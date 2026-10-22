พระโพสต์ภาพ งูปริศนาโผล่ในอาคารเรียนเณร ก่อนเฉลยพีค ที่เห็นมีกี่ตัวกันแน่ !?

พระโพสต์ภาพงูปริศนาโผล่อาคารเรียนเณร คนช่วยเฉลยเป็นงูอะไรกันแน่ อันตรายไหม ก่อนตอบแล้วสรุปในภาพมีกี่ตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Frost Suttikun Pummok
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Frost Suttikun Pummok โพสต์ภาพงูลงในกลุ่ม "นี่ตัวอะไร" หลังพบว่างูปริศนาดังกล่าวเข้ามาภายในอาคารเรียนของเณร พร้อมสอบถามสมาชิกว่าเป็นงูชนิดใด และมีอันตรายหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Frost Suttikun Pummok
โดยเจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า "ยี่ห้อไหนครับโยม น้องเข้ามาอาคารเรียนของเณร กลัวน้องเณรไปแกล้งเค้าครับ กำแพงเพชร"
ต่อมามีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและช่วยกันระบุชนิดของงู ขณะที่หลายคนให้ความสนใจกับความยาวของงูที่เห็นในภาพ
หนึ่งในความคิดเห็นระบุว่า ในภาพคือ งูทางมะพร้าว นิสัยดุ ห้าว เมื่อสู้ไม่ได้ก็แกล้งตาย ไม่มีพิษ
เมื่อถามว่าในภาพมีงูกี่ตัว เพราะในภาพนั้นเห็นเพียงงูที่ลำตัวยาวและขดอยู่บริเวณสายไฟและมุมอาคาร จนดูคล้ายมีงูมากกว่า 1 ตัว ซึ่งเจ้าของโพสต์เฉลยว่า "มีตัวเดียวครับแต่น้อนยาวมาก"เรียกเสียงฮือฮาจากคนที่เข้ามาดูโพสต์ไม่น้อย