เปิดอนาคตรายการ ครัวคุณต๋อย จะต้องปิดตัวด้วยไหม หลังบอร์น ออพเปอเรชั่น เลิกกิจการ

เปิดอนาคตรายการ ครัวคุณต๋อย จะต้องปิดตัวด้วยไหม หลังบอร์น ออพเปอเรชั่น ประกาศเลิกกิจการ มีคำตอบมาให้แล้ว
จากกรณีที่บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด ของต๋อย ไตรภพ ประกาศเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ทำให้หลายคนสงสัยว่า รายการเด่นอย่างครัวคุณต๋อย จะต้องยกเลิกไปด้วยไหม
ล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2569 กระปุกดอทคอมไปตรวจสอบมาให้แล้ว พบว่า รายการครัวคุณต๋อย จะไม่ถูกยกเลิกตามไปด้วย เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบริษัทดังกล่าว แต่บริหารโดยบริษัท บอร์น โปรเจค จำกัด เป็นอีกบริษัทหนึ่งของต๋อย ไตรภพ นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ต๋อย ไตรภพ จะมีการชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งวันที่ 21 ตุลาคม นี้ เป็นต้นไป
จากกรณีที่บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด ของต๋อย ไตรภพ ประกาศเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ทำให้หลายคนสงสัยว่า รายการเด่นอย่างครัวคุณต๋อย จะต้องยกเลิกไปด้วยไหม
ล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2569 กระปุกดอทคอมไปตรวจสอบมาให้แล้ว พบว่า รายการครัวคุณต๋อย จะไม่ถูกยกเลิกตามไปด้วย เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบริษัทดังกล่าว แต่บริหารโดยบริษัท บอร์น โปรเจค จำกัด เป็นอีกบริษัทหนึ่งของต๋อย ไตรภพ นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ต๋อย ไตรภพ จะมีการชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งวันที่ 21 ตุลาคม นี้ เป็นต้นไป