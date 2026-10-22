ครูศูนย์เด็กเล็กใจกล้า เจอตัวการป่วนห้องเรียน ลงมือเองไม่ถอย ชาวเน็ตแห่ชื่นชม

ครูศูนย์เด็กเล็ก โชว์ความกล้าจับงูมือเปล่า เผยแล้วงูอะไร เล่าเหตุการณ์เช้าวันนั้น เอะใจจากสภาพของในห้อง จนเจอตัวการ รีบจับงูก่อนเด็กเข้ามา ชาวเน็ตชื่นชม
ภาพที่เห็นคือคุณครูในชุดข้าราชการยืนเท้าเปล่า มือหนึ่งจับหัวงู อีกมือจับลำตัวที่ยาวเกือบเท่าช่วงแขน สีหน้านิ่งไม่หวั่น งานนี้มีคอมเมนต์มากมายชื่นชมความใจกล้า โดยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "คุณครูเก่งมาก" พร้อมให้ข้อมูลว่าคุณครูท่านนี้คือ ครูวันเพ็ญ ซึ่งมักจะคอยดูแลจัดการเรื่องทุกอย่างภายในศูนย์ฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหม่ม โพธิ์ดำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหม่ม โพธิ์ดำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหม่ม โพธิ์ดำ
คุณครูวันเพ็ญยังฝากเตือนว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาว สภาพอากาศชื้น อาจทำให้งูเลื้อยเข้ามาหลบตามซอกมุมหรืออาคารต่าง ๆ จึงขอให้ครูและผู้ปกครองหมั่นตรวจตราพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่เด็ก ๆ ใช้งาน
พร้อมกันนั้นยังย้ำว่าหากเจองูไม่ควรเข้าไปจับเอง เพราะอาจเป็นงูมีพิษ ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้และอุปกรณ์ที่เหมาะสมเข้าดำเนินการ
สร้างความฮือฮา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก แหม่ม โพธิ์ดำ โพสต์ลงกลุ่ม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เผยภาพนาทีคุณครู ศพด. ใจกล้าจับงูสู้เพื่อนักเรียน โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ภาพที่เห็นคือคุณครูในชุดข้าราชการยืนเท้าเปล่า มือหนึ่งจับหัวงู อีกมือจับลำตัวที่ยาวเกือบเท่าช่วงแขน สีหน้านิ่งไม่หวั่น งานนี้มีคอมเมนต์มากมายชื่นชมความใจกล้า โดยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "คุณครูเก่งมาก" พร้อมให้ข้อมูลว่าคุณครูท่านนี้คือ ครูวันเพ็ญ ซึ่งมักจะคอยดูแลจัดการเรื่องทุกอย่างภายในศูนย์ฯ
ต่อมา โหนกระแส รายงานว่า ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า พบกับ นางวันเพ็ญ สงเคราะห์สุข ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า ซึ่งเปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้า ระหว่างที่ครูกำลังเดินเข้าห้องเรียน พบข้าวของในห้องกระจัดกระจาย ทั้งที่ห้องถูกล็อกจากด้านนอก ตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะเป็นหนู จึงค้นหาดู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหม่ม โพธิ์ดำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหม่ม โพธิ์ดำ
กระทั่งมาถึงใต้โต๊ะที่ปูผ้าคลุมเอาไว้ เมื่อเอาไม้แหย่เข้าไปและพบว่ามีงูขนาดใหญ่ ตนก็มือไม้อ่อน ตื่นตกใจและกลัว จึงประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโหรา ให้เข้ามาช่วยเหลือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหม่ม โพธิ์ดำ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับงู คุณครูได้เข้าช่วยด้วย โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์จับงูไว้ได้แล้ว และทราบว่าเป็นงูสิงที่ไม่มีพิษ คุณครูจึงนำงูออกจากห้องเรียนใส่กระสอบ ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เคราะห์ดีที่เด็กนักเรียนยังไม่ได้เข้าไปในห้องเรียนดังกล่าว จึงไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย
คุณครูวันเพ็ญยังฝากเตือนว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาว สภาพอากาศชื้น อาจทำให้งูเลื้อยเข้ามาหลบตามซอกมุมหรืออาคารต่าง ๆ จึงขอให้ครูและผู้ปกครองหมั่นตรวจตราพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่เด็ก ๆ ใช้งาน
พร้อมกันนั้นยังย้ำว่าหากเจองูไม่ควรเข้าไปจับเอง เพราะอาจเป็นงูมีพิษ ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้และอุปกรณ์ที่เหมาะสมเข้าดำเนินการ
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส