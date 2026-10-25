ผู้เสียหายรวมตัว แฉหนุ่มดาว TikTok หลอกถ่ายโฆษณา บังคับกินตับ แฟนเก่าเจอซุก GPS

กลุ่มผู้เสียหายหญิงรวมตัวเข้าร้องเพจสายไหมต้องรอด แฉหนุ่มดาว TikTok อ้างชวนถ่ายโฆษณาก่อนชักชวนมีเพศสัมพันธ์ ด้านแฟนเก่าเปิดใจ เสียเงินกว่าแสน แถมเจอ GPS ในกระเป๋า
จากกรณีอื้อฉาว พยาบาลสาวลงคลิปแฟนหนุ่ม ก่อนเจอคนเตือนให้ออกห่าง พร้อมแฉวีรกรรมหลอกสาวกินตับบนรถ ซึ่งเป็นรถของแฟนที่นำมาขับ เจ้าตัวอยู่เวรเพื่อหาเงินส่งรถ ได้ขับเองไม่ถึง 10 ครั้ง แต่รถกลับกลายเป็นฝันร้ายของผู้หญิงหลาย ๆ คน ซึ่งเจ้าตัวเตรียมเข้าพบ เอก สายไหมต้องรอด แล้วนั้น
ล่าสุด (24 ตุลาคม 2569) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า กลุ่มผู้เสียหายหญิงได้รวมตัวกันนำหลักฐานเข้าร้องขอความช่วยเหลือจาก นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกหนุ่มดาว TikTok ผู้มีผู้ติดตามหลักแสน อ้างชวนสาวหน้าตาดีไปถ่ายโฆษณา ก่อนใช้กลอุบายชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์
แฟนเก่าเปิดใจ ถูกยืมเงินไม่คืน
นางสาวจินตนา อายุ 26 ปี ซึ่งสถานะตอนนี้ได้เลิกรากับ นายวุฒิ (นามสมมติ) แล้ว เปิดเผยว่า รู้จักกับฝ่ายชายเมื่อปี 2566 ระหว่างไปเดินป่า ฝ่ายชายทำหน้าที่ดูแลลูกทัวร์ แต่กลับเข้ามาสนใจกลุ่มของเธอ หลังจบทริปจึงขอช่องทางติดต่อ และเข้ามาพูดคุยในฐานะพี่ชาย ก่อนความสัมพันธ์จะพัฒนาจนตกลงเป็นแฟนกันเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566
หลังคบกัน ฝ่ายชายขอยืมเงิน 10,000 บาท อ้างว่าธนาคารมีปัญหาและต้องนำเงินไปจ่ายค่าทัวร์เดินป่า ทำให้เธอเริ่มสงสัย เพราะฝ่ายชายเคยโอ้อวดว่าร่ำรวย ต่อมาในปี 2567 เขายังขอให้เธอช่วยผ่อนรถจักรยานยนต์ 1 คัน แต่เธอปฏิเสธเพราะไม่อยากเสียเครดิต จึงให้เงินสดไป 100,000 บาทแทน โดยฝ่ายชายรับปากว่าจะคืน แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินคืน และมารู้ภายหลังว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวถูกนำไปจำนำ
เธอเคยเจอแชตที่ฝ่ายชายคุยกับเพื่อนผู้หญิง และชวนกันไปต่างจังหวัด เมื่อจับได้ ฝ่ายชายก็ตามไปง้อถึงที่ทำงาน และชวนให้เธอไปนั่งเฝ้าตอนเล่นดนตรีสดที่ร้านอาหาร ถ้าปฏิเสธก็จะทะเลาะกัน ทำให้เธอต้องนั่งเฝ้าจนถึงตี 2-3 ทั้งที่เช้าวันรุ่งขึ้นต้องไปทำงาน และเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า ระหว่างที่คบกัน ฝ่ายชายแอบนำรถไปรับส่งนักร้องหญิงถึงบ้านหลายคน
สาว ๆ ทยอยแฉกว่า 20 ราย
หลังคลิปคอนเทนต์ที่ทั้งคู่ทำร่วมกันได้รับความสนใจ ก็มีผู้หญิงมากกว่า 20 ราย ทยอยติดต่อเข้ามาเล่าประสบการณ์ อ้างว่าเคยเจอกับนายวุฒิ ส่วนใหญ่อ้างว่าถูกชวนไปถ่ายแบบหรือถ่ายคอนเทนต์ตามสถานที่ต่าง ๆ ในลักษณะคู่รักหรือฟีลแฟน ก่อนฝ่ายชายจะสัมผัสตัวระหว่างถ่ายจนรู้สึกอึดอัด และพยายามเข้ามาจีบต่อหลังถ่ายเสร็จ
ขณะที่บางรายอ้างว่าถูกหลอกไปถ่ายแบบก่อนถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยมีผู้ที่อ้างว่าถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์เกือบ 10 ราย ซึ่งตลอดที่คบกันมา น.ส.จินตนา ไม่เคยรู้เลยว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้
นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนบางรายยังระบุว่าถูกข่มขู่ไม่ให้ไปแจ้งความ โดยฝ่ายชายอ้างว่ารู้จักตำรวจยศใหญ่และทนายความ มีทะเบียนสมรส พร้อมขู่จะฟ้องร้อง รวมถึงอ้างว่ามีการถ่ายคลิปไว้ และขู่ว่าจะปล่อยคลิป
ผู้ร้องเรียนบางรายยังให้ข้อมูลว่า นายวุฒิอ้างว่าเป็นคนของบริษัทบันเทิงแห่งหนึ่ง รู้จักอินฟลูเอนเซอร์มากมาย และชอบอวดว่ามีฐานะร่ำรวย บางครั้งก็นำเงินสดหรือโทรศัพท์มือถือแบรนด์ดังมาโชว์
เจอ GPS ในกระเป๋า เข้าแจ้งความ
ส่วนกรณีอุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง GPS น.ส.จินตนา เผยว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.55 น. เธอพบอุปกรณ์ GPS แบบไร้สายอยู่ในกระเป๋าของตัวเอง เมื่อสอบถามนายวุฒิ จึงรู้ว่าเป็นของเขา ด้วยความกังวลว่าอาจเกิดอันตรายกับตัวเอง คนใกล้ชิด หรือทรัพย์สิน จึงนำอุปกรณ์ไปมอบให้ตำรวจ สน.โคกคราม เก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมลงบันทึกประจำวัน
และยังแจ้งความกรณีที่นายวุฒินำรถของเธอไปใช้แอบอ้างและหลอกลวงผู้อื่น รวมถึงมีการล่วงละเมิดผู้อื่นบนรถของเธอ โดยเธอยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใด ๆ จึงเข้าแจ้งความไว้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง และตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับฝ่ายชายตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม หลังทราบเรื่อง ยืนยันไม่มีทางกลับไปคืนดี เพราะตอนนี้รู้สึกรังเกียจ
น.ส.จินตนา บอกว่า ต้องขอบคุณผู้หญิงหลายคนที่กล้าออกมาเปิดเผย ทำให้เธอหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดี และเข้าใจความรู้สึกของผู้เสียหาย หลังได้ฟังเรื่องราวจากผู้หญิงหลายคน และตรวจสอบข้อมูลกับอดีตแฟนของฝ่ายชาย ก็รู้สึกตกใจ ผิดหวัง และเสียใจ เพราะไม่เคยคิดว่าฝ่ายชายจะมีพฤติกรรมแบบนี้ ในฐานะผู้หญิงด้วยกันกับผู้เสียหาย รับไม่ได้จริง ๆ
นักร้องสาวเล่า ถูกจับเอวกลางเวที
ด้านนางสาวเอ (นามสมมติ) อายุ 23 ปี หนึ่งในผู้เสียหาย เล่าว่า เธอเป็นคนทำ TikTok สายดนตรี และเล่นดนตรีสดกลางคืนตามร้านอาหาร ครั้งหนึ่งระหว่างไลฟ์คุยกับแฟนคลับ ฝ่ายชายเข้ามาคอมเมนต์ชวนไปเล่นดนตรีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ตอนแรกเธอคิดจะปฏิเสธ แต่มองว่าเป็นโอกาสสร้างคอนเนกชัน จึงตอบตกลง
