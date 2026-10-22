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พระโพสต์ภาพ งูปริศนาโผล่ในอาคารเรียนเณร ก่อนเฉลยพีค ที่เห็นมีกี่ตัวกันแน่ !?

          พระโพสต์ภาพงูปริศนาโผล่อาคารเรียนเณร คนช่วยเฉลยเป็นงูอะไรกันแน่ อันตรายไหม ก่อนตอบแล้วสรุปในภาพมีกี่ตัว

งูโผล่อาคารเรียนเณร

          วันที่ 20 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Frost Suttikun Pummok โพสต์ภาพงูลงในกลุ่ม "นี่ตัวอะไร" หลังพบว่างูปริศนาดังกล่าวเข้ามาภายในอาคารเรียนของเณร พร้อมสอบถามสมาชิกว่าเป็นงูชนิดใด และมีอันตรายหรือไม่

งูโผล่อาคารเรียนเณร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Frost Suttikun Pummok

          โดยเจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า "ยี่ห้อไหนครับโยม น้องเข้ามาอาคารเรียนของเณร กลัวน้องเณรไปแกล้งเค้าครับ กำแพงเพชร" 

          ต่อมามีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและช่วยกันระบุชนิดของงู ขณะที่หลายคนให้ความสนใจกับความยาวของงูที่เห็นในภาพ

งูโผล่อาคารเรียนเณร

งูโผล่อาคารเรียนเณร

          หนึ่งในความคิดเห็นระบุว่า ในภาพคือ งูทางมะพร้าว นิสัยดุ ห้าว เมื่อสู้ไม่ได้ก็แกล้งตาย ไม่มีพิษ 

งูโผล่อาคารเรียนเณร

          เมื่อถามว่าในภาพมีงูกี่ตัว เพราะในภาพนั้นเห็นเพียงงูที่ลำตัวยาวและขดอยู่บริเวณสายไฟและมุมอาคาร จนดูคล้ายมีงูมากกว่า 1 ตัว ซึ่งเจ้าของโพสต์เฉลยว่า "มีตัวเดียวครับแต่น้อนยาวมาก"เรียกเสียงฮือฮาจากคนที่เข้ามาดูโพสต์ไม่น้อย
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พระโพสต์ภาพ งูปริศนาโผล่ในอาคารเรียนเณร ก่อนเฉลยพีค ที่เห็นมีกี่ตัวกันแน่ !? โพสต์เมื่อ 22 ตุลาคม 2569 เวลา 10:47:01 1,024 อ่าน
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