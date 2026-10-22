HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงร่วมขับร้องเพลง จีบโลด ยังโสดอยู่ ณ สวนลุมฯ

          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงร่วมขับร้องบทเพลงในงาน The Night by Amazing Thailand Season 2 สร้างความประทับใจแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

          วันที่ 21 ตุลาคม 2569 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรงาน The Night by Amazing Thailand Season 2: Music in Memory ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นบริเวณลานหน้าอาคารบันเทิง สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงทอดพระเนตรงานและทรงขับร้องบทเพลงไทยและสากลที่ได้รับความนิยมจากหลากหลายยุคสมัยให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ทั้งบทเพลงไพเราะที่คุ้นเคยและบทเพลงจังหวะสนุกสนาน รวมถึงเพลง "จีบโลด ยังโสดอยู่" ซึ่งเป็นผลงานเพลงของพระองค์ท่าน นับเป็นโอกาสอันพิเศษที่สร้างความปลื้มปีติและความประทับใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงร่วมขับร้องเพลง จีบโลด ยังโสดอยู่ ณ สวนลุมฯ อัปเดตล่าสุด 22 ตุลาคม 2569 เวลา 14:35:04 9,658 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัวขาว บัญชาเมฆ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว วันหยุดตุลาคม 2569 เงินเยียวยาน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี งานแต่งโอ๋ ภัคจีรา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 วันสำคัญ 2569 นาคี 3 ราคาน้ำมันล่าสุด เงินเยียวยาน้ำท่วม งานฮาโลวีน 2026 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 แต้ว ณฐพร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย