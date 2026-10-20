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ไขปริศนา ทำไมสมรักษ์ถูกสั่งจำคุก 1 ปี 12 เดือน ไม่ใช่ 2 ปี ต่างกันตรงไหน มีคำตอบ

          ไขปริศนา ทำไมสมรักษ์ถูกสั่งจำคุก 1 ปี 12 เดือน ไม่ใช่ 2 ปี ต่างกันตรงไหน มีคำตอบ จุดที่ต่างที่สุดคือ จำนวนวันที่ถูกจำคุก


สมรักษ์ คำสิงห์



          จากกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ขอนแก่น สั่งจำคุกสมรักษ์ คำสิงห์ เป็นเวลา 1 ปี 12 เดือน แบบไม่รอลงอาญา พร้อมชดใช้สินไหมเพิ่มเป็น 8 หมื่นบาท คดีพรากผู้เยาว์นั้น ซึ่งหลายคนสงสัยว่า ทำไมจำคุก 1 ปี 12 เดือน ไม่ใช่ 2 ปี

          วันที่ 20 ตุลาคม 2569 กระปุกดอทคอม ตรวจสอบถึงความแตกต่างระหว่างจำคุก 1 ปี 12 เดือน กับ 2 ปี ต่างกันอย่างไร คำตอบคือ จำนวนวัน ดังนี้



          - 1 ปี เท่ากับ 365 หรือ 366 วัน

          - 1 เดือน เท่ากับ 30 วัน

          ถ้าสมรักษ์จำคุก 2 ปี ก็เท่ากับ 730-731 วัน แต่ถ้าจำคุก 1 ปี 12 เดือน เท่ากับ 725-726 วัน มีส่วนต่างอยู่ 5 วันนั่นเอง




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ไขปริศนา ทำไมสมรักษ์ถูกสั่งจำคุก 1 ปี 12 เดือน ไม่ใช่ 2 ปี ต่างกันตรงไหน มีคำตอบ โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2569 เวลา 14:09:46 50,825 อ่าน
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