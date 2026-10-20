แพรรี่ ไพรวัลย์ เจอคนเอาลอตเตอรี่งวดที่แล้วใส่ซอง เกือบฉีกทิ้ง โชคดีเอาไปตรวจก่อน

แพรรี่ ไพรวัลย์ เล่าเหตุการณ์ในงานศพพ่อ เจอลอตเตอรี่งวดที่แล้วอยู่ในซอง เกือบฉีกทิ้ง แต่โชคดีตรวจหวยอีกรอบ เกือบพลาดแล้ว มิติใหม่งานศพ
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์เล่าเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นในงานศพของพ่อว่า มิติใหม่ของการร่วมบุญงานศพค่ะ แกะซองขาวมาดิฉันเกือบจะฉีกทิ้งแล้ว นึกว่ามีคนแกล้ง ใครก็ไม่รู้เอาลอตเตอรี่งวดที่ออกแล้วมาใส่ซองช่วยงานศพพ่อ แกล้งลองให้ลูกน้องเช็กดูเล่น ๆ ปรากฎว่าถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัวเฉย ดิฉันจะบ้า
ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดี เพราะถ้าคิดรางวัลเงินจากลอตเตอรี่ที่ได้รับ จะอยู่ประมาณ 4,000 บาท
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์เล่าเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นในงานศพของพ่อว่า มิติใหม่ของการร่วมบุญงานศพค่ะ แกะซองขาวมาดิฉันเกือบจะฉีกทิ้งแล้ว นึกว่ามีคนแกล้ง ใครก็ไม่รู้เอาลอตเตอรี่งวดที่ออกแล้วมาใส่ซองช่วยงานศพพ่อ แกล้งลองให้ลูกน้องเช็กดูเล่น ๆ ปรากฎว่าถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัวเฉย ดิฉันจะบ้า
ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดี เพราะถ้าคิดรางวัลเงินจากลอตเตอรี่ที่ได้รับ จะอยู่ประมาณ 4,000 บาท