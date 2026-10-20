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สลด ไม้กางเขนล้มฟาดบาทหลวง เสียชีวิตขณะทำพิธี กลายเป็นภาพช็อกกลางไลฟ์
           สลดกลางโบสถ์ ไม้กางเขนไม้บนแท่นบูชาล้มฟาดบาทหลวง เสียชีวิตระหว่างทำพิธี คนดูไลฟ์สุดช็อก ร่วมไว้อาลัย

ไม้กางเขนหล่นทับบาทหลวง

           วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ ABC7 News รายงานข่าวอ้างอิงข้อมูลจาก CNN เกี่ยวกับเหตุสลดซึ่งเกิดขึ้นภายในโบสถ์แห่งหนึ่งที่ประเทศเอกวาดอร์ เมื่อบาทหลวงถูกไม้กางเขนหล่นลงมาฟาดใส่ศีรษะกลางแท่นพิธี ขณะกำลังประกอบพิธีมิสซา สร้างความช็อกแก่ผู้คนใบโบสถ์รวมถึงผู้ที่รับชมภาพการทำพิธีทางไลฟ์ 
           
           จากแถลงการณ์ของอัครสังฆมณฑลกวายากิล ที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ระบุว่า บาทหลวงปาตริซิโอ อัลเฟรโด ซานเชซ โมลินารี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่โบสถ์เปร์เปตูโอ โซกอร์โร ในเมืองกวายากิล ทางตอนใต้ของเอกวาดอร์
           
           จากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ เผยให้เห็นบาทหลวงซานเชซกำลังนำพิธีมิสซา ก่อนที่ไม้กางเขนไม้ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนแท่นบูชาด้านหลังจะล้มลงมากระแทกศีรษะของท่าน
           
ไม้กางเขนหล่นทับบาทหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Arquidiócesis de Guayaquil

ไม้กางเขนหล่นทับบาทหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Arquidiócesis de Guayaquil

           ทันทีที่เกิดเหตุ ได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากผู้ร่วมพิธี ก่อนที่จะมีหลายคนเข้ามาในเฟรมและรีบวิ่งไปหาบาทหลวง
           
           ต่อมาในวันที่ 18 ตุลาคม ทางโบสถ์ได้จัดพิธีรำลึกถึงบาทหลวงซานเชซ นำโดยพระคาร์ดินัลลุยส์ กาเบรรา อาร์ชบิชอปแห่งกวายากิล ขณะที่แถลงการณ์ของอัครสังฆมณฑลระบุว่า "เราขอขอบคุณสำหรับคำอาลัยจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับคำภาวนาของทุกท่านเพื่อให้ดวงวิญญาณของปาตริซิโอ ซานเชซ ได้พักผ่อนชั่วนิรันดร์"

ไม้กางเขนหล่นทับบาทหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Arquidiócesis de Guayaquil

ไม้กางเขนหล่นทับบาทหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Arquidiócesis de Guayaquil

ขอบคุณข้อมูลจาก ABC7 News

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สลด ไม้กางเขนล้มฟาดบาทหลวง เสียชีวิตขณะทำพิธี กลายเป็นภาพช็อกกลางไลฟ์ โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2569 เวลา 16:00:15 2,122 อ่าน
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