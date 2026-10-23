เบื้องหลัง ทไวไลท์โชว์ ของ ต๋อย ไตรภพ ในมุมที่คนไม่รู้ ที่มาของ…มิสเตอร์อวย ?

ต๋อย ไตรภพ กับอีกมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน เบื้องหลังรายการ ทไวไลท์โชว์ เมื่อเจอบางชอตที่คิดว่าจะกลายเป็นประเด็น สั่งตัดทันที รายการนี้คือคนดี ถึงได้โดนคนว่าเป็น "มิสเตอร์อวย"
เรียกว่าเป็นการเจอกันของ "รุ่นใหญ่" ที่แฟน ๆ จับตามองไม่น้อย กับการที่ ต๋อย ไตรภพ พิธีกรในตำนาน มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ของผู้ประกาศข่าวในตำนาน สรยุทธ สุทัศนะจินดา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2569 พร้อมเปิดใจในหลาย ๆ เรื่องที่กำลังเป็นประเด็น หลังตัดสินใจเบรกงานรายการทีวี หันมาโฟกัสที่ออนไลน์แทน
โดยมีช่วงหนึ่งในรายการ พี่ยุทธ สรยุทธ ได้ย้อนเล่าถึงการเคยไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ ทไวไลท์โชว์ ของ "พี่ต๋อย" กับความมองคนในแง่บวกว่า "พี่ต๋อยเนี่ย แกมีความมองคนในแง่บวก บางอย่างที่ผมพูดไม่ดี แกมาบอกผมนะ ว่า เฮ้ย ยุทธ ตัดตรงนี้อออก บางทีที่ผมพูด แล้วแกรู้สึกว่าไม่เหมาะ สรยุทธ ตัดตรงนี้ออก เพราะรายการนี้คือคนดี"
ทางด้าน พี่ต๋อย ไตรภพ ก็เล่าต่อว่า "คืออัดเทปกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วผมรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูด เรื่องนี้อย่างนี้ไม่ดี เรื่องอะไรไปสร้างข้อสงสัย หรือข้ออะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ผมไม่ชอบ ผมก็ไปบอกเขา ผมเอาออกนะ... มันเรื่องอะไร คนดี ๆ คนนึง แล้วจะต้องมา... (เกิดประเด็น) เพื่ออะไร นั่นแหละ ผมถึงเป็น "มิสเตอร์อวย" ไง"
เป็นอีกหนึ่งมุมที่หลายคนไม่เคยรู้ (และอาจจะเกิดไม่ทัน) แต่ก็เป็นเครื่องการันตีเลยว่า "ต๋อย ไตรภพ" คือหนึ่งในตำนานของวงการทีวีอย่างแท้จริง
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว