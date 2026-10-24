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รวบชายอิสราเอล Overstay กว่า 5 ปี พบคลิปแอบถ่ายอื้อ ลั่นมีบิ๊กบอสหนุน ขู่ย้าย ตร. ยกชุด
            รวบชายอิสราเอล Overstay กว่า 5 ปี หลอกสาวขึ้นคอนโด - กินเค้ก ก่อนถ่ายแบล็กเมล เจอคลิปแอบถ่ายเพียบ ลั่นมีบิ๊กบอสหนุน ขู่สั่งย้ายตำรวจยกชุด

จับชายอิสราเอล หลอกหญิงแอบถ่าย

            วันที่ 24 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า วานนี้ (23 ตุลาคม) เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.บช.น. และ กก.4 บก.สส.สตม. นำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวาง หลังพบเบาะแสใช้แอปฯ หาคู่ชวนผู้หญิงมาที่ห้อง ให้กินเค้กที่สงสัยว่าผสมยา ก่อนแอบถ่ายขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 รายปฏิเสธข้อกล่าวหา
            
            ผู้ต้องหารายแรกคือ นายโตเมอร์ (สงวนนามสกุล) หรือ "ต้มยำกุ้ง" อายุ 54 ปี สัญชาติอิสราเอล ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรหลังการอนุญาตสิ้นสุดเป็นเวลา 2,095 วัน, ไม่ยอมให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในร่างกาย และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร

จับชายอิสราเอล หลอกหญิงแอบถ่าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
            
            ส่วนรายที่ 2 คือ น.ส.พัฒน์ชนก (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี สัญชาติไทย ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย
            
            เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางได้ ดังนี้
            
            - ยาไอซ์ น้ำหนัก 15 กรัม
            
            - ถุงบรรจุยาไอซ์ 50 ถุง
            
            - เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง
            
            - ขนมเค้ก 1 ถาด ต้องสงสัยว่าผสมยาเสพติด
            
            - โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ซึ่งพบข้อมูลการซื้อขายยาเสพติด และคลิปแอบถ่ายขณะมีเพศสัมพันธ์จำนวนมาก 

            การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก ศอ.ปส.บช.น. ได้รับการประสานจาก ป.ป.ส.กทม. ถึงเบาะแสที่แจ้งผ่านสายด่วน 1386 ว่ามีชายสัญชาติอิสราเอล มีรอยสักลายอินทรีบริเวณต้นแขนซ้าย ใช้แอปพลิเคชันหาคู่ติดต่อหญิงสาว ก่อนชักชวนไปยังห้องพักในคอนโดมิเนียม จากนั้นจะทำเค้กให้ผู้หญิงกิน หลังกินแล้วจะมีอาการวูบวาบและเกิดอารมณ์ทางเพศ ก่อนมีเพศสัมพันธ์และถูกแอบถ่ายคลิปวิดีโอไว้ โดยเค้กดังกล่าวต้องสงสัยว่ามีส่วนผสมของยาเสพติด

จับชายอิสราเอล หลอกหญิงแอบถ่าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
            
            เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวน ทราบว่าชายคนดังกล่าวคือ นายโตเมอร์ และเมื่อประสานข้อมูลกับ กก.4 บก.สส.สตม. ก็พบว่าอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดมาแล้วถึง 2,095 วัน
            
            ชุดสืบสวนติดตามจนพบห้องพักในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวาง และพบว่านายโตเมอร์ไม่ได้ทำงานเป็นกิจจะลักษณะ ส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ในห้องพัก แต่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และมีหญิงสาวเข้าออกห้องพักหลายราย
            
            ระหว่างการจับกุมและขยายผล นายโตเมอร์ปฏิเสธว่ายาไอซ์ที่พบไม่ใช่ของตน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระบุว่าพบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการรับซื้อยาเสพติดมาจำหน่ายต่อ รวมทั้งคลิปแอบถ่ายขณะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวหลายรายบนโซฟาภายในห้องพัก

จับชายอิสราเอล หลอกหญิงแอบถ่าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
            
            นอกจากนี้ นายโตเมอร์ยังกล่าวอ้างว่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยให้ได้รับการปล่อยตัวภายใน 2 ชั่วโมง พร้อมขอชื่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ข่มขู่ว่าจะทำให้ถูกย้ายหรือตกงานกันทั้งชุด และยังกล่าวขู่ฆ่า สารวัตรแจ๊ะ อีกด้วย 
            
            แต่ท้ายที่สุดชุดจับกุมได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


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รวบชายอิสราเอล Overstay กว่า 5 ปี พบคลิปแอบถ่ายอื้อ ลั่นมีบิ๊กบอสหนุน ขู่ย้าย ตร. ยกชุด โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 14:01:30 1,089 อ่าน
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