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
เมื่อไปถึงร้าน ฝ่ายชายเข้ามาพูดคุย และพยายามโอ้อวดว่ารู้จักศิลปินหลายคนเพื่อให้เธอเชื่อใจ ระหว่างขึ้นเล่นดนตรี ฝ่ายชายพยายามเข้ามาสัมผัสร่างกายและจับเอวของเธอ ทำให้เธอตกใจมาก เพราะเพิ่งรู้จักกันแค่วันเดียว อีกทั้งยังเห็นว่าฝ่ายชายมีแฟนสาวมานั่งเฝ้าอยู่ที่ร้านด้วย หลังเล่นเสร็จ ฝ่ายชายโอนค่าจ้างให้ พร้อมเดินตามมาชวนร่วมงานกันอีก และโอ้อวดเรื่องรถให้ฟัง เธอรู้สึกอึดอัดจึงรีบขอตัวกลับทันที
หลังจากนั้น ฝ่ายชายยังทักมาชวนคุย เสนองานเล่นดนตรีร้านอาหารกลางคืน และชวนออกไปกินข้าวหลายครั้ง แต่เธอปฏิเสธมาตลอดเพราะไม่สบายใจ ก่อนตัดสินใจบล็อกช่องทางติดต่อทั้งหมด กระทั่งเห็นข่าวพฤติกรรมของฝ่ายชาย จึงตัดสินใจมาให้ข้อมูลกับเพจสายไหมต้องรอด
สาว 19 ถูกชวนเทสหน้ากล้อง จบที่บนรถ 2 ชั่วโมง
ส่วนผู้เสียหายอีกราย อายุ 19 ปี เล่าว่า รู้จักกับชายคนดังกล่าวระหว่างไลฟ์ ฝ่ายชายส่งข้อความมาชวนไปเทสหน้ากล้อง และนัดเจอกันที่ห้างแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เธอขับรถมาพร้อมกับน้อง แต่เมื่อมาถึง ชายคนดังกล่าวบอกให้น้องไปรอในห้าง และให้เธอขึ้นไปคุยกันบนรถ
ฝ่ายชายพยายามชวนคุยเรื่องส่วนตัวหลายเรื่อง ก่อนเปลี่ยนมาคุยเรื่องเพศ และชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยกัน พร้อมนำเงินสดเป็นปึกและโทรศัพท์ iPhone 18 มาเป็นข้อเสนอแลกเปลี่ยน แต่เธอปฏิเสธ
หลังจากนั้นฝ่ายชายเริ่มคุกคามด้วยการจับหัวไปหอม และจับมือเธอ อ้างว่าเป็นการทดลองหากต้องเล่นบทบาทนี้ ทั้งที่ตลอดเวลาไม่ได้มีการถ่ายทำหน้ากล้องหรือหลังกล้องแต่อย่างใด เธออยู่บนรถในสภาพแบบนั้นประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนฝ่ายชายจะยอมปล่อยลงจากรถ ด้วยความหวาดกลัว เธอจึงรีบไปแจ้งความที่ สน.คันนายาว ทันที
ผู้จัดหานักดนตรีแฉ ถูกพกปืนมาขู่
ขณะที่นางไผ่ อายุ 50 ปี ผู้จัดหานักดนตรีให้ร้านอาหารย่านปทุมธานี เผยว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 นายวุฒิเคยค้างค่าจ้างเล่นดนตรีของแฟนเธอ เมื่อทักไปทวงถาม นายวุฒิกลับโมโห ขับรถมาอาละวาดถึงที่ร้าน พร้อมพกอาวุธปืนมาข่มขู่ ซ้ำยังใช้มือทุบหลังคารถของเธอจนบุบ และยังอ้างว่าเป็นทหารยศร้อยโท สังกัดชุดสืบของทหารบก ซึ่งแฟนของเธอเคยเห็นชุดทหารและบัตรทหารอยู่ในรถของนายวุฒิ
นอกจากนี้ นายวุฒิยังมีพฤติกรรมชอบพูดจาแซวลูกค้าและนักร้องในร้านแบบเชิง 18+ และครั้งหนึ่งยังเคยควักเงินกว่า 5,000 บาท เลี้ยงค่าอาหารนักร้องหญิงเพื่อเอาใจ
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3