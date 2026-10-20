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เมียขอเลิกผัวโปรไฟล์ดี ขับ BMW อยู่คอนโด แต่มีเบื้องหลังที่คนไม่รู้ ดื้อสบู่ยังเบาไป

          เมียระบายเหตุหย่าผัว ชี้ภายนอกดูดี แต่งตัวเนี้ยบ ขับรถหรู อยู่คอนโด ธาตุแท้เพิ่งโผล่หลังแต่งงาน รับไม่ไหว คำว่าดื้อสบู่ยังเบาไป

ฟ้องหย่า

          กลายเป็นเรื่องราวไวรัลในโลกออนไลน์มาเลเซียขณะนี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ mStar รายงานว่า หญิงรายหนึ่งได้ออกมาเล่าถึงชีวิตคู่กับอดีตสามีวัย 35 ปี ที่มีความซกมกเป็นที่ตั้ง แต่ละอย่างที่พบเจอทำเอาอี๋หนัก สุดท้ายถึงขั้นตัดสินใจหย่าและเป็นฝ่ายเดินจากไปเอง

          หญิงรายนี้เล่าว่า สามีติดนิสัยซกมก หลังทำธุระหนักก็ไม่ล้างสบู่ แค่ใช้สายฉีดน้ำแล้วก็สวมบ็อกเซอร์เดินออกไปทันที แถมยังขี้เกียจอาบน้ำสุด ๆ วันหยุดสามารถใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นยันดึกโดยไม่อาบน้ำเลย 

          ส่วนวันไหนไปทำงานก็มีบ้างที่เข้าออฟฟิศโดยไม่อาบน้ำ แม้ภายนอกจะแต่งตัวเนี้ยบ สวมเสื้อผ้าสะอาด และฉีดน้ำหอมเป็นอย่างดี แต่ภายในคือความซกมกขั้นรุนแรง

          เธอชี้ว่า ใครเห็นภายนอกคงไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ เพราะสามีขับรถ BMW คันใหม่ อยู่คอนโดมิเนียม และทำงานในออฟฟิศธุรกิจของครอบครัว เรียกว่าโปรไฟล์ดีสุด ๆ แต่กลับไม่ใส่ใจสุขอนามัยส่วนตัว เธอพยายามพูดกับเขาเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่สามีก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

          เธอเผยอีกว่า ก่อนหน้าที่จะใช้ชีวิตคู่ เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีนิสัยแบบนี้ เพราะเขามักจะเก็บซ่อนความซกมกไว้ได้อย่างแนบเนียน จนเพิ่งมาแสดงออกหลังเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

          ท้ายที่สุดเธอก็ตัดสินใจจะทิ้งเขาไป พร้อมบอกเลยว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นภรรยาใหม่ของชายคนนี้ เจอความจริงเข้าไปคงต้องเครียดแน่นอน 

          ทั้งนี้ เธอโทษว่าสาเหตุความซกมกทั้งหมดเป็นเพราะแม่ของเขา ที่ไม่สอนลูกชายเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย พร้อมฝากถึงสาว ๆ คนอื่นว่า ก่อนคิดจะเดินหน้าใช้ชีวิตคู่กับใคร ควรศึกษานิสัยของอีกฝ่ายให้ดีทั้งหน้าฉากและหลังฉาก จะได้ไม่พลาดแบบเธอ

          ด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรโทษพ่อแม่ทั้งหมด เพราะเป็นตัวผู้ชายเองที่เลือกจะไม่เปลี่ยน บางคนเล่าว่าเคยเจอคนแบบนี้เช่นกัน ที่บ้านทั้งหลังสะอาด แต่มีแค่ห้องของเขาที่รกเหมือนศูนย์รวมขยะ


ขอบคุณข้อมูลจาก mStar
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เมียขอเลิกผัวโปรไฟล์ดี ขับ BMW อยู่คอนโด แต่มีเบื้องหลังที่คนไม่รู้ ดื้อสบู่ยังเบาไป โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2569 เวลา 10:04:35 4,252 อ่าน
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