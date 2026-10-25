ไม่จบง่าย ร้านดังแจ้งความ อินฟลูฯ ขอกินฟรี พบปิดเพจหนี คาดมิจจี้ซื้อเพจมา

เจ้าของร้านแจ้งความแล้ว หลังถูกเพจขอกินฟรีและขู่เก็บค่ารีวิว 2.5 หมื่น ล่าสุดคู่กรณีปิดเพจหนี เจ้าของร้านคาดว่าเป็นมิจฉาชีพที่ซื้อเพจมา แย้มมีเสียงผู้หญิงโทร. มาขอโทษ
จากกรณีดราม่าเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง ออกมาโพสต์คลิประบายความในใจ มีอินฟลูฯ เจ้าของเพจที่มียอดติดตามประมาณ 300,000 คน ส่งข้อความมาขอกินฟรี แลกกับการีวิวอาหาร พอไม่ยินยอมถูกขู่ให้จ่าย 25,000 ไม่อย่างนั้นจะรีวิว 1 ดาวให้ร้านเสียหาย ซึ่งคู่กรณีโทร. มาขอโทษแล้ว และขอไม่ให้เปิดชื่อเพจ
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ล่าสุด (25 ตุลาคม 2569) ช่อง 3 รายงานว่า ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านประกาย บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อพบ นางสาวสโรชา หรือ เค้ก และ นายปฎิพล คู่สามีภรรยาเจ้าของร้าน ซึ่งเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรน้อย แล้ว
เจ้าของร้านยังเผยข้อมูลผ่านรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง 3 ด้วยว่า ในส่วนของการระบุตัวตนผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวนั้น เฟซบุ๊กที่ใช้ส่งข้อความมาใช้ชื่อว่า โซเฟีย ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัว อ้างว่าจะรีวิวผ่านเพจ "ตะลุยกินตะลุยชิม" ซึ่งล่าสุดได้ปิดเพจและช่อง TikTok ไปเป็นที่เรียบร้อย
ภาพจาก TikTok @saro.life
นางสาวสโรชา เผยว่าจากการตรวจสอบด้วยตัวเอง คาดว่าคนที่ทักมา ได้ซื้อเพจที่มียอดผู้ติดตามสูงมา ลักษณะเป็นมิจฉาชีพ
ทั้งนี้ หากทางร้านตกลงให้รีวิว มิจฉาชีพอาจจะได้ในส่วนของ "เงินมัดจำ" เพราะปกติถ้าร้านจ้างอินฟลูฯ มารีวิว จะต้องโอนมัดจำให้อินฟลูฯ ก่อน ตนจึงคาดว่าเป็นลักษณะนั้น
นางสาวสโรชา ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำเพื่อสร้างกระแส ที่ผ่านมาร้านเคยเจอมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบ แต่พอมาเจอรูปแบบนี้รู้สึกว่าเป็นการรีดไถกันเกินไป จึงอัดคลิประบาย และอยากรู้ว่าร้านอาหารร้านอื่น ๆ รับมือเรื่องแบบนี้อย่างไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สโรชา เดวา
หลังลงคลิปไป มีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าเคยเจอแบบเดียวกัน ทางร้านจึงไปแจ้งความไว้แล้ว เพื่อยืนยันว่าไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาเอง และมีหลักฐานกับข้อมูลชัดเจน
ทั้งนี้ หลังคลิปเป็นที่สนใจของผู้คน พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาที่ร้าน อ้างว่าเป็นคนที่ส่งข้อความมา ได้กล่าวขอโทษและขอไม่ให้เปิดชื่อเพจกับตัวตนของตัวเอง
ภาพจาก ช่อง 3
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3