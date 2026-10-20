เมียขอเลิกผัวโปรไฟล์ดี ขับ BMW อยู่คอนโด แต่มีเบื้องหลังที่คนไม่รู้ ดื้อสบู่ยังเบาไป

เมียระบายเหตุหย่าผัว ชี้ภายนอกดูดี แต่งตัวเนี้ยบ ขับรถหรู อยู่คอนโด ธาตุแท้เพิ่งโผล่หลังแต่งงาน รับไม่ไหว คำว่าดื้อสบู่ยังเบาไป
หญิงรายนี้เล่าว่า สามีติดนิสัยซกมก หลังทำธุระหนักก็ไม่ล้างสบู่ แค่ใช้สายฉีดน้ำแล้วก็สวมบ็อกเซอร์เดินออกไปทันที แถมยังขี้เกียจอาบน้ำสุด ๆ วันหยุดสามารถใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นยันดึกโดยไม่อาบน้ำเลย
ส่วนวันไหนไปทำงานก็มีบ้างที่เข้าออฟฟิศโดยไม่อาบน้ำ แม้ภายนอกจะแต่งตัวเนี้ยบ สวมเสื้อผ้าสะอาด และฉีดน้ำหอมเป็นอย่างดี แต่ภายในคือความซกมกขั้นรุนแรง
เธอชี้ว่า ใครเห็นภายนอกคงไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ เพราะสามีขับรถ BMW คันใหม่ อยู่คอนโดมิเนียม และทำงานในออฟฟิศธุรกิจของครอบครัว เรียกว่าโปรไฟล์ดีสุด ๆ แต่กลับไม่ใส่ใจสุขอนามัยส่วนตัว เธอพยายามพูดกับเขาเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่สามีก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
เธอเผยอีกว่า ก่อนหน้าที่จะใช้ชีวิตคู่ เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีนิสัยแบบนี้ เพราะเขามักจะเก็บซ่อนความซกมกไว้ได้อย่างแนบเนียน จนเพิ่งมาแสดงออกหลังเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ทั้งนี้ เธอโทษว่าสาเหตุความซกมกทั้งหมดเป็นเพราะแม่ของเขา ที่ไม่สอนลูกชายเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย พร้อมฝากถึงสาว ๆ คนอื่นว่า ก่อนคิดจะเดินหน้าใช้ชีวิตคู่กับใคร ควรศึกษานิสัยของอีกฝ่ายให้ดีทั้งหน้าฉากและหลังฉาก จะได้ไม่พลาดแบบเธอ
ด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรโทษพ่อแม่ทั้งหมด เพราะเป็นตัวผู้ชายเองที่เลือกจะไม่เปลี่ยน บางคนเล่าว่าเคยเจอคนแบบนี้เช่นกัน ที่บ้านทั้งหลังสะอาด แต่มีแค่ห้องของเขาที่รกเหมือนศูนย์รวมขยะ
กลายเป็นเรื่องราวไวรัลในโลกออนไลน์มาเลเซียขณะนี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ mStar รายงานว่า หญิงรายหนึ่งได้ออกมาเล่าถึงชีวิตคู่กับอดีตสามีวัย 35 ปี ที่มีความซกมกเป็นที่ตั้ง แต่ละอย่างที่พบเจอทำเอาอี๋หนัก สุดท้ายถึงขั้นตัดสินใจหย่าและเป็นฝ่ายเดินจากไปเอง
หญิงรายนี้เล่าว่า สามีติดนิสัยซกมก หลังทำธุระหนักก็ไม่ล้างสบู่ แค่ใช้สายฉีดน้ำแล้วก็สวมบ็อกเซอร์เดินออกไปทันที แถมยังขี้เกียจอาบน้ำสุด ๆ วันหยุดสามารถใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นยันดึกโดยไม่อาบน้ำเลย
ส่วนวันไหนไปทำงานก็มีบ้างที่เข้าออฟฟิศโดยไม่อาบน้ำ แม้ภายนอกจะแต่งตัวเนี้ยบ สวมเสื้อผ้าสะอาด และฉีดน้ำหอมเป็นอย่างดี แต่ภายในคือความซกมกขั้นรุนแรง
เธอชี้ว่า ใครเห็นภายนอกคงไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ เพราะสามีขับรถ BMW คันใหม่ อยู่คอนโดมิเนียม และทำงานในออฟฟิศธุรกิจของครอบครัว เรียกว่าโปรไฟล์ดีสุด ๆ แต่กลับไม่ใส่ใจสุขอนามัยส่วนตัว เธอพยายามพูดกับเขาเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่สามีก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
เธอเผยอีกว่า ก่อนหน้าที่จะใช้ชีวิตคู่ เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีนิสัยแบบนี้ เพราะเขามักจะเก็บซ่อนความซกมกไว้ได้อย่างแนบเนียน จนเพิ่งมาแสดงออกหลังเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ท้ายที่สุดเธอก็ตัดสินใจจะทิ้งเขาไป พร้อมบอกเลยว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นภรรยาใหม่ของชายคนนี้ เจอความจริงเข้าไปคงต้องเครียดแน่นอน
ทั้งนี้ เธอโทษว่าสาเหตุความซกมกทั้งหมดเป็นเพราะแม่ของเขา ที่ไม่สอนลูกชายเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย พร้อมฝากถึงสาว ๆ คนอื่นว่า ก่อนคิดจะเดินหน้าใช้ชีวิตคู่กับใคร ควรศึกษานิสัยของอีกฝ่ายให้ดีทั้งหน้าฉากและหลังฉาก จะได้ไม่พลาดแบบเธอ
ด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรโทษพ่อแม่ทั้งหมด เพราะเป็นตัวผู้ชายเองที่เลือกจะไม่เปลี่ยน บางคนเล่าว่าเคยเจอคนแบบนี้เช่นกัน ที่บ้านทั้งหลังสะอาด แต่มีแค่ห้องของเขาที่รกเหมือนศูนย์รวมขยะ
ขอบคุณข้อมูลจาก mStar