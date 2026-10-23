นักสู้สาว เจอคู่แข่งทำหลุดกลางเวที แม้แพ้แต่กลับดังไม่หยุด แถมสปอนเซอร์เข้าสุดพีค

นักสู้ MMA สาวเจอจังหวะเหลุดกลางไฟต์ ก่อนจบที่แพ้ TKO แต่เซอร์ไพรส์ เมื่อสปอนเซอร์ใหญ่เข้ามาสนับสนุน ล่าสุดอวดรายได้ทะลุ 16 ล้าน
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ NYPost รายงานว่า วงการต่อสู้เกิดเรื่องไม่คาดคิด เมื่อ ลูเซโร อาคอสต้า (Lucero Acosta) นักสู้ MMA สาวชาวเม็กซิโก เผชิญกับจังหวะหลุดขณะกำลังดวลกับคู่แข่งผ่านการถ่ายทอดสด แต่แม้แมตช์นั้นของเธอจะจบด้วยความพ่ายแพ้ แต่สุดท้ายมันกลับตามมาซึ่งโอกาสและรายได้มหาศาล
ภาพจาก Instagram loba_acosta_
ลูเซโร หรือเจ้าของฉายา La Loba ลงแข่งขันบนเวที PFL ที่ชิคาโกเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา เจ้าตัวขึ้นเวทีดวลกับ พบกับ แชนนอน คล้าก (Shannon Clark) อย่างดุเดือด
แต่จังหวะไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นช่วงท้ายของไฟต์ เมื่อ แชนนอน จับ ลูเซโร กดลงกับพื้นจนเสื้อของเธอขยับ และเผยให้เห็นหน้าอกของสาวเม็กซิกันต่อหน้ากล้องถ่ายทอดสด แต่การแข่งขันยังดำเนินต่อ และเธอพ่ายคู่แข่งไปแบบ TKO
ภาพจาก Instagram loba_acosta_
แม้พ่ายไฟต์ แต่ได้เงินเพิ่มจาก OnlyFans
หลังการแข่งขัน ลูเซโร ซึ่งมีผู้ติดตาม อินสตาแกรม ราว 503,000 คน โพสต์ว่าได้รับเงินเพิ่มเติมจาก OnlyFans แพลตฟอร์มคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่ ที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการให้กับเธอแบบไม่ทันตั้งตัวหลังจังหวะหลุดของเธอกลายเป็นไวรัล
ภาพจาก Instagram loba_acosta_
ต่อมา ลูเซโร ยังโพสต์ตัวเลข 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (16.84 ล้านบาท) ผ่านสตอรี่อินสตาแกรม จนทำเอาผู้ติดตามถึงกับตาลุกวาวกับมูลค่ารายได้ที่เธอได้รับหลังเกิดชอตหลุดกลางเวทีไปเพียงไม่กี่วัน
ก่อนหน้านี้ ลูเซโร อาคอสต้า ใช้เวลาส่วนใหญ่ในเส้นทางอาชีพกับ รายการ Combate Global แต่ดูเหมือนว่าดีกรีความฮอตของเธอนั้นมักจะตีคู่มาพร้อมผลงาน โดยเฉพาะคลิปการฝึกซ้อมใต้น้ำในชุดบิกินีที่เคยโด่งดังมาแล้ว
ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ ส่งผลให้ ลูเซโร อาคอสต้า หยุดสถิติชนะต่อเนื่องไว้ที่ 4 ไฟต์ ปัจจุบันสถิติ MMA ระดับอาชีพของเธออยู่ที่ ชนะ 6 แพ้ 3
ภาพจาก Instagram loba_acosta_
ภาพจาก Instagram loba_acosta_
ภาพจาก Instagram loba_acosta_