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เปิดเบื้องหลังนั่งทับงูจนแบนแต๊ดแต๋ น้ำหนักเท่าไร นั่งยังไงน้องถึงอยู่สภาพนี้

          รอยปริศนาตรงเบาะ คนนึกว่ากาแฟหก แท้จริงงูโดนคนนั่งทับ กลายเป็นไวรัลคนสงสัย นี่คืองูอะไรไม่พอ คนนั่งน้ำหนักเท่าไร มีเฉลย

นั่งทับงู

          วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Vittada Kaewsrirungroj มีการโพสต์ข้อความว่า นี่คืองูอะไรครับ พ่อนั่งทับแบนเลย เหตุเกิดจากน้อนขดตัวอยู่ใต้เบาะบนเก้าอี้นุ่ม ๆ อีกที ทำให้ตอนพ่อนั่งทับเลยไม่รู้สึกอะไรเลย ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ

นั่งทับงู

          ด้านชาวเน็ตกลับสงสัยว่า พ่อน้ำหนักเท่าไรถึงสามารถนั่งทับงูแบนได้ถึงขนาดนี้ ทางเจ้าของโพสต์ก็ตอบว่า 90 กิโลกรัม และการนั่งทับไม่ได้นั่งทับครั้งเดียว แต่นั่งทับนานหลายวันจนแบน

          ส่วนงูนี้คืองูอะไรนั้น มีคนเข้ามาตอบให้แล้วว่า งูทางมะพร้าว ไม่มีพิษ

นั่งทับงู


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เปิดเบื้องหลังนั่งทับงูจนแบนแต๊ดแต๋ น้ำหนักเท่าไร นั่งยังไงน้องถึงอยู่สภาพนี้ อัปเดตล่าสุด 20 ตุลาคม 2569 เวลา 10:56:25 4,847 อ่าน
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