมลเบิร์น
           
           โดยตำรวจรัฐวิกตอเรียแถลงว่า รถโตโยต้า แลนด์ครุยเซอร์ สีขาว ได้พุ่งชนผู้หญิงวัย 65 ปี บริเวณด้านนอกสำนักงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม เวลาประมาณ 15.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น จากนั้นคนขับซึ่งเป็นชายวัย 43 ปี จากเมืองทาร์ราวินจี ได้ลงจากรถ และถูกผู้ที่ผ่านมาจับตัวไว้ได้ในที่เกิดเหตุ ก่อนตำรวจจะเข้าควบคุมตัว ทั้งนี้ ตำรวจยังพบและยึดมีดเล่มหนึ่งได้จากรถคันดังกล่าวด้วย

           ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัส ขณะที่นายกฯ แอลบานีซีระบุว่าเธอถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลทางอากาศ 
           
           ตำรวจระบุว่า ในขั้นนี้กำลังสอบสวนว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือไม่ และยังไม่ทราบว่าผู้ต้องสงสัยกับผู้บาดเจ็บรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงได้เข้าร่วมสอบสวน  
           
           ขณะที่นายกฯ แอลบานีซี กล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะระบุแรงจูงใจของการโจมตีครั้งนี้ แต่ทีมร่วมต่อต้านการก่อการร้ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนแล้ว พร้อมกล่าวถึง เฮเลน เฮนส์ ว่าเป็น "มนุษย์ที่ดีงามอย่างแท้จริง" และ "เป็นที่รักของชุมชน"
           
           สำหรับ เฮเลน เฮนส์ ได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียครั้งแรกในปี 2562 และได้รับเลือกอีกครั้งในปี 2565 และ 2568 ก่อนเข้าสู่การเมือง เธอเคยทำงานเป็นพยาบาล ผดุงครรภ์ และนักวิจัยด้านสาธารณสุข รวมถึงตีพิมพ์งานวิจัยด้านสุขภาพมารดามาแล้วหลายชิ้น


ภาพจาก Instagram helenhainesindi

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Reuters, NBC News

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สส.ออสเตรเลีย ถูกรถพุ่งชนหน้าสำนักงาน อาการสาหัส เจออาวุธในรถคนชน โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2569 เวลา 09:02:52 1,575 อ่าน
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