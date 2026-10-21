หญิงกุมขมับ ผดส. ข้าง ๆ ร้องไห้ 3 ชม. ฝันร้ายบนเครื่องบินของแท้ งานนี้ใครผิด

บล็อกเกอร์เล่าประสบการณ์สุดอึ้งบนเที่ยวบินยาว เจอคนข้าง ๆ ร้องไห้ 3 ชั่วโมง พอรู้เหตุผลชาวเน็ตเลือกข้างได้ทันที อยู่ทีมใคร
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ news.com.au รายงานเรื่องราวไวรัลจากผู้ใช้อินสตาแกรม @tomiko.harvey หรือ โทมิโก ฮาร์วีย์ บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา ที่โพสต์คลิปเล่าประสบการณ์ชวนปวดหัวบนเที่ยวบิน ขณะบินต่อเครื่องจากอิสตันบูล ประเทศตุรกี ไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งใช้เวลาบินนานกว่า 10 ชั่วโมง
ภาพจาก Instagram @tomiko.harvey
โทมิโก เล่าว่า ขณะนั้นเธอกำลังเดินทางกลับบ้านจากคาซัคสถาน เนื่องจากคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิต แต่ระหว่างเที่ยวบิน มีผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งมาขอแลกที่นั่งกับเธอ เพื่อให้ตัวเองได้นั่งริมทางเดิน ส่วนเธอย้ายไปนั่งตรงกลางแทน โดยอ้างว่าจะได้นั่งข้างสามีตลอดเที่ยวบิน
แต่บล็อกเกอร์ปฏิเสธ หลังจากนั้นหญิงคนข้างง ๆ ก็ร้องไห้ยาว บีบน้ำตาไม่หยุดถึง 3 ชั่วโมง จนเธออดถามไม่ได้ว่ามีคนในครอบครัวตายเหรอ ทว่าคำตอบที่ได้กลับทำเอาอึ้ง
ภาพจาก Instagram @tomiko.harvey
"หล่อนบอกว่าไม่มีใครตาย เธอแค่คิดถึงสามี และไม่รู้จะเอาหัวไปซบไหล่ใคร" โทมิโก เล่า
ที่พีคกว่านั้นคือ สามีของหญิงคนนี้นั่งอยู่ถัดขึ้นไปเพียง 2 แถว ในที่นั่งตรงกลาง สวมหูฟังและหลับสบายอย่างสงบตลอดเที่ยวบิน
เมื่อเครื่องลงจอด โทมิโกยังหันไปพูดกับอีกฝ่ายว่า "เก่งมากนะ ดูสิ รอดมาได้โดยไม่มีสามีตั้ง 10 ชั่วโมงแหน่ะ" ก่อนจะแซวตัวเองทิ้งท้ายว่า คงต้องกลับไปทบทวนชีวิตแต่งงาน เพราะดูเหมือนเธอจะรักสามีไม่มากพอ
โทมิโกะยังตั้งคำถามด้วยว่า การที่เธอไม่ยอมแลกที่นั่งบนเครื่องบินด้วน นับว่าเสียมารยาทหรือไม่ พร้อมชี้ว่า ถ้า 2 คนนั้นอยากนั่งด้วยกัน ก็ควรจะจองด้วยกัน ไม่ก็จ่ายเงินเลือกที่นั่งซะ
ภาพจาก Instagram @tomiko.harvey
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลที่เรียกคอมเมนต์สนั่น โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้าข้างฝั่งบล็อกเกอร์ บ้างก็แซวว่า "ร้องไห้ 3 ชั่วโมง คุณยังทนไม่แจ้งลูกเรือให้ย้ายยัยนั่นไปได้ คุณใจดีกว่าฉันอีก" และ "อยู่บนเที่ยวบิน 10 ชั่วโมงโดยไม่มีสามีไม่ได้ แต่ก็ไม่ยอมจ่ายเงินเลือกที่นั่งด้วยกัน"
ขณะที่บางคนก็แซวไปถึงฝ่ายสามีที่หลับสบายว่า "พลิกล็อก สามีเป็นคนจองตั๋วและเลือกที่นั่งเอง ผู้ชายคนนั้นต้องการพักบ้าง", "เขาเลือกความสงบ"
อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่มองว่าโทมิโกใจร้ายเกินไป โดยตั้งคำถามว่า "ทำไมต้องใจร้ายขนาดนั้น ในเมื่อเขาขอดี ๆ"
ว่าแต่ถ้าเธอคุณจะทำยังไ จะยอมแลกที่นั่งไหมหากตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ?
ภาพจาก Instagram @tomiko.harvey
ภาพจาก Instagram @tomiko.harvey
ขอบคุณข้อมูลจาก news.com.au