รอยปริศนาตรงเบาะ คนนึกว่ากาแฟหก แท้จริงงูโดนคนนั่งทับ กลายเป็นไวรัลคนสงสัย นี่คืองูอะไรไม่พอ คนนั่งน้ำหนักเท่าไร มีเฉลย
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Vittada Kaewsrirungroj มีการโพสต์ข้อความว่า นี่คืองูอะไรครับ พ่อนั่งทับแบนเลย เหตุเกิดจากน้อนขดตัวอยู่ใต้เบาะบนเก้าอี้นุ่ม ๆ อีกที ทำให้ตอนพ่อนั่งทับเลยไม่รู้สึกอะไรเลย ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
ด้านชาวเน็ตกลับสงสัยว่า พ่อน้ำหนักเท่าไรถึงสามารถนั่งทับงูแบนได้ถึงขนาดนี้ ทางเจ้าของโพสต์ก็ตอบว่า 90 กิโลกรัม และการนั่งทับไม่ได้นั่งทับครั้งเดียว แต่นั่งทับนานหลายวันจนแบน
ส่วนงูนี้คืองูอะไรนั้น มีคนเข้ามาตอบให้แล้วว่า งูทางมะพร้าว ไม่มีพิษ