ฉาว สมาชิกราชวงศ์อาบูดาบีถูกพบข้างถนน สภาพหมดสติ ปล่อยเด็ก 3 ขวบเล่นลำพัง

สมาชิกราชวงศ์อาบูดาบี รับสารภาพคดีทอดทิ้งเด็ก หลังหมดสติข้างถนนในลอนดอนขณะดูแลเด็ก 3 ขวบ ด้านศาลอังกฤษสั่งคุมประพฤติ 2 ปี พร้อมปรับเงิน
วันที่ 14 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า มาห์ราห์ อัล นาห์ยาน (Mahrah Al Nahyan) วัย 32 ปี สมาชิกราชวงศ์ผู้ปกครองอาบูดาบีจากการสมรส ได้รับสารภาพในข้อหาทอดทิ้งเด็ก 1 กระทง ต่อศาลเซาธ์วาร์ก คราวน์ คอร์ท ของอังกฤษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม หลังมีคนพบเธอในสภาพหมดสติอยู่บนทางเท้า ข้างถนน ในกรุงลอนดอน เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา
ศาลรับฟังว่า ในวันเกิดเหตุ อัล นาห์ยาน ถูกพบในสภาพหมดสติ นั่งพิงราวเหล็กอยู่ข้าง ๆ ชายอีกคนที่หมดสติเช่นกัน ขณะที่เด็กวัย 3 ขวบ ซึ่งอยู่ในความดูแลของเธอ กำลังเล่นอยู่ข้างถนนในจุดที่มีรถพลุ่กพล่าน โดยไม่ได้สวมรองเท้า
เมื่อตำรวจไปถึง อัล นาห์ยาน ยังคงไม่ตอบสนองนานร่วมครึ่งชั่วโมง และตอนที่ถูกปลุกให้ตื่น เธอก็ตะโกนด่าว่า "ที่นี่ไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์ คุณจะสนใจอะไรนักหนา ทำไมต้องเป็นห่วงขนาดนั้น"
ยังมีรายงานด้วยว่า ทางตำรวจได้ตรวจค้นตัวเธอ พบอุปกรณ์เสพยาเสพติด แต่ไม่พบสารเสพติดผิดกฎหมาย
ภาพจาก Crown Prosecution Service
ด้าน ริโอ ปาห์ลาวันปูร์ อัยการฝ่ายโจทก์ ระบุว่า คนที่ผ่านไปมาสังเกตเห็นว่าเด็กไม่มีผู้ดูแล ไม่ได้สวมรองเท้า อยู่บนถนนพร้อมสกูตเตอร์ จึงเข้าไปช่วยเหลือ เนื่องจากเด็กอยู่ใกล้จุดที่มีรถวิ่งไปมา
ขณะที่ สตีเฟน วัลโล ทนายความฝ่ายจำเลย ชี้แจงว่า ลูกความของเขาไม่ได้เสพยาเสพติดในวันเกิดเหตุ แต่อ่อนเพลียอย่างมากเนื่องจากเสพโคเคนในช่วงหลายวันก่อนหน้า ปัจจุบันเธอเลิกใช้ยาเสพติดแล้ว นับตั้งแต่เข้ารับการบำบัดเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา พร้อมแสดงความสำนึกผิดอย่างมาก โดยเธอตั้งใจจะเข้าโปรแกรมบำบัด 3 เดือนให้ครบ
"เธอทำผิดพลาดร้ายแรงในวันนั้น และเธอก็รู้ตัวดี" ทนายความ ระบุ
ท้ายที่สุด ผู้พิพากษาตัดสินให้ อัล นาห์ยาน อยู่ภายใต้คำสั่งให้ทำงานบริการชุมชนพร้อมคุมความประพฤติ 2 ปี พร้อมเงื่อนไขให้เข้ารับการฟื้นฟู รวมถึงสั่งปรับเงิน 5,000 ปอนด์ (ราว 224,000 บาท) และให้ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอีก 1,000 ปอนด์ (ราว 44,000 บาท) หลังทราบว่าเธอได้รับเงินค่าใช้จ่ายเดือนละ 8,000 ปอนด์ (ราว 358,000 บาท)
ผู้พิพากษาระบุว่า การปล่อยให้เด็กเล่นบนถนนโดยไม่สวมรองเท้า ขณะที่ตัวเองอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติด แสดงให้เห็นถึงความประมาทและการไม่ใส่ใจต่อความปลอดภัยของเด็ก มีจุดหนึ่งที่เด็กวิ่งตามเศษกระดาษไปทางถนน จนต้องมาคนเข้ามาช่วยจับ ซึ่งหากไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาช่วย เด็กอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเลวร้ายกว่านั้น อาจพลัดหลง ถูกคนแปลกหน้าพาตัวไป หรือทำร้าย
อนึ่ง ราชวงศ์อาบูดาบี ถือเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในโลก คาดว่ามีทรัพย์สินมากกว่า 2.5 แสนล้านปอนด์ (ราว 11 ล้านล้านบาท) และมีอิทธิพลทั้งด้านการลงทุนระดับโลกและแหล่งน้ำมันสำรอง
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail