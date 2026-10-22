ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงร่วมขับร้องบทเพลงในงาน The Night by Amazing Thailand Season 2 สร้างความประทับใจแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่ 21 ตุลาคม 2569 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรงาน The Night by Amazing Thailand Season 2: Music in Memory ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นบริเวณลานหน้าอาคารบันเทิง สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงทอดพระเนตรงานและทรงขับร้องบทเพลงไทยและสากลที่ได้รับความนิยมจากหลากหลายยุคสมัยให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ทั้งบทเพลงไพเราะที่คุ้นเคยและบทเพลงจังหวะสนุกสนาน รวมถึงเพลง "จีบโลด ยังโสดอยู่" ซึ่งเป็นผลงานเพลงของพระองค์ท่าน นับเป็นโอกาสอันพิเศษที่สร้างความปลื้มปีติและความประทับใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา