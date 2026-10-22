สาวช็อก ลงคลิปคู่หนุ่มดาว TikTok เจอคนเตือน - แฉวีรกรรม โซเชียลขุดเจอคลิปธงแดง

สาวลงคลิปขำ ๆ กับหนุ่มดาว TikTok แต่กลับมีคนเข้ามาคอมเมนต์แฉฝ่ายชาย ปมคุกคามทางเพศ ผู้เสียหายโผล่เพียบ ฝ่ายหญิงถึงกับช็อก ขณะที่ชาวเน็ตขุดคลิปเก่า เจอแต่ละคำพูดธงแดงจ๋า
เป็นกรณีที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ขณะนี้ สำหรับเรื่องราวของสาวรายหนึ่งที่ลงคลิปแนวขำขันกับหนุ่มดาว TikTok แต่กลับมีคนเข้ามาคอมเมนต์แฉฝ่ายชาย เตือนให้ออกห่างหากคบเป็นแฟนกันจริง ๆ โดยอ้างว่าผู้ชายคนนี้เคยมาหลอกไปถ่ายงาน แต่แล้วกลับคุกคามทางเพศบนรถ
ขณะเดียวกันยังมีคนอื่น ๆ ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องถูกหลอกเช่นกัน แถมบางคนยังก่อเหตุบนรถเช่นกัน ทำเอาฝ่ายหญิงเจ้าของคลิปถึงกับช็อก เข้ามาอัปเดตว่าได้รับรู้เรื่องร้องทุกข์ของทุกคนแล้ว ตนเองไม่ได้นิ่งนอนใจ ส่วนความรู้สึกตอนนี้คือเสียใจที่สุดเท่าที่เคยเจอมา และขอบคุณทุกคนที่ให้ข้อมูล
ต่อมาสาวเจ้าของคลิปโพสต์เพิ่มเติมว่า ตนเองก็เพิ่งทราบเหตุการณ์ที่น้อง ๆ ค่อย ๆ ทยอยเข้ามาบอกพร้อม ๆ กับทุกคน ตอนนี้พยายามรวบรวมสติและรับฟังจากทุกฝ่าย พร้อมชี้ว่าตนเองก็ไม่รู้เรื่องมาก่อน ไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลย เสียใจกับสิ่งที่น้อง ๆ เจอมาก และย้ำว่าตนไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกระทำนี้ รวมถึงไม่สนับสนุนเช่นกัน
นอกจากนี้เธอยังโพสต์คลิปกับรถยนต์หรูที่ฝ่ายชายนำไปขับ พร้อมระบุว่า "รถตัวเองที่ได้ขับไม่ถึง 10 ครั้ง กลับต้องไปเป็นฝันร้ายของน้อง ๆ ตั้งใจขึ้นเวร part/full time อดหลับอดนอน เพื่อส่งรถ พอมารับรู้เรื่องพวกนี้เอง แทบไม่อยากจะเข้าไปนั่งอีกเลย"
ขณะที่ล่าสุด หญิงรายนี้เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้นัดหมายเพื่อพูดคุยกับ เอก สายไหมต้องรอด ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคมนี้ และฝากว่าหากมีผู้เสียหายต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อมาอีกครั้งเพื่ออัปเดตข้อมูล พร้อมชี้ว่า "เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ"
โซเชียลขุดคลิปเก่า พูดแต่ละคำธงแดงจ๋า
ทั้งนี้ นอกเหนือจากชาวเน็ตจะให้ความใส่ใจกับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 คนแล้ว หลายคนยังพากันขุดคลิปเก่า ที่ฝ่ายชายทำคอนเทนต์นั่งกินข้าวริมน้ำ พร้อมพูดสรรพคุณตัวเองให้แฟนฟัง ซึ่งหลาย ๆ คนมองว่าเป็นเหมือนการ Gaslighting ที่ฝ่ายชายพยายามปั่นให้แฟนสาวรู้สึกด้อยค่า จนตัวเองเข้ามาควบคุมได้ โดยมีคำพูดธงแดงต่าง ๆ เช่น
"เตงไม่มีทางออกไปจากชีวิตเค้าได้หรอก มันยากมาก ต่อให้เตงออกไปจากเค้า เตงก็ไม่ได้เจอคนที่ดีเท่าเค้า แล้วเตงก็ไม่ได้เจอคนที่เลวเท่าเค้า" และ "แล้วเตงจะหาคนที่มาเทียบเท่าเค้าไม่ได้อะ ถ้ามันหาได้ เตงไปนานละ เค้าต้องมีดีบ้างแหละ ไม่งั้นเตงไม่อยู่ตรงนี้หรอก"
เมื่อถามว่าแล้วถ้าวันนี้เธออยากไป ฝ่ายชายจะให้เธอไปไหน แฟนหนุ่มก็ตอบกลับกวน ๆ กึ่งประชดว่า "ไปดิ ลงไปดิ ลงไปในน้ำเนี่ย" และย้ำว่า "สุดท้ายเตงก็ต้องกลับมาอยู่ดี"
ชายหนุ่มยังพูดต่อว่า ไม่ใช่ว่าแฟนสาวไปไม่รอด แต่สุดท้ายก็ต้องเจอกับคนที่ไม่ได้ต่างจากตัวเองมาก อาจจะต่างกันบางอย่าง แต่ท้ายที่สุดในชีวิตก็ต้องมีดีและเลวปนกันไปแค่นั้น อยู่ที่จะรับข้อไหนได้มากกว่า
"เตงเหมือนกัน ถ้ามันมีใครที่ดีกว่าเตงจริง ๆ เค้าไปนานแล้ว" และยังพูดอีกว่า "เตงดูสภาพเค้าด้วย เค้ามัวไปตามหาคนแสนดี ทั้งที่ตัวเองเหี้ยชิบหาย แล้วเตงคิดว่าใครจะเอาเค้าอะ"
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาก โดยมีชาวเน็ตรู้สึกสงสารฝ่ายหญิง เพราะหากสิ่งที่ถูกออกมาแฉเป็นความจริง เท่ากับเธอถูกแฟนหนุ่มนอกไป ไปก่อเหตุหลอกผู้หญิงคนอื่นมานานหลายปี และมีผู้เสียหายจำนวนหลายคน