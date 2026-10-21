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เชียงใหม่ เปิดตัวรถโดยสารใหม่ ชมภาพชัด ๆ ทั้งในและนอก ใช้สัญจรในเมือง พีคสุดกริ่งในรถ

          เมืองเชียงใหม่ เปิดตัวรถโดยสารใหม่ ใช้สัญจรในเมือง พลังงานสะอาด สวยงาม มีเสน่ห์ในภาคเหนือ


เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR Chiangmai สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

          วันที่ 21 ตุลาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ที่ จ.เชียงใหม่ มีการทดสอบนั่งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในเขตเมือง ทั้งสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ผลักดันจังหวัดเป็นเมืองอัจฉริยะและท่องเที่ยวต่อไป

          ขณะเดียวกัน ตัวรถที่เห็นนั้น เป็นสีเขียว ตกแต่งเป็นลวดลายโบราณ ยิ่งทำให้ดูน่านั่ง มีเสน่ห์ความเป็นภาคเหนืออย่างเปี่ยมล้น


          ส่วนข้างในก็มีเบาะนั่งสีครีม ดูสะอาดสะอ้าน ถ้าจะลงจากรถ เพียงแค่สั่นกระดิ่ง รถก็จะจอดตามป้าย ไม่ใช่เสียงออดแบบรถเมล์สมัยใหม่



เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR Chiangmai สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR Chiangmai สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่


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เชียงใหม่ เปิดตัวรถโดยสารใหม่ ชมภาพชัด ๆ ทั้งในและนอก ใช้สัญจรในเมือง พีคสุดกริ่งในรถ โพสต์เมื่อ 21 ตุลาคม 2569 เวลา 19:37:58 8,549 อ่าน
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