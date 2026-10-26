HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พ่อเมแกน มาร์เคิล พัวพันปมฉาว ส่อเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศร้ายแรง เก็บภาพไว้เป็นคลัง

          พ่อเมแกน มาร์เคิล ถูกสอบหนัก ฟิลิปปินส์ชี้ส่อเป็นผู้กระทำผิดทางเพศขั้นร้ายแรง หลังพบภาพล่วงละเมิดเด็กในบ้านเก่า เก็บไว้เป็นคลัง ด้านเจ้าตัวปฏิเสธ

พ่อเมแกน มาร์เคิล ส่อเป็นผู้กระทำผิดทางเพศ

          วันที่ 25 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์เดอะการ์เดี้ยน รายงานว่า จอนวิค เรมูลลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฟิลิปปินส์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทุกสัญญาณบ่งชี้ว่า โทมัส มาร์เคิล ซีเนียร์ (Thomas Markle Sr.) บิดาของ เมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ อาจเป็นผู้กระทำผิดทางเพศขั้นเลวร้ายที่สุด หลังมีการค้นพบไฟล์ภาพดิจิทัลที่อ้างว่าเป็นของเขา เก็บไว้ในบ้านหลังเดิมที่เมืองเซบู โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการวิเคราะห์เพื่อสรุปภาพที่ชัดเจน

          รายงานเปิดเผยว่า โทมัส มาร์เคิล จูเนียร์ พี่ชายต่างมารดาของเมแกน ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เขาพบภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก "หลายร้อยหรืออาจถึงหลายพันภาพ" ในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่เก็บไว้ในกล่องใหญ่ 4 ใบในบ้านหลังดังกล่าว และยังได้ติดต่อ FBI ในสหรัฐฯ ด้วย 

          ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้เข้าตรวจค้นบ้าน และพบคลังสื่อลามกอนาจารเด็ก รวมถึงแล็ปท็อปอีก 1 เครื่อง

          รมว.มหาดไทยฟิลิปปินส์ ระบุว่า "ในคดีที่มีข้อพิพาทในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง เราต้องพิจารณาทุกแง่มุม ตอนนี้ทุกสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจเป็นผู้กระทำผิดทางเพศในขั้นเลวร้ายที่สุด เราต้องทำให้แน่ใจก่อนเปิดเผยผลการตรวจสอบ" 

          โดยข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์จะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนจะออกแถลงการณ์ต่อไป พร้อมระบุว่าตำรวจฟิลิปปินส์จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามตัวและดำเนินการทางกฎหมายต่อพ่อเมแกน หากพบว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะตั้งข้อหา

          ขณะที่ โทมัส มาร์เคิล ซีเนียร์ ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านในเซบูจนกระทั่งเดินทางกลับสหรัฐฯ เมื่อช่วงต้นปีนี้ ได้ออกมาปฏิเสธผ่านเดลี่เมล โดยระบุว่า เขาไม่ได้ครอบครองภาพดังกล่าว พร้อมชี้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเขา นับตั้งแต่ออกจากเม็กซิโกพร้อมลูกชายเมื่อปี 2568 แล้วย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ฟิลิปปินส์

          "นี่มันไร้สาระ เป็นแค่คำโกหกทั้งนั้น มันวิปริต ผมไม่รู้เลยว่าทำไมทอมพยายามทำลายผมด้วยคำโกหกพวกนี้" 

          นอกจากนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษ เขายังยืนยันว่าตัวเองไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี แต่ยอมรับว่าตอนที่ยังโสด เคยเดินทางไปฟิลิปปินส์อย่างน้อย 2 ครั้ง และจ่ายเงินซื้อบริการทางเพศ 

          ทั้งนี้ มีรายงานว่าปัจจุบันพ่อเมแกนอยู่ในศูนย์ฟื้นฟูแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดา หลังถูกตัดขา

          ด้าน เมแกน มาร์เคิล ซึ่งบาดหมางกับพ่อมานาน ได้ตัดการติดต่อกับพ่อทุกช่องทางเมื่อปีที่แล้ว โดยในจดหมายฉบับสุดท้ายที่ส่งไปขณะที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลที่ฟิลิปปินส์ เธอระบุชัดว่าเขาจะไม่มีวันได้พบหลาน ๆ และเธอจะไม่ติดต่อเขาอีก

          ล่าสุด เมแกนได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม ยอมรับว่า เธอเป็นทุกข์อย่างยิ่งกับข่าวที่เกิดขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และขอส่งใจไปถึงเด็ก ๆ ทุกคนที่อาจได้รับอันตราย พร้อมเผยว่าเคยได้รับจดหมายที่มีข้อกล่าวหาที่น่ากังวลต่อบิดา และได้รับการยืนยันว่ากำลังมีการสอบสวน

          "ฉันหวังว่าตอนนี้ทุกคนจะเข้าใจแล้วว่า แม้สื่อบางสำนักจะบิดเบือนมาตลอดหลายปี แต่การที่ฉันเว้นระยะห่างจากพ่อ และเลือกไม่ให้เขาติดต่อกับลูก ๆ ของเรา มีเพียงเหตุผลเดียว คือเพื่อปกป้องพวกเขา ฉันเชื่อใจว่าเจ้าหน้าที่ก็กำลังทำแบบเดียวกันเพื่อครอบครัวอื่น ๆ"

          ขณะที่ตำรวจนครบาลลอนดอนออกมายืนยันว่า ได้ส่งต่อจดหมายที่มีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นนอกสหราชอาณาจักรให้แก่เมแกนและเจ้าชายแฮร์รี่ในปี 2562 จริง แต่ไม่ได้แบ่งปันรายละเอียดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ขณะเดียวกันแหล่งข่าวเผยว่า เมแกนไม่พอใจและหงุดหงิดมาก ที่ตำรวจไม่ได้ดำเนินการตามข้อกล่าวหาในจดหมายฉบับนั้น
 
          โดยขณะนี้สกอตแลนด์ยาร์ดกำลังพิจารณาว่าจะส่งเรื่องให้สำนักงานอิสระด้านการกำกับดูแลตำรวจ (IOPC) ตรวจสอบการดำเนินการของตนเองหรือไม่  

          ด้าน FBI ระบุว่า รับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าว และจะให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ตามความเหมาะสม รวมถึงจะสอบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก The Guardian
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พ่อเมแกน มาร์เคิล พัวพันปมฉาว ส่อเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศร้ายแรง เก็บภาพไว้เป็นคลัง โพสต์เมื่อ 26 ตุลาคม 2569 เวลา 12:45:08 1,621 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว หยาดทิพย์ เงินเยียวยาน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี ที AF6 ปฏิทินวันหยุด 2570
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 วันสำคัญ 2569 นาคี 3 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 งานฮาโลวีน 2026 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 แต้ว ณฐพร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย