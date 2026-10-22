เปิด 10 ประเทศการศึกษาดีที่สุดในโลก คนจบมหาวิทยาลัยมากสุด เอเชียติดกี่ประเทศ

เปิดอันดับ 10 ประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก วัดจากสัดส่วนคนวัยทำงานที่จบอุดมศึกษา แคนาดาคว้าอันดับ 1 ส่วนไทย ติดโผไหม ?
พบว่าประเทศที่ได้อันดับ 1 คือ แคนาดา โดยมีผู้ใหญ่วัยทำงานที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยสูงถึง 64% หรือราว 13.7 ล้านคน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแคนาดามีระบบวิทยาลัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรสูงกว่ามัธยมปลายแต่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยผู้ใหญ่ชาวแคนาดา 25% มีวุฒิสูงสุดเป็นอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ขณะที่อีก 39% จบปริญญาตรีขึ้นไป
ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแคนาดายกให้ระบบวิทยาลัยและกลุ่มผู้อพยพที่มีการศึกษาสูง เป็นปัจจัยที่ทำให้แคนาดาขึ้นมาอยู่อันดับต้น ๆ
อย่างไรก็ตาม หากนับเป็นจำนวนคน อันดับจะเปลี่ยนไปทันที เพราะประเทศที่มีคนจบระดับอุดมศึกษามากที่สุดคือ จีน 152.4 ล้านคน ตามด้วยอินเดีย 119.2 ล้านคน และสหรัฐอเมริกา 93 ล้านคน ซึ่ง 3 ประเทศนี้รวมกันคิดเป็น 56% ของคนจบระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 647.1 ล้านคน ใน 47 ประเทศ
ขณะที่แคนาดาแม้จะได้อันดับ 1 ด้านสัดส่วน แต่ถ้านับจำนวนคนจะอยู่อันดับที่ 12
แต่ความร่ำรวยก็ไม่ได้บอกทุกอย่าง เช่น อิตาลี กับ สหราชอาณาจักร มีรายได้ต่อหัวใกล้เคียงกัน แต่ผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรจบระดับอุดมศึกษาถึง 55% ขณะที่อิตาลีมีเพียง 22% ส่วนเยอรมนี และออสเตรีย ก็อยู่ต่ำกว่าญี่ปุ่นมาก แม้จะมีรายได้ต่อหัวสูงกว่า เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีระบบฝึกงานสายอาชีพที่แข็งแกร่ง ผลิตแรงงานฝีมือได้โดยไม่ต้องจบมหาวิทยาลัย
10 อันดับ ประเทศที่มีคนจบอุดมศึกษามากที่สุดในโลก
สำหรับทวีปเอเชีย มีประเทศติด 10 อันดับแรกถึง 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอิสราเอล โดยญี่ปุ่นมีจำนวนคนจบระดับอุดมศึกษา 35.1 ล้านคน มากกว่าเยอรมนีและฝรั่งเศสรวมกัน (30.4 ล้านคน) ขณะที่จีนและอินเดีย แม้จะมีจำนวนคนจบระดับอุดมศึกษามากที่สุดในโลก แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียง 18% และ 16% ของประชากรวัยทำงานเท่านั้น
ส่วนประเทศไทยไม่อยู่ในอันดับ 47 ประเทศที่มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้
วันที่ 19 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ Visual Capitalist เผยข้อมูลการจัดอันดับ ประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก ตามสัดส่วนประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงาน Education at a Glance 2026 ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ปี 2025 หรือปีล่าสุดที่มีข้อมูล ร่วมกับตัวเลขประมาณการประชากรจากสหประชาชาติ (UN) เก็บตัวอย่างจากกลุ่มคนอายุ 25-64 ปี ใน 47 ประเทศ ครอบคลุมวุฒิการศึกษาตั้งแต่อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ไปจนถึงปริญญาเอก ส่วนจีนซึ่งไม่อยู่ในฐานข้อมูลของ OECD ใช้ตัวเลขจากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน
พบว่าประเทศที่ได้อันดับ 1 คือ แคนาดา โดยมีผู้ใหญ่วัยทำงานที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยสูงถึง 64% หรือราว 13.7 ล้านคน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแคนาดามีระบบวิทยาลัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรสูงกว่ามัธยมปลายแต่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยผู้ใหญ่ชาวแคนาดา 25% มีวุฒิสูงสุดเป็นอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ขณะที่อีก 39% จบปริญญาตรีขึ้นไป
ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแคนาดายกให้ระบบวิทยาลัยและกลุ่มผู้อพยพที่มีการศึกษาสูง เป็นปัจจัยที่ทำให้แคนาดาขึ้นมาอยู่อันดับต้น ๆ
อย่างไรก็ตาม หากนับเป็นจำนวนคน อันดับจะเปลี่ยนไปทันที เพราะประเทศที่มีคนจบระดับอุดมศึกษามากที่สุดคือ จีน 152.4 ล้านคน ตามด้วยอินเดีย 119.2 ล้านคน และสหรัฐอเมริกา 93 ล้านคน ซึ่ง 3 ประเทศนี้รวมกันคิดเป็น 56% ของคนจบระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 647.1 ล้านคน ใน 47 ประเทศ
ขณะที่แคนาดาแม้จะได้อันดับ 1 ด้านสัดส่วน แต่ถ้านับจำนวนคนจะอยู่อันดับที่ 12
รายงานยังชี้ว่า ประเทศที่ร่ำรวยกว่ามักมีสัดส่วนคนจบระดับอุดมศึกษาสูงกว่า โดยทั้ง 9 ประเทศในการจัดอันดับที่มีรายได้ต่อหัว (GDP per capita) ต่ำกว่า 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.1 ล้านบาท) ล้วนมีสัดส่วนคนจบระดับอุดมศึกษาไม่ถึง 30%
แต่ความร่ำรวยก็ไม่ได้บอกทุกอย่าง เช่น อิตาลี กับ สหราชอาณาจักร มีรายได้ต่อหัวใกล้เคียงกัน แต่ผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรจบระดับอุดมศึกษาถึง 55% ขณะที่อิตาลีมีเพียง 22% ส่วนเยอรมนี และออสเตรีย ก็อยู่ต่ำกว่าญี่ปุ่นมาก แม้จะมีรายได้ต่อหัวสูงกว่า เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีระบบฝึกงานสายอาชีพที่แข็งแกร่ง ผลิตแรงงานฝีมือได้โดยไม่ต้องจบมหาวิทยาลัย
10 อันดับ ประเทศที่มีคนจบอุดมศึกษามากที่สุดในโลก
1. แคนาดา 64% (13.7 ล้านคน)
2. ไอร์แลนด์ 59% (1.6 ล้านคน)
3. ญี่ปุ่น 58% (35.1 ล้านคน)
4. เกาหลีใต้ 58% (18 ล้านคน)
5. สหราชอาณาจักร 55% (19.6 ล้านคน)
6. ลักเซมเบิร์ก 55% (2 แสนคน)
7. ออสเตรเลีย 54% (7.6 ล้านคน)
8. สหรัฐอเมริกา 52% (93 ล้านคน)
9. สวีเดน 51% (2.7 ล้านคน)10. อิสราเอล 51% (2.2 ล้านคน)
สำหรับทวีปเอเชีย มีประเทศติด 10 อันดับแรกถึง 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอิสราเอล โดยญี่ปุ่นมีจำนวนคนจบระดับอุดมศึกษา 35.1 ล้านคน มากกว่าเยอรมนีและฝรั่งเศสรวมกัน (30.4 ล้านคน) ขณะที่จีนและอินเดีย แม้จะมีจำนวนคนจบระดับอุดมศึกษามากที่สุดในโลก แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียง 18% และ 16% ของประชากรวัยทำงานเท่านั้น
ส่วนประเทศไทยไม่อยู่ในอันดับ 47 ประเทศที่มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Visual Capitalist