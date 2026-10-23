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เบื้องหลัง ทไวไลท์โชว์ ของ ต๋อย ไตรภพ ในมุมที่คนไม่รู้ ที่มาของ…มิสเตอร์อวย ?

          ต๋อย ไตรภพ กับอีกมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน เบื้องหลังรายการ ทไวไลท์โชว์ เมื่อเจอบางชอตที่คิดว่าจะกลายเป็นประเด็น สั่งตัดทันที รายการนี้คือคนดี ถึงได้โดนคนว่าเป็น "มิสเตอร์อวย"

เบื้องหลัง ทไวไลท์โชว์ ของ ต๋อย ไตรภพ ในมุมที่คนไม่รู้ ที่มาของ…มิสเตอร์อวย ?

เบื้องหลัง ทไวไลท์โชว์ ของ ต๋อย ไตรภพ ในมุมที่คนไม่รู้ ที่มาของ…มิสเตอร์อวย ?

          เรียกว่าเป็นการเจอกันของ "รุ่นใหญ่" ที่แฟน ๆ จับตามองไม่น้อย กับการที่ ต๋อย ไตรภพ พิธีกรในตำนาน มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ของผู้ประกาศข่าวในตำนาน สรยุทธ สุทัศนะจินดา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2569 พร้อมเปิดใจในหลาย ๆ เรื่องที่กำลังเป็นประเด็น หลังตัดสินใจเบรกงานรายการทีวี หันมาโฟกัสที่ออนไลน์แทน

เบื้องหลัง ทไวไลท์โชว์ ของ ต๋อย ไตรภพ ในมุมที่คนไม่รู้ ที่มาของ…มิสเตอร์อวย ?


          โดยมีช่วงหนึ่งในรายการ พี่ยุทธ สรยุทธ ได้ย้อนเล่าถึงการเคยไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ ทไวไลท์โชว์ ของ "พี่ต๋อย" กับความมองคนในแง่บวกว่า "พี่ต๋อยเนี่ย แกมีความมองคนในแง่บวก บางอย่างที่ผมพูดไม่ดี แกมาบอกผมนะ ว่า เฮ้ย ยุทธ ตัดตรงนี้อออก บางทีที่ผมพูด แล้วแกรู้สึกว่าไม่เหมาะ สรยุทธ ตัดตรงนี้ออก เพราะรายการนี้คือคนดี"

เบื้องหลัง ทไวไลท์โชว์ ของ ต๋อย ไตรภพ ในมุมที่คนไม่รู้ ที่มาของ…มิสเตอร์อวย ?
          ทางด้าน พี่ต๋อย ไตรภพ ก็เล่าต่อว่า "คืออัดเทปกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วผมรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูด เรื่องนี้อย่างนี้ไม่ดี เรื่องอะไรไปสร้างข้อสงสัย หรือข้ออะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ผมไม่ชอบ ผมก็ไปบอกเขา ผมเอาออกนะ... มันเรื่องอะไร คนดี ๆ คนนึง แล้วจะต้องมา... (เกิดประเด็น) เพื่ออะไร นั่นแหละ ผมถึงเป็น "มิสเตอร์อวย" ไง"

เบื้องหลัง ทไวไลท์โชว์ ของ ต๋อย ไตรภพ ในมุมที่คนไม่รู้ ที่มาของ…มิสเตอร์อวย ?

          เป็นอีกหนึ่งมุมที่หลายคนไม่เคยรู้ (และอาจจะเกิดไม่ทัน) แต่ก็เป็นเครื่องการันตีเลยว่า "ต๋อย ไตรภพ" คือหนึ่งในตำนานของวงการทีวีอย่างแท้จริง

เบื้องหลัง ทไวไลท์โชว์ ของ ต๋อย ไตรภพ ในมุมที่คนไม่รู้ ที่มาของ…มิสเตอร์อวย ?
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


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เบื้องหลัง ทไวไลท์โชว์ ของ ต๋อย ไตรภพ ในมุมที่คนไม่รู้ ที่มาของ…มิสเตอร์อวย ? อัปเดตล่าสุด 23 ตุลาคม 2569 เวลา 20:26:39 2,902 อ่าน
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