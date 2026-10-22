จับตาปลายปีนี้ ไทยเตรียมเจอ หน้าหนาวที่ไม่หนาว ภาคเหนืออาจอากาศไม่เย็นเท่าเดิม

คาดการณ์สภาพอากาศปลายปี 2569 ไทยอาจเจอ หน้าหนาวที่ไม่หนาว คาดอุณหภูมิสูงกว่าปกติ แม้กระทั่งภาคเหนือ ก็มีแนวโน้มอากาศไม่เย็นเท่าเดิม
วันที่ 22 ตุลาคม 2569 รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ออกมาคาดการณ์ถึงสภาพอากาศช่วงหน้าหนาวช่วงปลายปี 2569 หลังจากที่หลายคนจับตาว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อใด และสภาพอากาศในปีนี้จะหนาวเย็นมากน้อยแค่ไหน
รศ.ดร.เสรี ระบุว่า ลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวปีนี้อาจเป็นลักษณะ "หนาวที่ไม่หนาว" เนื่องจากอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงกว่าปกติ
อุณหภูมิสูงขึ้น ภาคเหนืออาจไม่หนาวเท่าเดิม
รศ.ดร.เสรี ระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูหนาวอาจสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.6-1.6 องศาเซลเซียส ส่งผลให้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสกับอากาศหนาวจัดเหมือนที่เคยเกิดขึ้น
ไม่เว้นแม้แต่ พื้นที่ทางภาคเหนือ ซึ่งโดยปกติมีสภาพอากาศหนาวเย็น ก็มีแนวโน้มที่จะไม่หนาวเย็นเท่าเดิม
เตือนรับมือ ร้อน-แล้ง ก่อนสลับเป็นฝนหนัก
นอกจากประเด็นอากาศหนาวที่อาจไม่หนาวตามที่คาดการณ์แล้ว ยังมีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของปี มีแนวโน้มเผชิญกับสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งอย่างมาก
จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน สภาพอากาศมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝน โดยอาจเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ หลังจากผ่านช่วงวิกฤตภัยแล้งมาแล้ว จึงต้องเตรียมรับมือกับความเสี่ยงจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหน้า
ความร้อนสะสม เพิ่มความชื้น ก่อนเข้าสู่ช่วงฝน
ปัจจัยสำคัญที่ถูกกล่าวถึงคืออิทธิพลของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญ ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิและความร้อนเกิดการสะสม และขัดขวางการเกิดความเย็นตามฤดูกาล
เมื่ออากาศมีความร้อนสูงขึ้น ปริมาณความชื้นและไอน้ำในอากาศก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหลังกลางปีหน้า จึงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากช่วงร้อนและแล้งไปสู่ช่วงฝนตกหนัก
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